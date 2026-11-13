SEGOB se encargará de ‘La Mañanera’ la próxima semana, pero Sheinbaum se conectará desde China para informar sobre la APEC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezará la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ del 16 al 19 de noviembre, durante el viaje que realizará a China para participar en la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Sin embargo, anunció que buscará conectarse a la conferencia “todos los días”, para dar un resumen sobre sus actividades en el país asiático y responder algunas preguntas.
PUBLICIDAD
Información en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Mujer descubre presunta infidelidad de su esposo y golpea a la amante durante una feria en Veracruz
La esposa subió a un juego mecánico y comenzó a jalarle el cabello a la otra mujer; el enfrentamiento quedó grabado y se viralizó en redes sociales
Caravana con 500 migrantes acampa en Huixtla, Chiapas: esperan a más para avanzar a CDMX
Esperan a otros compañeros, segun estiman alrededor de mil más, para partir juntos por los estados pese a negativa de las autoridades a permitir llegada a Estados Unidos
Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de noviembre de 2026
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país
Mckenna Grace de ‘Los juegos del hambre’ recuerda a su familia mexicana y canta “Pimpón” en CDMX
La protagonista del nuevo filme visitó junto a Joseph Zada la capital del país
Fondo de Pensiones para el Bienestar: requisitos y pasos para aumentar el monto de tu pensión de IMSS o ISSSTE
El Fondo de Pensiones para el Bienestar ofrece en 2026 un complemento mensual de hasta 17 mil 885.85 pesos a trabajadores del IMSS y el ISSSTE que se jubilen bajo el régimen de cuentas individuales
MÁS NOTICIAS