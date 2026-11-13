Mujer realiza peculiar ritual frente a una camioneta de valores para atraer mucho dinero y desata burlas en redes sociales

El video muestra una serie de movimientos con los que aparentemente buscaba llenar su cartera y recibir riqueza sobre su cabeza.

Guardar

En México existen numerosas creencias populares relacionadas con la buena fortuna. Algunas personas recurren a ceremonias, amuletos y prácticas de carácter espiritual para atraer el amor, proteger su salud, conseguir empleo o mejorar su situación económica. Sin embargo, un peculiar ritual relacionado con la abundancia llamó la atención de los usuarios de redes sociales, luego de que una mujer fuera captada realizando una serie de movimientos frente a un vehículo de transporte público para atraer grandes cantidades de dinero.

La grabación comenzó a circular en plataformas digitales y rápidamente generó reacciones entre los internautas, quienes no tardaron en comentar la curiosa manera en que la protagonista buscaba atraer la prosperidad a su vida. El video muestra a una mujer que se acerca a la parte trasera de una camionera de la Bolsa de Valores que se encontraba estacionada.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla)

En lugar de limitarse a observar el vehículo, la señora comienza a realizar una especie de ceremonia en la que combina gestos religiosos con movimientos que simulan recibir una lluvia de billetes. La escena llamó la atención por la manera en que ejecutó cada paso y por el significado que aparentemente le atribuyó a sus acciones.

<b>Así fue el ritual para atraer dinero que se volvió viral</b>

En las imágenes se observa que la mujer comienza tocando la parte posterior del vehículo. Antes de continuar, realiza la señal de la cruz, como si buscara acompañar su petición con una bendición. Después vuelve a colocar las manos sobre la camionera y hace un movimiento con el que aparenta vaciar agua sobre su cartera.

PUBLICIDAD

La intención de este gesto, de acuerdo con lo que se aprecia en el video, sería representar que el dinero llegará en abundancia y terminará llenando sus pertenencias. No obstante, la mujer todavía realiza una segunda acción para completar su peculiar ceremonia.

(Captura de pantalla)

Posteriormente, repite el movimiento, aunque esta vez lleva las manos hacia su cabeza y simula que se está bañando con el supuesto dinero que desea recibir. La secuencia termina por llamar la atención de quienes han compartido el material, pues la protagonista parece representar de manera simbólica que la riqueza caerá sobre ella.

Aunque no se conocen detalles sobre la identidad de la mujer ni sobre el origen de esta práctica, el video provocó curiosidad por la combinación de elementos religiosos y creencias populares para conseguir prosperidad económica.

PUBLICIDAD

<b>Internautas reaccionan al peculiar método para conseguir riqueza</b>

Como suele ocurrir con los videos virales, las imágenes no tardaron en generar una conversación entre los usuarios. Algunos cuestionaron la efectividad de este tipo de prácticas, mientras que otros aprovecharon la situación para lanzar comentarios irónicos sobre la manera en que la mujer buscaba atraer dinero.

Entre las respuestas que circularon en redes sociales destacaron algunas que hicieron referencia a las creencias espirituales de la protagonista y otras que señalaron que la mejor alternativa para mejorar las finanzas personales es conseguir un empleo.

(Captura de pantalla)

“Te apuesto que tiene una santa muerte en su casa”; “Es lo más jodido que mis ojos Han presenciado”, “Igual y si te pones a trabajar te llegará un poco de dinero”; “No le vayan a robar la cartera con tanto dinero digital jajaja”, “Hay que laburar para eso, doña…”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en el video viral.

PUBLICIDAD

Las opiniones reflejaron distintas posturas frente a la escena. Mientras algunos internautas se tomaron con humor la peculiar ceremonia, otros aprovecharon la publicación para cuestionar la idea de que un ritual pueda garantizar la llegada de recursos económicos.

En cualquier caso, la grabación volvió a poner sobre la mesa el interés que despiertan las prácticas populares relacionadas con la buena fortuna en México, especialmente aquellas que prometen atraer abundancia y mejorar la economía.

Por ahora, no existe información que permita confirmar si la mujer realizó el ritual como parte de una tradición específica o si simplemente se trató de una acción espontánea. Lo cierto es que su manera de buscar la prosperidad terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales.

PUBLICIDAD