De estar a punto de retirarse a jugar con el Tri: ex entrenador de Armando León explica cómo el delantero se abrió camino en una cancha de rugby

(NK Osijek)

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La historia de Armando León con la Selección Mexicana comenzó lejos de los reflectores de la Liga MX. Antes de convertirse en una de las sorpresas de la convocatoria de Rafael Márquez, el delantero de 26 años estuvo cerca de abandonar el futbol profesional, hasta que encontró una oportunidad en Andorra, un pequeño país europeo donde las condiciones para entrenar eran muy distintas a las que acostumbran los futbolistas.

En el Rangers de Andorra, León tuvo que acostumbrarse a compartir instalaciones con otros equipos y a trabajar con apenas una hora y media de entrenamiento diario. Incluso, los partidos se disputaban los domingos porque el mismo estadio era utilizado para jugar rugby los sábados.

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En ese escenario comenzó a construir una trayectoria que hoy lo tiene en el radar del combinado nacional. Bajo la dirección técnica de Jaime Durán, el atacante encontró la regularidad y convirtió el trabajo individual en una de sus principales herramientas para crecer como futbolista.

“Andorra es un país muy pequeño, donde la mayoría de los campos son sintéticos. Sólo hay dos campos de pasto natural, los dos los utiliza el equipo de Gerard Piqué, que juega en la segunda división de España y la selección de Andorra. Los demás equipos jugamos y entrenamos en instalaciones de sintético, lo peculiar es que sólo tenemos una hora y media para entrenar al día, dado a la escasez de canchas que hay”, explicó Durán en entrevista con ESPN.

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De estar cerca del retiro a marcar 43 goles en Andorra

(Especial)

De acuerdo con la cadena estadounidense, la llegada de León al Rangers fue posible gracias a la recomendación de José Manuel ‘Mago’ Rivera, exjugador de Chivas que cuenta con una academia en Las Vegas, Estados Unidos. Para el delantero, aquella oportunidad representaba prácticamente su última posibilidad de mantenerse en el futbol profesional.

Sin embargo, el atacante aprovechó el escenario y entendió que debía trabajar por su cuenta para mejorar. Debido a las limitaciones de las instalaciones, complementaba los entrenamientos del equipo con sesiones de gimnasio y cuidados en su alimentación.

Durán destacó que esa disciplina fue determinante para que León alcanzara un nivel físico que le permitiera competir y marcar diferencia en el futbol europeo.

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“Armando hacía sus trabajos extras, de ir al gimnasio, de cuidar su alimentación, eso fue con base a su deseo. Nosotros sólo teníamos hora y media para entrenar, no más, porque hay otros equipos, en las tardes entrena el futbol base, no hay campos para poder entrenar y no te puedes salir de eso”, relató el entrenador en la entrevista.

El esfuerzo tuvo resultados: Armando León marcó 43 goles en 56 partidos con el Rangers de Andorra, números que comenzaron a llamar la atención de otros equipos y que terminaron por abrirle nuevas puertas en su carrera.

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¿Cómo llegó Armando León a la Selección Mexicana de Rafael Márquez?

La misma fuente detalla que el nombre del delantero llegó al radar de Rafa Márquez a través de dos conexiones. Una de ellas fue Jaime Durán, quien mantiene una relación con Andrés Guardado desde su etapa en Atlas y coincidió con él durante su formación como entrenador en Andorra.

La otra fue Vidal Paloma, auxiliar de la Selección Mexicana y uno de los profesores que tuvo Federico Bessone, actual entrenador de León, durante su preparación como técnico.

Durán contó que, durante una conversación con Guardado, le preguntó si estaba siguiendo la trayectoria del atacante. A partir de esos contactos comenzaron las referencias y el seguimiento sobre el desempeño del mexicano.

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“Andrés y yo nos conocemos desde Atlas, él debuta yo estando en el equipo, lo conozco desde niño, nos llevamos bien. En Andorra estudiamos el curso de UEFA para entrenador, estuvimos una semana presencial en Andorra, él vino, platicamos, le pregunté si le daba seguimiento a Armando y me dijo que sí”, explicó al medio deportivo.

El entrenador también confesó que Vidal Paloma tuvo un papel en ese acercamiento, pues había sido maestro de Bessone. A través de esa relación, el cuerpo técnico de la Selección Mexicana pudo conocer más sobre el delantero y solicitar referencias de su trabajo cotidiano.

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Armando León rechazó oportunidades de Liga MX para jugar en Croacia

(@armando.leonr)

Los goles de León en Andorra no pasaron inadvertidos. Después de superar los 40 tantos con el Rangers, dos equipos de la Liga MX mostraron interés en sus servicios; sin embargo, el atacante terminó por aceptar la oportunidad de jugar en el NK Osijek de Croacia.

Durán confirmó que hubo acercamientos desde el futbol mexicano, aunque prefirió no revelar los nombres de los clubes interesados. También reconoció que la poca difusión de la liga andorrana dificultaba que el delantero pudiera llamar la atención de otros equipos.

“Lo empecé a buscar para ver si se podía dar una oportunidad en Primera División de algunos equipos, después de los goles, sí lo buscaron, le pasé el pitazo de que lo iban a buscar, que algunos equipos se interesaron en él”, contó a ESPN.

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Su llegada a Croacia también estuvo relacionada con Federico Bessone, quien ya lo conocía de su etapa en Andorra y lo invitó a incorporarse al FC Santa Coloma antes de que se abriera la posibilidad de jugar en el Osijek.

Actualmente, León suma cinco goles con el conjunto croata, donde también ha tenido que adaptarse a una dificultad adicional: no dominar el idioma local ni hablar inglés. Pese a ello, continúa construyendo su camino en el futbol europeo y ahora tiene ante sí la oportunidad de mostrarse con la Selección Mexicana.

La trayectoria del delantero también dejó una reflexión de su antiguo entrenador, quien considera que su caso puede servir como ejemplo para otros futbolistas mexicanos que buscan oportunidades fuera del país.

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“Muchos jugadores tendrían que tomarlo de ejemplo, porque a lo mejor como jugador o como entrenador, siempre quise venir a Europa, se me truncó una oportunidad, tuve la fortuna de jugar en otro futbol, en Bolivia, pero que se den cuenta que hay otras opciones, hay muchos mexicanos fuera de México”, concluyó Durán.