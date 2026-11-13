Garbage sale en defensa de Muñeki77a tras confirmarse que no estará en su concierto en CDMX

Manson se ha caracterizado por mantener discursos políticos en su música. (EFE/Britta Pedersen/Archivo)

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A escasos días de uno de los eventos musicales más esperados del año en la capital mexicana, la cantante argentina Muñeki77a, cuyo nombre real es Naomi Preizler, canceló su participación como acto abridor en el concierto gratuito que la banda de rock alternativo Garbage ofrecerá este sábado 14 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

La baja de la intérprete ocurre después de una intensa oleada de críticas en plataformas digitales provocada por el resurgimiento de antiguos mensajes suyos en torno a conflictos internacionales.

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La noticia fue confirmada inicialmente por la agencia de representación de la artista mediante un comunicado oficial. En el documento, su equipo de trabajo explicó que, frente a la controversia suscitada por su inclusión en el cartel, se tomó la determinación de retirarla del espectáculo por respeto a la propia agrupación principal, a sus seguidores y al significado cultural y festivo de la presentación masiva en la Plaza de la Constitución. De acuerdo con el equipo de management, el objetivo principal fue evitar que la discusión digital eclipsara el espíritu de la jornada musical.

La artista Naomi Preizler, conocida como Muñeki77a (prensa Muñeki77a)

El origen de la controversia y la postura de la cantante

El conflicto se desató cuando usuarios de redes sociales rescataron y viralizaron diversas publicaciones emitidas por Muñeki77a en años anteriores, las cuales generaron fuertes cuestionamientos sobre su postura política y humanitaria respecto a la situación en Medio Oriente, llegando incluso a exigir su salida del programa oficial.

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Horas antes de que se formalizara su baja del evento, la cantante publicó un extenso mensaje en su cuenta personal de Instagram con el propósito de contextualizar el origen de dichos mensajes, ofrecer disculpas públicas y aclarar su pensamiento actual.

La artista Naomi Preizler, conocida como Muñeki77a (prensa Muñeki77a)

En su carta abierta, Naomi reconoció abiertamente su identidad y la educación religiosa que recibió durante su formación, pero rechazó de manera categórica cualquier acusación de respaldar agresiones contra otras personas.

Al profundizar en el momento en que fueron redactados los tuits señalados, la artista detalló que correspondían específicamente al 7 de octubre de 2023, fecha en que ocurrieron ataques armados. Según explicó, aquellas reacciones estuvieron marcadas por el miedo, la conmoción y el impacto emocional que experimentó ese día junto con otros integrantes de la comunidad judía.

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Además, la intérprete admitió con autocrítica que durante un periodo prolongado mantuvo un sesgo informativo, ya que optó por alejarse del seguimiento noticioso del conflicto para resguardar su salud mental y enfocarse por completo en su carrera musical. “En su momento, pequé en no hacerlo”, confesó al referirse a su falta de análisis sobre ambas caras de la situación histórica y humanitaria. En el cierre de su declaración, reiteró sus disculpas hacia todas las personas que pudieron haberse sentido decepcionadas por sus expresiones pasadas y agradeció el afecto que el público mexicano le ha brindado a lo largo de su trayectoria.

La cantante publicó un comunicado en donde externa su posicionamiento. (IG Muñeki77a)

El respaldo de Garbage y el llamado a detener los ataques

La controversia también motivó una respuesta pública por parte de Garbage, la influyente agrupación encabezada por Shirley Manson. A través de sus canales oficiales, los integrantes de la banda señalaron haber leído detenidamente la carta publicada por Muñeki77a y aseguraron sentirse conmovidos por la honestidad y valentía de su testimonio.

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En su pronunciamiento, el grupo defendió el derecho de las personas a evolucionar, aprender de sus errores y rectificar sus posturas con el paso del tiempo. “No creemos en confundir el judaísmo con el sionismo”, subrayó la banda en un mensaje en el que también abogó por la redención y las segundas oportunidades. De manera directa, los músicos solicitaron a sus seguidores y al público en general detener los ataques en contra de la cantante argentina y valorar su proceso de reflexión.

“Esta es una declaración muy honesta, transparente y valiente que has hecho y te envío todo mi amor y apoyo a medida que avanzas en tu vida y carrera. Todos hemos cometido errores, hemos perdido pelotas, situaciones incomprendidas o hemos sido culpables de “no saber”. He cometido muchos errores como este en mi propia vida, así que no te lancé piedra. Yo mismo tuve que desempacar mucho de lo que el gobierno británico me enseñó mientras crecía. Yo también tenía ideas raras sobre lo que el colonialismo me había enseñado. Mientras todos avanzamos hacia la adultez vivimos y aprendemos y crecemos. Aprecio cómo has articulado tus pensamientos aquí y te envío mi amor y esperanzas de una vida segura y pacífica para todos los que están atrapados en conflictos y violencia colonialista en todo el mundo. Sinceramente, Shirley".

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Al mismo tiempo, Garbage reafirmó su histórico compromiso con las causas sociales y los derechos humanos al sentenciar que todas las personas merecen vivir de manera segura y en libertad, cerrando su comunicado con una consigna contundente: “¡Pongan fin al genocidio! ¡Palestina libre!”.

Manson envió un mensaje a la joven cantante respaldando sus disculpas. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo)

El concierto en la Plaza de la Constitución sigue en pie

Pese a la salida de Muñeki77a de la alineación inicial, el concierto gratuito de Garbage en el Zócalo de la Ciudad de México permanece confirmado sin cambios para este sábado 14 de noviembre.

La presentación en el corazón del Centro Histórico forma parte de las actividades culturales masivas de acceso libre en la capital y contará también con la supuesta participación de la agrupación mexicana The Warning como invitada especial antes del espectáculo principal de la banda escocesa-estadounidense.

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