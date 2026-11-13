SEGOB se encargará de ‘La Mañanera’ la próxima semana, pero Sheinbaum se conectará desde China para informar sobre la APEC

Sheinbaum informará diariamente sobre sus actividades en China en 'La Mañanera'. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezará la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ del 16 al 19 de noviembre, durante el viaje que realizará a China para participar en la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Sin embargo, anunció que buscará conectarse a la conferencia “todos los días”, para dar un resumen sobre sus actividades en el país asiático y responder algunas preguntas.

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