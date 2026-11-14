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En medio de su batalla legal, Julio César Chávez Jr. recuerda el consejo de su padre que hoy lo ayuda entender los sacrificios del boxeo

El boxeador de 40 años evocó a la disciplina para reforzar un discurso sobre paternidad, lucha contra las adicciones y el peso de cargar un apellido histórico

El excampeón de peso medio relató que comenzó a usar los guantes para acompañar a Julio César Chávez, pero con los años se convirtieron en la base para sustentar a su familia, enfrentar sus problemas con las sustancias y mantener la esperanza. (Foto: Instagram)
El excampeón de peso medio relató que comenzó a usar los guantes para acompañar a Julio César Chávez, pero con los años se convirtieron en la base para sustentar a su familia, enfrentar sus problemas con las sustancias y mantener la esperanza. (Foto: Instagram)
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El apellido Chávez siempre ha tenido un lugar reservado dentro del deporte mexicano. Para Julio César Chávez Jr., ese nombre primero fue el de un padre que salía de casa para entrenar y pelear; después se convirtió en una herencia que cargar arriba del ring, entre expectativas, caídas y regresos.

Hoy, mientras atiende el proceso que enfrenta ante la FGR, el boxeador de 40 años vuelve a una frase sobre la disciplina que escuchó desde sus primeras peleas y hoy le permite mirar con otros ojos los sacrificios que impone el boxeo.

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Julio César Chávez Jr. enfrenta un proceso ante la FGR y suma tres años sin consumo de sustancias con la meta de disputar otro campeonato mundial. (Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images)
Julio César Chávez Jr. enfrenta un proceso ante la FGR y suma tres años sin consumo de sustancias con la meta de disputar otro campeonato mundial. (Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

El hijo del “Gran Campeón Mexicano” revisó las lecciones que le dejó, señalando que lleva tres años limpio, que quiere buscar otro título mundial y que entiende el precio de una carrera que muchas veces obliga a alejarse de los seres queridos.

Julio César Chávez enseñó a su hijo que un apellido no gana peleas

La relación de Chávez Jr. con los guantes comenzó cuando su padre atravesaba un momento difícil. El joven se acercó al deporte con la intención de acompañarlo y motivarlo, aunque pronto descubrió que no bastaba con tener el apellido Chávez para responder a las expectativas.

Con el paso de los años, el excampeón de peso medio reconoció que al inicio no alcanzaba a entender el tamaño de la herencia que cargaba. Ser hijo de una figura como Julio César Chávez abría puertas, pero también colocaba mayor peso a cada derrota, decisión y tropiezo.

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El consejo que le dejó su padre no hablaba de fama ni de campeonatos. Iba dirigido a la preparación que exige una pelea y al riesgo de confiarse ante cualquier rival.

La disciplina pesa más que cualquier apellido o linaje, según la enseñanza que Julio César Chávez le heredó a su hijo. (AP Foto/Reed Saxon, Archivo)
La disciplina pesa más que cualquier apellido o linaje, según la enseñanza que Julio César Chávez le heredó a su hijo. (AP Foto/Reed Saxon, Archivo)

En medio de esa enseñanza, el boxeador recordó una frase que mantiene presente: “No hay enemigo pequeño arriba del ring. Lo importante es la preparación. No importa hijo de quién eres. Puedes ser de Pelé o de Maradona, pero sin disciplina no trasciendes”.

La frase adquirió otro peso durante los años más complicados de su vida. Julio César enfrenta un proceso ante las autoridades mexicanas y ha reconocido problemas con el consumo de sustancias, señalando que esa etapa ya quedó atrás.

Para él, la frase de su padre también acompaña la reconstrucción que busca mantener día a día, con el entrenamiento, su familia y el boxeo como pilares de apoyo.

Ser padre llevó a Chávez Jr. a entender las ausencias de su papá

Los primeros recuerdos de Julio César Chávez Jr. sobre el boxeo no están ligados únicamente a cinturones o noches de gloria. También recuerda las ausencias de su padre para cumplir con entrenamientos y funciones que lo alejaban de casa durante semanas.

Ahora, al formar su propia familia y desarrollar una carrera profesional, el sinaloense conoció la otra cara de esa historia: “En la casa no hablamos de boxeo; hemos entendido lo difícil que es la vida que tenemos y todo lo que te pierdes, en especial el tiempo con los hijos”.

(IG: @fridaguzmanoficial // @jcchavezjr)
La experiencia de la paternidad permitió a Chávez Jr. entender el costo personal y las ausencias que su padre vivió fuera de casa.(IG: @fridaguzmanoficial // @jcchavezjr)

Julio César sabe que una carrera exige dejar cumpleaños, reuniones y rutinas familiares en pausa: “Vale la pena todo ese sacrificio por ver bien a los que uno más ama”.

Las críticas por ser hijo de Julio César Chávez tampoco han desaparecido. El excampeón acepta que la comparación ha seguido cada etapa de su carrera, aunque agradece a quienes mantienen confianza en lo que puede ofrecer sobre el ring.

Hoy, Chávez Jr. entiende que cada salida de su padre tenía un costo que no aparecía en las fotografías ni en los cinturones. Esa comprensión lo acompaña, mientras busca mantenerse cerca de su familia sin soltar el deseo de volver a pelear por un título mundial.

El lugar del Canelo Álvarez frente a Julio César Chávez

La comparación entre Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez permanece en el centro de las discusiones sobre los mejores boxeadores mexicanos. Chávez Jr. participó en ese debate desde un sitio particular: perdió contra Canelo en 2017, pero también defiende la carrera de su padre.

El sinaloense considera a Saúl un gran campeón, valora el sitio que ocupa en el boxeo mexicano y admitió que su derrota adquiere otro sentido por la clase de rival que tuvo enfrente: “Que él sea el mejor también me ha ayudado, porque no perdí con cualquiera y eso habla de mucho”.

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El registro de 89 peleas y los rivales de su época mantienen a Julio César Chávez por encima de Canelo Álvarez y cualquier otro boxeador mexicano. (Ilustración: Jovani Pérez)

El reconocimiento no modifica su posición sobre el debate histórico. Cuando le preguntaron si Álvarez permanece por debajo de su padre, Julio César respondió que sí. Para él, la carrera del “Gran Campeón Mexicano” conserva elementos que la mantienen en otro lugar.

Entre esos argumentos, mencionó las 89 peleas de su padre, las funciones de campeonato y los rivales que enfrentó en una época distinta. Chávez Jr. reconoce lo que representa Canelo Álvarez, pero sostiene que la corona sigue en manos de Julio César Chávez, comprendiendo lo que conlleva ese legado.

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