Joseph Zada y Mckenna Grace desatan la emoción en CDMX durante la alfombra de ‘Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha’

Cobertura de evento en Ciudad de México vinculada a la franquicia «Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha». En las imágenes se observa a un grupo de asistentes que sostiene teléfonos móviles para registrar a tres personas sobre un escenario, situadas frente a un panel con el título oficial de la producción. A un costado se distingue una figura decorativa con forma de ave mientras se desarrolla la presentación frente al público.

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La lluvia no apartó a los fans de Los juegos del hambre de Plaza Mitikah: bajo sombrillas, con libros, pósters y atuendos del Capitolio, el público recibió a Joseph Zada y Mckenna Grace, protagonistas de Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha, que llegará a los cines mexicanos el 19 de noviembre.

La película traslada la historia de Panem a los 50° Juegos del Hambre y sigue al joven Haymitch Abernathy, interpretado por Zada. Grace encarna a Maysilee Donner, la tributo del Distrito 12 que se alía con él dentro de la arena.

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Desde alrededor de las 13:00, el acceso a la plaza comenzó a llenarse de seguidores que buscaban un lugar frente a la alfombra. La espera tuvo la banda sonora de las gotas sobre el plástico de los paraguas y de las conversaciones sobre tributos, vencedores y recuerdos de una saga que vuelve a mirar hacia el Distrito 12.

Las sombrillas se mezclaron con las mariposas del Capitolio

La Ciudad de México sostuvo la lluvia durante la tarde. Los corrales destinados al público se poblaron de sombrillas abiertas, impermeables y celulares protegidos como podían. Nadie parecía dispuesto a retirarse antes de que aparecieran los actores.

(Instagram Cinepolis)

Los vestuarios ayudaron a reconocer a quienes llevaban horas en la fila. Algunas asistentes llegaron con mariposas monarca en homenaje a Effie Trinket. Otras eligieron flores, colores saturados y peinados elevados que remitían a la extravagancia del Capitolio.

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La ropa funcionó como una contraseña entre desconocidos. Una diadema, un maquillaje brillante o un vestido inspirado en las películas bastaban para iniciar una conversación sobre Katniss Everdeen, Peeta Mellark o el pasado de Haymitch, el mentor que ahora ocupa el centro de esta precuela.

Mientras la alfombra reunía al elenco y a invitados, varios seguidores accedieron a una proyección anticipada de la película. Para ellos, la visita no quedó limitada a la espera detrás de las vallas: pudieron entrar antes que el resto del público a la nueva edición de los Juegos.

La cinta está dirigida por Francis Lawrence, quien ya estuvo al frente de En llamas, las dos partes de Sinsajo y Balada de pájaros cantores y serpientes. La historia adapta la novela que Suzanne Collins publicó en 2025.

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Durante la cobertura de un evento de la franquicia cinematográfica Los Juegos del Hambre en la Ciudad de México, un asistente identificado como Javier Castillo presenta frente a la cámara una vestimenta temática inspirada en la saga. El joven viste una camiseta cubierta con figuras de mariposas monarca, gafas oscuras, un colgante representativo de la historia y porta un libro en la mano mientras detalla los elementos de su atuendo.

Mckenna Grace dejó una pista para mirar dos veces la película

Sobre la alfombra, Mckenna Grace evitó adelantar demasiado sobre el papel de Maysilee Donner. Ante la pregunta de Cinemex sobre un detalle que el público debía buscar, la actriz respondió con cautela y dejó una indicación para quienes entren a la sala.

“No quiero arruinar nada, pero voy a ser lo más vaga posible”, dijo Grace. “Cada vez que mi personaje está en su propio viaje y no está presente, cuando regresa se puede ver algo en el fondo”.

La actriz no explicó de qué se trata esa presencia visual. Prometió ampliar la respuesta una vez que la película se estrene. “Eso es todo lo que diré”, añadió.

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La expectativa por esas pistas convivió con una historia que los lectores de Collins conocen por sus consecuencias. Haymitch tiene 16 años cuando debe entrar a los 50° Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, una competencia en la que cada distrito envía el doble de tributos.

La emoción chocó con las vallas y la organización

Samantha Godínez, una de las asistentes a la alfombra, describió una jornada atravesada por el entusiasmo y la frustración. La seguidora cuestionó la posibilidad de que el público se acercara a los intérpretes para obtener una fotografía o una firma.

(Instagram Cinepolis)

“A pesar de la emoción de los fans por conocer a los actores de Los juegos del hambre, la alfombra, que era abierta al público, se volvió un caos”, relató. Según su testimonio, la lluvia y la organización dificultaron que los seguidores lograran contacto con el elenco.

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Godínez señaló que las vallas junto al escenario y la pasarela quedaron ocupadas por influencers que llegaron cerca de las 18:00. Algunos colaboraron para pasar libros y pósters hacia los artistas, aunque la fan sostuvo que gran parte de ellos no seguía la saga.

También cuestionó el trato de parte de la seguridad hacia el público. Para quienes permanecieron desde el inicio de la tarde, cada cambio de posición de las vallas alteraba la posibilidad de ver la alfombra o acercar un objeto para firmar.

Joseph Zada y Mckenna Grace extendieron la noche con fotos y firmas

Cuando llegaron Joseph Zada y Mckenna Grace, la espera acumulada bajo la lluvia se transformó en gritos, teléfonos levantados y carteles extendidos por encima de las sombrillas. Ambos respondieron las preguntas del público con energía, de acuerdo con el testimonio de Godínez.

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La asistente contó que Zada y Grace dedicaron tiempo a las fotografías y las firmas hasta casi las 21:00. Entre los objetos que circularon hacia la alfombra hubo libros de Suzanne Collins, pósters de la franquicia y recuerdos preparados para una oportunidad breve frente al elenco.

Para muchos seguidores, la noche terminó con ropa mojada, maquillaje corrido y la memoria de haber visto de cerca a los nuevos rostros del Distrito 12. La película llegará a las salas el 19 de noviembre con una historia que vuelve al origen de las heridas de Haymitch Abernathy.