México Deportes

Regresó la Pantera: Luis Nery noquea a ‘Pacman’ Rodríguez y deja atrás su tropiezo en Japón

El enfrentamiento tuvo lugar en el Grandstand de la Arena GNP Seguros, donde el excampeón mundial mostró su poder sobre el cuadrilátero

(Especial)
(Especial)
Guardar

Luis ‘Pantera’ Nery dejó atrás la derrota que sufrió en Japón y regresó a la senda del triunfo con una contundente actuación en Acapulco. El boxeador tijuanense se impuso por nocaut técnico a Francisco ‘Pacman’ Rodríguez en el combate coestelar de la cartelera correspondiente a la 64.ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), celebrada este jueves 12 de noviembre.

El enfrentamiento tuvo lugar en el Grandstand de la Arena GNP Seguros, donde el excampeón mundial mostró su poder sobre el cuadrilátero. A punto de cumplir 32 años, Nery consiguió una victoria importante para recuperar confianza después del tropiezo que tuvo en su anterior presentación.

PUBLICIDAD

Con este resultado, el peleador de Baja California mejoró su marca profesional a 38 victorias, 28 de ellas por nocaut, y tres derrotas.

Así fue el nocaut de ‘Pantera’ Nery sobre ‘Pacman’ Rodríguez

(Especial)
(Especial)

Desde los primeros minutos, Nery apostó por una estrategia paciente. El tijuanense midió la distancia, observó los movimientos de su rival y esperó el momento adecuado para encontrar espacios en su defensa.

La oportunidad llegó antes de terminar el primer asalto. Nery conectó una potente izquierda recta al rostro de Rodríguez y lo mandó a la lona, una acción que cambió el rumbo de la pelea y encendió las alarmas en la esquina del ‘Pacman’.

Aunque el mexicano logró continuar, el castigo no disminuyó. Durante el segundo episodio, ‘Pantera’ mantuvo el dominio con combinaciones de jabs, uppercuts y ganchos al hígado, mientras Rodríguez intentaba resistir los ataques y recurría al amarre para frenar el avance de su oponente.

PUBLICIDAD

El desgaste físico de Rodríguez comenzó a hacerse evidente. Al concluir el segundo round, su esquina decidió tirar la toalla y evitar que saliera a disputar el tercer asalto, por lo que el réferi decretó la victoria de Nery por nocaut técnico.

Nery dejó atrás la derrota ante John Riel Casimero

Nery enfrentará a Naoya Inoue por los cinturones de peso supergallo.
(@thetencount)

El triunfo en Acapulco tuvo un significado especial para el bajacaliforniano, quien no había vuelto a pelear desde el 6 de junio de 2026, cuando enfrentó al filipino John Riel Casimero en Japón.

Aquella presentación terminó con una derrota por nocaut técnico en el cuarto asalto, después de que Nery visitara la lona en seis ocasiones. A ese resultado se sumaron las consecuencias por incumplir el peso pactado, situación que provocó una suspensión que le impedía competir nuevamente en territorio japonés durante el resto del año.

Por ello, su presentación ante Francisco Rodríguez representó una oportunidad para recuperar sensaciones sobre el cuadrilátero y volver a sumar una victoria a su trayectoria profesional.

Temas Relacionados

Luis NeryFrancisco RodríguezAcampulcoPeleaBoxAtletas Mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Katia Itzel García vuelve a hacer historia: Concacaf la designa para un partido clave de la Nations League

Esta nueva asignación representa otro paso en la trayectoria de García dentro de las competencias internacionales varoniles

Katia Itzel García vuelve a hacer historia: Concacaf la designa para un partido clave de la Nations League

Un muerto y un herido en ataque a balazos en transporte público de Naucalpan

Se encontraron al menos 11 casquillos de bala por lo lo que ya investigan si fue un ataque directo

Un muerto y un herido en ataque a balazos en transporte público de Naucalpan

Inicia el Buen Fin 2026: guía para encontrar ofertas, comercios participantes y apoyo de Profeco

El Buen Fin 2026 arranca este 13 de noviembre con descuentos en miles de comercios, una plataforma para verificar ofertas y un código QR obligatorio que identifica a los negocios registrados

Inicia el Buen Fin 2026: guía para encontrar ofertas, comercios participantes y apoyo de Profeco

El abogado de Jáuregui Moreno denuncia: "Existe una grave violación al derecho de defensa"

Héctor Villasana afirmó que las restricciones y la lejanía entre Chihuahua y el Altiplano complican la preparación del caso por el que su cliente permanece bajo proceso. Habló de motivaciones “políticas”

El abogado de Jáuregui Moreno denuncia: "Existe una grave violación al derecho de defensa"

Comunidades de Veracruz respaldan a ‘Manos Negras’ tras denuncias por presuntas irregularidades en el rodaje

Personas que trabajaron como extras, intérpretes, docentes y autoridades locales rechazan haber recibido malos tratos y aseguran que la protagonista estuvo acompañada por su madre

Comunidades de Veracruz respaldan a ‘Manos Negras’ tras denuncias por presuntas irregularidades en el rodaje
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: de 11 disparos matan a conductor de combi en Naucalpan

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: de 11 disparos matan a conductor de combi en Naucalpan

Herido de bala, “R2” intentó sobornar a marinos durante su captura: “Tú pide, échame la mano”

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: El Ejército Mexicano se enfrentó con civiles armados en Jalisco

Con gorras alusivas a “El Pez” y “El Fresa”, capturan a dos presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana en Edomex

Caen con droga “El Chuy” y “La Rosi”, presuntos miembros de “Los Tlacos” en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Comunidades de Veracruz respaldan a ‘Manos Negras’ tras denuncias por presuntas irregularidades en el rodaje

Comunidades de Veracruz respaldan a ‘Manos Negras’ tras denuncias por presuntas irregularidades en el rodaje

Joseph Zada y Mckenna Grace desatan la emoción en CDMX durante la alfombra de ‘Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha’

Nuevo doblaje de Wildwood es elogiado en redes sociales: “Lo que logramos como audiencia quedará para la historia”

La exposición “Las formas de la energía” llega al Museo del Palacio de Bellas Artes con piezas del Centre Pompidou

Ángela Aguilar y Christian Nodal cantan “Dime Cómo Quieres” en acústico a 6 años de su lanzamiento

DEPORTES

Katia Itzel García vuelve a hacer historia: Concacaf la designa para un partido clave de la Nations League

Katia Itzel García vuelve a hacer historia: Concacaf la designa para un partido clave de la Nations League

Jorge Domene se ofrece para presidir Tigres: Carlos Emilio González no ha sido cesado

El mexicano Jonathan Fierro propina brutal nocaut en menos de 20 segundos a Sergio Sosa para levantar el título Latino Silver del CMB

De las canchas a los escenarios: así fue la aparición de Memo Ochoa en los Latin Grammy

La Liga MX pone a las familias al centro de su nueva estrategia de seguridad en los estadios de futbol