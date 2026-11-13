Herido de bala, “R2” intentó sobornar a marinos durante su captura: “Tú pide, échame la mano”

Un Ministerio Público reconstruyó ante un juez el operativo que terminó con Rafael Álvarez Ayala en el suelo, ofreciendo vehículos y dinero a elementos de la Marina para evitar su arresto en Guadalajara. (Reuters/FGR)

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Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, ofreció dinero y vehículos a los marinos que lo capturaron el pasado 8 de noviembre en el restaurante Sabea de Guadalajara, luego de recibir varios impactos de bala durante el enfrentamiento.

El dato se conoció durante la audiencia inicial del caso, realizada el miércoles en Puente Grande, donde el Ministerio Público reconstruyó minuto a minuto el operativo que terminó con su detención.

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“¡Tú déjame ir! ¿Qué quieres? ¡Tú pide!”, ofreció Álvarez Ayala a los elementos de la Secretaría de Marina, ya inmovilizado y herido en el suelo. “Tengo mis vehículos abajo, échame la mano”, agregó, según el relato expuesto ante el juez de control y revelado por Milenio.

El Ministerio Público narró el operativo paso a paso

Rafael Álvarez Ayala, "R2", líder de Los Rs, un brazo armado del CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)

De acuerdo con la reconstrucción presentada en la audiencia, nueve elementos de la Marina llegaron la tarde del domingo 8 de noviembre a la avenida Terranova, en Guadalajara, donde ubicaron el restaurante Sabea tras más de veinte horas de una fiesta encabezada por “El R2”, líder de Los Rs.

Afuera del establecimiento, los marinos detectaron a un hombre identificado como Óscar de la Vega Íñiguez, presunto pistolero de Álvarez Ayala, quien portaba un arma fajada al cinturón. Al notar la presencia de las autoridades, sacó la pistola sin disparar y retrocedió hacia el interior del local.

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Los elementos ingresaron al restaurante en formación. En la planta baja aseguraron a 19 personas sin incidentes mayores, además de 33 bolsitas con lo que las autoridades describieron como cocaína. El operativo se complicó al subir al segundo piso del inmueble, en donde se encontraba Álvarez Ayala.

Miembros de las fuerzas de seguridad montan guardia tras una operación que culminó en un tiroteo y la detención de Rafael "N", alias "R2", identificado como líder de "Los Rs", célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Zapopan, Jalisco, México, el 8 de noviembre de 2026. REUTERS/Michelle Freyria

Según el testimonio citado en la audiencia, Álvarez Ayala gritó “¡Ya se chingaron, perros! ¡Aquí se quedan muertos! ¡Puro gallo!” antes de que comenzara el intercambio de disparos. Uno de los proyectiles impactó el chaleco antibalas de un marino; otro le perforó la pierna, debajo de la rodilla.

El Ministerio Público detalló que “El R2” recibió disparos en la pierna, el abdomen y el hombro, lo que lo dejó inmovilizado boca abajo en el suelo. Fue en ese momento, ya herido, cuando intentó negociar su libertad a cambio de dinero y de los vehículos estacionados fuera del restaurante.

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Los marinos no aceptaron la oferta. Tras el arresto, le encontraron una pistola calibre 10 y varios cargadores con cartuchos útiles. Afuera del local, las autoridades aseguraron tres vehículos, entre ellos una camioneta Tahoe blanca blindada que pertenecía a Álvarez Ayala.

Un juez liberó a 15 de los 20 detenidos

Entre los detenidos junto con el "R2" lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación también se ubicó a el "Fénix" y a dos extranjeros Foto: FGR

La audiencia inicial, que se prolongó por más de doce horas, terminó con la liberación de 15 de las 20 personas detenidas en el operativo, entre ellas figuran los cinco integrantes del grupo musical Los Arras, un trabajador de su equipo técnico, meseros y comensales del restaurante Sabea.

El juez determinó que estas 15 personas pueden enfrentar su proceso penal en libertad y deberán presentarse el próximo domingo para continuar con el procedimiento. La resolución se dio tras considerar que no existían elementos suficientes para vincularlos con la estructura criminal de “Los Rs”.

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Cinco detenidos más , identificados como mandos afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanecen en prisión preventiva en el penal de Puente Grande. La Fiscalía General de la República (FGR) los señala como presuntos colaboradores y escoltas de Álvarez Ayala, y les atribuye delitos contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La audiencia de “El R2” se suspendió por su estado de salud

El R2 siendo trasladado luego del enfrentamiento con personal de la Semar. Crédito: Redes Sociales

Álvarez Ayala compareció por videoconferencia desde el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde permanece internado tras ser sometido a cirugías por las heridas de bala.

Según el parte médico expuesto ante el juez, no podía mantenerse consciente por más de una hora debido a los medicamentos suministrados tras una limpieza quirúrgica realizada esa misma mañana.

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El juez suspendió la diligencia correspondiente a “El R2”, al considerar que el detenido no estaba en condiciones de responder los cuestionamientos del proceso.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que Álvarez Ayala sería trasladado al penal de Puente Grande una vez que recibiera el alta médica, y que correspondería a la Fiscalía General de la República definir su destino final dentro del proceso.

El equipo legal de Álvarez Ayala acusó que sus familiares permanecieron 48 horas sin recibir información sobre su estado de salud tras el enfrentamiento con la Marina. Los abogados señalaron además que no se les avisó sobre la necesidad de conseguir una lista de materiales médicos requeridos para atender sus heridas.

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