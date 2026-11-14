INAPAM y el Buen Fin: cómo saber si ambos descuentos son compatibles y en qué casos aplica

Tanto la Secretaría del Bienestar como el portal oficial del Gobierno de México no publicaron comunicado alguno que anuncie beneficios extraordinarios para personas mayores de 60 años durante estos cinco días de ofertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Buen Fin 2026, que se desarrolla del viernes 13 al martes 17 de noviembre, mantiene vigentes los descuentos habituales de la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Sin embargo, ninguna autoridad confirmó hasta el momento una promoción adicional exclusiva para esta temporada comercial.

Tanto la Secretaría del Bienestar como el portal oficial del Gobierno de México no publicaron comunicado alguno que anuncie beneficios extraordinarios para personas mayores de 60 años durante estos cinco días de ofertas.

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El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presenta durante una conferencia de prensa los reportes de la sección "Quién es Quién en los Precios". (Facebook/Profeco)

¿Existen descuentos extra por el Buen Fin con la tarjeta INAPAM?

No hay una ley federal ni disposición oficial que obligue a los comercios a aceptar ambos beneficios al mismo tiempo. Cada establecimiento decide, según su propia política

No existen descuentos adicionales exclusivos para INAPAM durante El Buen Fin 2026. Los beneficios permanentes del instituto, vigentes todo el año, siguen aplicando en los comercios con convenio, pero no hay una campaña especial ni acuerdos extraordinarios firmados con los participantes del evento comercial, según coinciden los medios consultados.

La credencial INAPAM otorga descuentos permanentes en siete categorías: alimentación, salud, vestido y hogar, transporte, educación/recreación/cultura, asesoría legal, y predial y agua. Estos beneficios no se suspenden durante El Buen Fin, pero tampoco se amplían ni se vuelven automáticos en los comercios que participan del evento.

No hay una ley federal ni disposición oficial que obligue a los comercios a aceptar ambos beneficios al mismo tiempo. Cada establecimiento decide, según su propia política, si permite o no la acumulación de descuentos sobre un mismo producto o servicio.

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Esto significa que presentar la tarjeta INAPAM en una tienda que participa del Buen Fin no garantiza automáticamente un doble descuento. Si una cadena anuncia, por ejemplo, una rebaja del 20% en un producto y también mantiene convenio con el instituto, el comprador deberá confirmar si ambas reducciones pueden sumarse en el mismo ticket.

Ariadna Montiel/Facebook

Por qué conviene desconfiar de la acumulación automática

En el sector salud, por ejemplo, algunos convenios contemplan reducciones del 10% en determinados productos farmacéuticos, pero los porcentajes cambian según la ubicación, el establecimiento y las condiciones de compra

La mayoría de los comercios suele limitar la aplicación de un solo descuento por compra, de acuerdo con los reportes relevados. Algunos negocios establecen restricciones explícitas para combinar promociones, mientras que otros pueden autorizar beneficios adicionales según sus políticas comerciales internas, sin que exista un criterio uniforme entre cadenas.

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En el sector salud, por ejemplo, algunos convenios contemplan reducciones del 10% en determinados productos farmacéuticos, pero los porcentajes cambian según la ubicación, el establecimiento y las condiciones de compra. Antes de adquirir medicamentos durante el Buen Fin conviene verificar si la farmacia mantiene convenio vigente, qué productos participan y si el beneficio aplica sobre artículos que ya tienen promoción.

En vestido y calzado, el directorio del INAPAM correspondiente a la Ciudad de México y su zona metropolitana detalla porcentajes fijos de algunas cadenas: Grupo Julio ofrece 15% de descuento en sucursales físicas, Onena un 12%, Fajas Colombianas Forma Tu Cuerpo un 10%, Zapatería Baltaconfort un 7%, y Suburbia y Zapatería Soria un 5% cada una. Estos valores corresponden a los convenios permanentes del instituto, no a una oferta especial de temporada.

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Que un negocio aparezca en el Directorio de Beneficios 2026 del INAPAM tampoco significa que su participación en El Buen Fin esté garantizada. Son dos listados independientes: uno agrupa a los comercios con convenio permanente para adultos mayores, y el otro a las empresas registradas específicamente en el evento comercial de noviembre.

Qué hacer antes de pagar para evitar confusiones

Un hombre adulto mayor mexicano sonriente muestra su credencial del INAPAM, con el logotipo de la institución al lado en un fondo abstracto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación de los medios consultados es verificar primero si el establecimiento figura en el Directorio de Beneficios 2026 del INAPAM, disponible en el portal oficial del Gobierno de México y actualizado al 20 de octubre. Ahí pueden filtrarse los comercios por entidad federativa, municipio y categoría.

Después, conviene revisar las ofertas que el propio comercio anuncia para El Buen Fin y preguntar directamente en caja si ambos beneficios pueden combinarse en una misma compra. También debe confirmarse si existen restricciones por sucursal, forma de pago o productos específicos excluidos de la promoción.

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Para comparar si una oferta representa un ahorro real, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó un portal que monitorea los precios de más de 490 productos en 30 ciudades del país durante la temporada de ofertas.

El sitio oficial de El Buen Fin, por su parte, cuenta con un buscador propio que permite consultar qué establecimientos están registrados en la edición 2026, independientemente de si también figuran en el directorio del INAPAM.

Otros puntos que generan confusión entre los beneficiarios

El INAPAM no otorga aguinaldo por el solo hecho de contar con la credencial. Esa prestación está establecida en la Ley Federal del Trabajo y corresponde únicamente a quienes mantienen una relación laboral formal, ya sea mediante el programa de Vinculación Productiva del instituto o un empleo directo con una empresa. Quienes son pensionados o jubilados del IMSS, ISSSTE u otra institución dependen de las reglas propias de cada organismo, no del INAPAM.

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La Pensión Bienestar, en cambio, funciona como cualquier tarjeta de débito del Banco del Bienestar: permite pagar en comercios físicos y en tiendas en línea durante El Buen Fin, además de consultar saldo y movimientos desde la aplicación oficial. Las autoridades recomendaron no compartir el NIP ni datos personales, y priorizar pagos digitales por sobre el retiro de efectivo durante estos días de alta actividad comercial.