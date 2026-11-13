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Katia Itzel García vuelve a hacer historia: Concacaf la designa para un partido clave de la Nations League

Esta nueva asignación representa otro paso en la trayectoria de García dentro de las competencias internacionales varoniles

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
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La árbitra mexicana Katia Itzel García tendrá una nueva oportunidad de destacar en el futbol internacional. La Concacaf la designó como árbitra central para el partido de ida entre El Salvador y Saint Martin, correspondiente al Play-in de la Nations League 2026-27, una serie en la que ambas selecciones buscarán avanzar a la Fase Preliminar de la Copa Oro 2027.

La silbante de 34 años será la encargada de impartir justicia en el encuentro programado para este viernes 13 de noviembre. Para esta designación estará acompañada por Sandra Ramírez y Karen Díaz como asistentes, mientras que Jesús Rafael López fungirá como cuarto árbitro.

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Esta nueva asignación representa otro paso en la trayectoria de García dentro de las competencias internacionales varoniles, donde ha conseguido abrirse camino con distintas designaciones en torneos de selecciones.

¿Cuántos partidos ha dirigido Katia Itzel García en la Nations League?

(REUTERS/Siphiwe Sibeko)
(REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Con el encuentro entre El Salvador y Saint Martin, García Mendoza llegará a seis partidos como árbitra central en la Nations League Concacaf. Además, será la primera ocasión en la que tenga a su cargo un compromiso de esta instancia.

Su debut en el torneo ocurrió el 14 de junio de 2022, durante la Fase de Grupos de la Liga C, cuando dirigió la victoria 2-0 de Bonaire sobre Islas Vírgenes de Estados Unidos.

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Después de esa primera experiencia, volvió a aparecer en septiembre de 2024, en el triunfo 3-0 de Costa Rica frente a Guadalupe, correspondiente a la Liga A. En noviembre de ese mismo año también fue designada para los Cuartos de Final, en el partido que Canadá ganó 3-0 ante Surinam.

En marzo de 2025 llegó uno de los momentos más importantes de su trayectoria en la competición: formó parte del Final Four y dirigió el encuentro por el tercer lugar, en el que Canadá derrotó 2-1 a Estados Unidos.

Su presentación más reciente en la Nations League fue el pasado 3 de octubre, cuando estuvo al frente del empate sin goles entre Surinam y Guatemala.

¿Cuándo y dónde ver El Salvador vs Saint Martin?

Katia Itzel García anuló el gol de media cancha que Martín Sarrafiore marcó para el Atlante ante FC Juárez (REUTERS)
Katia Itzel García anuló el gol de media cancha que Martín Sarrafiore marcó para el Atlante ante FC Juárez (REUTERS)

El partido de ida del Play-in se disputará este viernes 13 de noviembre, en el SKNFA Technical Center, con inicio programado a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través del canal oficial de YouTube de Concacaf, donde se transmitirá el compromiso.

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