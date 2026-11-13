Regresó la Pantera: Luis Nery noquea a ‘Pacman’ Rodríguez y deja atrás su tropiezo en Japón

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Luis ‘Pantera’ Nery dejó atrás la derrota que sufrió en Japón y regresó a la senda del triunfo con una contundente actuación en Acapulco. El boxeador tijuanense se impuso por nocaut técnico a Francisco ‘Pacman’ Rodríguez en el combate coestelar de la cartelera correspondiente a la 64.ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), celebrada este jueves 12 de noviembre.

El enfrentamiento tuvo lugar en el Grandstand de la Arena GNP Seguros, donde el excampeón mundial mostró su poder sobre el cuadrilátero. A punto de cumplir 32 años, Nery consiguió una victoria importante para recuperar confianza después del tropiezo que tuvo en su anterior presentación.

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Con este resultado, el peleador de Baja California mejoró su marca profesional a 38 victorias, 28 de ellas por nocaut, y tres derrotas.

Así fue el nocaut de ‘Pantera’ Nery sobre ‘Pacman’ Rodríguez

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Desde los primeros minutos, Nery apostó por una estrategia paciente. El tijuanense midió la distancia, observó los movimientos de su rival y esperó el momento adecuado para encontrar espacios en su defensa.

La oportunidad llegó antes de terminar el primer asalto. Nery conectó una potente izquierda recta al rostro de Rodríguez y lo mandó a la lona, una acción que cambió el rumbo de la pelea y encendió las alarmas en la esquina del ‘Pacman’.

Aunque el mexicano logró continuar, el castigo no disminuyó. Durante el segundo episodio, ‘Pantera’ mantuvo el dominio con combinaciones de jabs, uppercuts y ganchos al hígado, mientras Rodríguez intentaba resistir los ataques y recurría al amarre para frenar el avance de su oponente.

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El desgaste físico de Rodríguez comenzó a hacerse evidente. Al concluir el segundo round, su esquina decidió tirar la toalla y evitar que saliera a disputar el tercer asalto, por lo que el réferi decretó la victoria de Nery por nocaut técnico.

Nery dejó atrás la derrota ante John Riel Casimero

(@thetencount)

El triunfo en Acapulco tuvo un significado especial para el bajacaliforniano, quien no había vuelto a pelear desde el 6 de junio de 2026, cuando enfrentó al filipino John Riel Casimero en Japón.

Aquella presentación terminó con una derrota por nocaut técnico en el cuarto asalto, después de que Nery visitara la lona en seis ocasiones. A ese resultado se sumaron las consecuencias por incumplir el peso pactado, situación que provocó una suspensión que le impedía competir nuevamente en territorio japonés durante el resto del año.

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Por ello, su presentación ante Francisco Rodríguez representó una oportunidad para recuperar sensaciones sobre el cuadrilátero y volver a sumar una victoria a su trayectoria profesional.