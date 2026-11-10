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Cómo es el National Stadium, el recinto donde México enfrentará a Jamaica en la Nations League 2026

El equipo dirigido por Rafael Márquez buscará conseguir un resultado favorable como visitante antes de disputar el partido de vuelta en Monterrey

Vista aérea nocturna de un estadio iluminado con público en las gradas y los escudos de las federaciones de fútbol de México y Jamaica.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Selección Mexicana comenzará su camino en la fase de eliminación directa de la Concacaf Nations League 2026-27 en su visita a Jamaica este sábado 14 de noviembre. El primer encuentro de los Cuartos de Final se disputará en el National Stadium de Kingston, un recinto con capacidad para 35 mil espectadores y que también es uno de los principales escenarios del atletismo jamaicano.

El equipo dirigido por Rafael Márquez buscará conseguir un resultado favorable como visitante antes de disputar el partido de vuelta en Monterrey. El Tricolor accedió directamente a esta instancia por su posición en el ranking de Concacaf, mientras que Jamaica consiguió su boleto después de terminar en el segundo lugar del Grupo B de la Liga A.

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La eliminatoria tendrá un premio importante: el ganador del marcador global avanzará al Final Four de marzo de 2027 y asegurará su clasificación a la Copa Oro 2027.

¿Cómo es el National Stadium de Kingston, donde jugará México?

(Especial)
(Especial)

El National Stadium forma parte del complejo deportivo y cultural Independence Park, ubicado en Kingston, Jamaica. El recinto también es conocido como The Office y fue construido para albergar competencias internacionales, entre ellas los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1962 y los Juegos del Imperio Británico y de la Commonwealth de 1966.

Aunque su principal actividad está relacionada con el futbol, el estadio también tiene un papel importante en el atletismo. Es la sede de la selección jamaicana de esta disciplina para competencias como los Juegos Olímpicos y los Juegos de la Commonwealth.

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Con una capacidad aproximada de 35 mil personas, el inmueble cuenta con una cancha de futbol reglamentaria de la FIFA, una pista de atletismo de 400 metros y un velódromo de concreto de 500 metros que rodea el circuito de atletismo.

Entre sus instalaciones también destacan un centro de prensa, 11 suites privadas y un palco real.

El complejo Independence Park cuenta además con esculturas dedicadas a figuras destacadas del atletismo jamaicano. En sus accesos se encuentran estatuas de velocistas como Don Quarrie, Merlene Ottey, Herb McKenley y Usain Bolt, este último homenajeado con una escultura inaugurada en diciembre de 2017.

National Stadium tendrá un proyecto de remodelación

En junio de 2026 se anunció un plan para renovar el estadio y ampliar sus instalaciones. El proyecto contempla una nueva capacidad para 37 mil 500 espectadores, con un diseño que cumpla con los estándares de la FIFA y World Athletics.

La propuesta también incluye una pista de atletismo de nueve carriles, dos zonas para aficionados, salones VIP y un bulevar para los asistentes. Además, se contempla la posibilidad de ampliar el aforo hasta 50 mil personas para conciertos y grandes eventos de entretenimiento.

Jamaica vs. México: dónde ver y canal de transmisión

Escudos oficiales de las selecciones de fútbol de México y Jamaica con las letras VS doradas en el centro sobre el césped de un estadio de noche.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27 podrá verse en México por televisión abierta a través de Azteca 7 y Canal 5.

También estará disponible en las plataformas digitales de TV Azteca, así como mediante las opciones de transmisión de TUDN y ViX.

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