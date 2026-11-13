Sheinbaum niega que haya una caravana migrante rumbo a EEUU pese a reportes de avance en Chiapas: “No hay ninguna en tránsito”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, detalló que han frenado el tránsito de 24 caravanas migrantes hacia la frontera con Estados Unidos desde que el presidente Donal Trump asumió su más reciente cargo Foto: Captura de pantalla

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes 13 de noviembre en su conferencia matutina que 24 caravanas de personas migrantes fueron ayudadas a desintegrarse por el gobierno mexicano desde la llegada de Donald Trump a su gestión como presidente de Estados Unidos, luego de que autoridades mexicanas les explicaron que no podrían cruzar la frontera norte por las restricciones migratorias estadounidenses. La mandataria aseguró que no había ninguna caravana en tránsito hacia Estados Unidos y que el gobierno brindaba atención a quienes permanecían en el sur de México.

“Ayer informé que informé que había dos caravanas, una caravana disolvió su paso, ya la mayoría regresaron a sus países de origen y hay otra caravana que apenas se está formando, entonces realmente no hay ninguna caravana que este en este momento en tránsito en nuestro país para llegar a la frontera norte”, detalló la mandataria mexicana.

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“No quisiera yo entrar en en debate con el presidente Trump, ellos tienes sus formas de comunicar, sus maneras de informar al pueblo de Estados Unidos pero sí podemos informar con claridad nosotros que no hay ninguna caravana en este momento que esté en tránsito a la frontera norte o que se esté formando”, aclaró.

Sheinbaum precisó que 23 de esos grupos no habían avanzado siquiera de Oaxaca hacia el norte. La mayoría se quedó en Chiapas después de recibir información sobre las condiciones para ingresar a Estados Unidos y la asistencia ofrecida por las autoridades mexicanas.

Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de México y un miembro de la Guardia Nacional se encuentran en un puesto de control migratorio mientras migrantes de diversas nacionalidades participan en una caravana conocida como "Dios con Nosotros" ("Dios con Nosotros") que busca continuar su viaje hacia el norte de México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, en Tapachula, Chiapas, México, el 10 de noviembre de 2026. REUTERS/Damian Sanchez

La caravana denominada “Dios con nosotros”, integrada por cerca de 500 personas, permaneció en Huixtla, Chiapas, tras recorrer unos 40 kilómetros desde Tapachula. La cifra contrastó con otra estimación de los mismos migrantes que señalaron que esperaban cerca de 1500 migrantes para pñoider avanzar a la Ciuadd de México, después del primer grupo que salió el 10 de noviembre desde Tapachula con rumbo a la Ciudad de México.

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“Había dos caravanas, una se desintegró y a la otra se le está atendiendo”, dijo la mandataria, respecto a los aproximadamente 500 migrantes que permanecen en Huixtla, Chiapas

No existía una cifra oficial única sobre el número de personas que continuaban en cada movilización. Los datos podían referirse a grupos distintos o a diferentes momentos del recorrido, sin que se hubiera confirmado cuántos migrantes seguían dentro de cada caravana.

Migrantes de diversas nacionalidades participan en una caravana conocida como "Dios con Nosotros" mientras buscan continuar su viaje hacia el norte de México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, en Huehuetán, Chiapas, México, el 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Damian Sanchez

Trump amenazó con duplicar los aranceles a México

La postura de Sheinbaum respondió al mensaje que Donald Trump publicó el jueves 12 de noviembre en Truth Social. El presidente estadounidense afirmó que se formaban “enormes caravanas” que habían iniciado una marcha ilegal a través de México y advirtió que los aranceles se duplicarían “inmediatamente” si el país no las detenía.

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Trump vinculó las movilizaciones con los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos y señaló que él no aparecía en la boleta. También afirmó que el gobernador de Texas, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, habían sido informados, y escribió que “no habrá indulgencia”.

La presidenta sostuvo que desde que Trump llegó al gobierno no había arribado ninguna caravana migrante a la frontera norte de México. Evitó confrontarse con el mandatario estadounidense por su forma de comunicar el tema, aunque afirmó que México podía informar con claridad que no existía una movilización rumbo a ese punto fronterizo.

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Una mujer migrante descansa junto a un niño durante una pausa, mientras migrantes de diversas nacionalidades participan en una caravana denominada "Dios con Nosotros" y buscan continuar su trayecto hacia el norte de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos; en Huehuetán, Chiapas, México, el 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Damian Sanchez

La amenaza arancelaria no incluyó un plazo para que México actuara ni un decreto que formalizara el aumento de gravámenes. Tampoco estaba claro si Trump tenía facultades legales para duplicarlos, luego de que la Corte Suprema limitó sus atribuciones arancelarias a comienzos de este año; tras el mensaje, el peso mexicano cayó.

El INM informó a cada migrante sobre las restricciones fronterizas

Sheinbaum explicó que el Instituto Nacional de Migración y otras dependencias participaron en la atención de las caravanas. La Subsecretaría de Derechos Humanos intervino en algunos casos durante los recorridos, mientras que la Secretaría de Bienestar también acompañó ciertos procesos.

La mandataria mencionó dos grupos: uno ubicado en Arriaga, Chiapas, que se había formado con entre 500 y 600 personas y que después se redujo a menos de 100, y otro procedente de Honduras. Sobre este último, afirmó que debía ser atendido desde su país de origen.

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El gobierno de Estados Unidos pidió a Claudia Sheinbaum que detenga a la caravana migrante con militares. Crédito: AFP

El procedimiento, según describió, consistió en que personal del INM informara a cada persona, de manera individual, que no era posible pasar a Estados Unidos. La mayoría optó por volver a su país de origen y el gobierno mexicano facilitó el retorno, mientras que quienes buscaban quedarse en México podían hacerlo bajo determinadas condiciones.

Durante el trayecto, las autoridades ofrecieron atención mínima con un enfoque de derechos humanos. Sheinbaum señaló que algunas personas engañaban a los migrantes al decirles que la política migratoria de Estados Unidos había cambiado después de sus elecciones, versión que calificó como falsa.

Guardia Nacional participó sin una acción violenta, afirmó Sheinbaum

Cuestionada sobre un posible refuerzo militar en la frontera sur, la presidenta respondió que el INM tenía experiencia ante la llegada de caravanas. Calculó que durante los dos años previos habían llegado cerca de 10 grupos o más.

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Migrantes de diversas nacionalidades participan en una caravana denominada «Dios con Nosotros», mientras buscan continuar su trayecto hacia el norte de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos; Huehuetán, Chiapas, México, 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Damian Sanchez

Ante una pregunta sobre si habría represión, Sheinbaum respondió: “No, no”. Indicó que participaban el INM y la Guardia Nacional, aunque sostuvo que su presencia no correspondía a una acción violenta, sino a labores de acompañamiento.

La advertencia de Trump ocurrió mientras México y Estados Unidos mantenían negociaciones comerciales y se discutía el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC. La posibilidad de duplicar los gravámenes añadió incertidumbre a esas conversaciones, sin que existiera una fecha precisa para la medida.

En 2019, Trump anunció aranceles que comenzarían en 5% y podían subir hasta 25% si México no reducía el flujo migratorio. En febrero de 2025, Estados Unidos suspendió durante un mes gravámenes de 25%, mientras el gobierno de Sheinbaum enviaba 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera.

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Hasta ese momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía no habían informado una respuesta formal a la amenaza. Estados Unidos tampoco había anunciado un decreto ni una fecha para modificar los aranceles.