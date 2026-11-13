Grupo realiza recorrido nocturno por Xochimilco y capta una misteriosa voz que causa temor: “¡Me los voy a llevar!”

Los participantes navegaban en una trajinera cuando comenzaron a escuchar gritos y expresiones que quedaron registradas en una exploración paranormal.

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Una experiencia que comenzó como una exploración en busca de fenómenos paranormales terminó convirtiéndose en un momento inquietante para un grupo de personas que recorría los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México. Durante la travesía nocturna, los participantes captaron una serie de gritos y una voz femenina que pronunció frases que despertaron temor y curiosidad entre los usuarios de redes sociales.

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en TikTok, donde rápidamente llamó la atención por los sonidos que se escuchan mientras los exploradores permanecen a bordo de una trajinera. La grabación fue compartida por la cuenta @exploracion.urbana, dedicada a publicar contenido relacionado con recorridos y experiencias paranormales.

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De acuerdo con las imágenes, el grupo se encontraba navegando por los tradicionales canales de Xochimilco con la intención de detectar alguna manifestación inexplicable. Para intentar establecer contacto con supuestas entidades, los participantes utilizaron una Spirit Box, un dispositivo empleado por aficionados a la investigación paranormal que permite captar fragmentos de audio mediante el barrido de frecuencias de radio.

Lo que parecía ser una actividad habitual para quienes realizan este tipo de exploraciones tomó un rumbo diferente cuando comenzaron a escucharse sonidos provenientes de los alrededores. Entre el ruido de la noche sobresalieron varios gritos que provocaron la atención de quienes viajaban en la embarcación.

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<b>Una voz femenina pronuncia frases que causaron inquietud</b>

(Captura de pantalla)

Uno de los momentos que más reacciones provocó aparece cuando, después de los primeros gritos, se distingue una voz aparentemente femenina que pronuncia expresiones que fueron interpretadas por los usuarios como amenazas o llamados.

Entre las palabras que lograron identificar quienes compartieron el material destacan “¡Me los voy a llevar!” y “¡Vengan!”.

La presencia de estos sonidos alimentó las teorías sobre lo que pudo haber ocurrido durante el recorrido. Algunos internautas consideraron que se trataba de una experiencia relacionada con fenómenos sobrenaturales, mientras que otros relacionaron las voces con las historias populares que durante generaciones han formado parte de la cultura de Xochimilco.

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La ubicación también contribuyó a que la grabación despertara mayor interés, pues los canales de esta zona de la capital mexicana están rodeados de relatos, tradiciones y leyendas que forman parte de su identidad.

<b>¿La Llorona, una bruja o un nahual? Las teorías que surgieron</b>

Después de que el video comenzó a difundirse, varios usuarios relacionaron los gritos con personajes del folclore mexicano. Una de las primeras referencias fue La Llorona, figura legendaria cuya historia está profundamente vinculada con los cuerpos de agua y los relatos tradicionales de la Ciudad de México.

Otros internautas plantearon que los sonidos podrían corresponder a una bruja o incluso a un nahual, criatura presente en distintas narraciones de la tradición popular mexicana.

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Sin embargo, ninguna de estas interpretaciones cuenta con elementos que permitan confirmar que el audio tenga un origen paranormal. La grabación únicamente muestra el momento en que los participantes escuchan los sonidos, sin ofrecer información suficiente para identificar a quien los produjo.

<b>Usuarios cuestionan si alguien necesitaba ayuda</b>

Las reacciones no se limitaron a las explicaciones sobrenaturales. Entre los comentarios también apareció una hipótesis que cambió el sentido de la conversación: algunos espectadores consideraron que los gritos podrían provenir de una persona que necesitaba ayuda en las inmediaciones de los canales.

Esta posibilidad provocó cuestionamientos sobre la reacción del grupo y la importancia de descartar una situación de peligro antes de atribuir cualquier sonido a un fenómeno paranormal.

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Mientras algunos usuarios encontraron inquietante la grabación y defendieron las teorías relacionadas con las leyendas de Xochimilco, otros insistieron en que los gritos podrían tener una explicación completamente distinta.

Hasta ahora, no existe información oficial que permita establecer qué ocurrió aquella noche ni quién emitió las voces captadas durante el recorrido. Por ello, el video permanece como un registro viral rodeado de especulaciones, interpretaciones y preguntas sin resolver.