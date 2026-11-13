México

Mckenna Grace de ‘Los juegos del hambre’ recuerda a su familia mexicana y canta “Pimpón” en CDMX

La protagonista del nuevo filme visitó junto a Joseph Zada la capital del país

amanecer en la cosecha -México- 13 noviembre
(Instagram Cinepolis)
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Mckenna Grace, protagonista de Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha, reveló que tiene raíces familiares mexicanas durante su visita a la Ciudad de México.

La actriz, quien interpreta a Maysilee Donner, recordó la historia de su abuela y sorprendió al público al cantar parte de “Pimpón”, una canción infantil conocida en México.

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Grace habló sobre el vínculo de su familia con México durante una entrevista con Excélsior en la alfombra de la película. La actriz contó que su “mema”, como llama a su abuela, llegó a Estados Unidos desde México y que pasó parte de su infancia en Laredo, ciudad fronteriza de Texas.

La llegada de Grace y su compañero Joseph Zada, quien da vida al joven Haymitch Abernathy, reunió a seguidores de la saga que esperaron durante horas en Plaza Mitikah.

Hubo libros, carteles, camisetas, banderas, disfraces inspirados en el Capitolio y sombrillas para resistir la lluvia.

amanecer en la cosecha -México- 13 noviembre
(Instagram Cinepolis)

Mckenna Grace recordó a su abuela y sus visitas a Laredo

La actriz explicó que presentar la película en México tuvo un valor personal por los lazos de su familia.

“Es increíble y una bendición poder viajar por el mundo, promocionar esta película y llevarla a públicos de distintos lugares”, dijo Mckenna Grace a Excélsior.

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Al hablar de su historia familiar, detalló: “Tengo algunos vínculos familiares en Laredo. Mi mema llegó a Estados Unidos desde México. Pasé tiempo en Laredo cuando era niña”.

Grace aclaró que no domina el español, aunque dijo conocer algunas expresiones y canciones. “No hablo mucho español, pero un poquito”, comentó entre risas frente a las cámaras y el público que seguía la entrevista.

La actriz identificó una frase que considera indispensable en cualquier idioma. “Creo que, además de pedir indicaciones y decir que hablas inglés, ‘te amo’ es la frase más importante”, afirmó.

Su comentario tuvo lugar durante la presentación de Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha, la nueva precuela basada en la novela de Suzanne Collins. La historia se ubica 24 años antes de los hechos protagonizados por Katniss Everdeen y sigue a Haymitch durante los 50° Juegos del Hambre.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (Captura de tráiler oficial)
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (Captura de tráiler oficial)

La actriz recordó “Pimpón”, la canción infantil del muñeco de cartón

La charla tomó un giro inesperado cuando le preguntaron a Grace qué canciones conocía en español. La actriz trató de recordar la letra de “Pimpón”, una canción infantil popular en México y otros países de habla hispana.

Con una sonrisa, recitó una parte de la estrofa: “Pimpón es un muñeco… se lava su carita con agua y jabón”. Luego admitió que no estaba segura de haberla interpretado de manera correcta.

Pimpón es el personaje central de una canción infantil tradicional que presenta a un muñeco de cartón, aseado y educado.

La versión más difundida empieza con la frase “Pimpón es un muñeco, muy guapo y de cartón” y continúa con referencias a sus hábitos de higiene y modales.

La canción forma parte de la memoria de varias generaciones y suele aparecer en programas infantiles, escuelas y reuniones familiares. Para el público mexicano, la mención de Grace conectó una entrevista de alfombra roja con una referencia cotidiana de la infancia.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (Captura de tráiler oficial)
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (Captura de tráiler oficial)

La actriz expresó que llegar por primera vez a la Ciudad de México también representó una experiencia distinta dentro de la gira de promoción. “Nunca había venido a Ciudad de México, así que es increíble estar aquí”, señaló.

Los fans recibieron al elenco con libros, banderas y atuendos del Capitolio

La alfombra se realizó bajo lluvia, pero las condiciones del clima no redujeron la asistencia. Desde primeras horas de la tarde, los seguidores de Los juegos del hambre comenzaron a reunirse afuera de Plaza Mitikah para esperar al elenco.

Algunos asistentes llevaron atuendos inspirados en Effie Trinket y en la estética del Capitolio. Hubo mariposas monarca, flores, peinados elevados y accesorios que replicaron el exceso visual de los personajes de Panem.

La actriz agradeció la recepción del público mexicano. “Me siento muy afortunada de estar en esta posición y de estar aquí”, añadió antes de dirigirse a los seguidores que permanecían detrás de las vallas.

Joseph Zada y Mckenna Grace respondieron preguntas y se acercaron a firmar algunos libros y pósters. La presencia de ambos concentró la atención sobre la nueva generación de personajes del Distrito 12, encabezada por las versiones jóvenes de Haymitch Abernathy y Maysilee Donner.

Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha llegará a los cines el 19 de noviembre. La película mostrará el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, una edición en la que el Capitolio obliga a cada distrito a enviar el doble de tributos a la arena.

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