México

Con gorras alusivas a “El Pez” y “El Fresa”, capturan a dos presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana en Edomex

Jorge “N” y Marco “N” fueron señalados como posibles responsables en los delitos de cohecho y portación de armas prohibidas, tras su detención en el municipio de Chapultepec

Fueron detenidos en el municipio de Chapultepec, Estado de México. Crédito: SSEM
Fueron detenidos en el municipio de Chapultepec, Estado de México. Crédito: SSEM
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La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó este 12 de noviembre que elementos estatales, en coordinación con policías municipales, detuvieron a dos hombres que portaban gorras con emblemas de un pez y una fresa, símbolos alusivos a Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de La Nueva Familia Michoacana (LNFM).

La detención ocurrió en el municipio de Chapultepec y las autoridades los señalaron por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho y portación de armas prohibidas.

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Los detenidos fueron identificados como Jorge “N”, de 29 años, y Marco “N”, de 35. Según reportes, ambos podrían trabajar para una célula de la organización delictiva de origen michoacano, dedicada a la venta y distribución de estupefacientes en Chapultepec, San Mateo Atenco, Mexicaltzingo y Metepec.

Las iniciales “FM” en el tanque de la motocicleta en que viajaban activaron la revisión

De acuerdo con información oficial, la intervención ocurrió cuando efectivos estatales realizaban recorridos de vigilancia sobre el Camino Viejo a Chapultepec. Ahí detectaron a dos individuos que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes al notar la presencia policial cambiaron repentinamente de dirección e intentaron evadir el dispositivo de seguridad.

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Objetos asegurados a los presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana. Crédito: SSEM
Objetos asegurados a los presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana. Crédito: SSEM

Tras darles alcance, los oficiales observaron las iniciales “FM” -alusivos a la Familia Michoacana- pintadas en el tanque de la motocicleta en que viajaban. Por ese motivo solicitaron a los ocupantes una inspección preventiva, a la que accedieron de forma voluntaria, según el reporte de la SSEM.

Durante la revisión, los policías localizaron entre las pertenencias de Jorge “N” una réplica de arma de fuego tipo escuadra y una gorra negra con el distintivo de un pez. A Marco “N” le encontraron un cuchillo de doble filo con mango de madera, una gorra negra con el logotipo de una fresa y un teléfono celular.

La captura fue confirmada este 12 de noviembre por autoridades. Crédito: SSEM
La captura fue confirmada este 12 de noviembre por autoridades. Crédito: SSEM

Las fotografías oficiales difundidas por la corporación mostraron los objetos asegurados: dos gorras, un cuchillo de hoja curva con mango de madera, la replica de pistola y un teléfono con la pantalla dañada, todo junto a un parche policial de la SSEM. No fueron difundidas imágenes de la moto asegurada.

Según el comunicado oficial, después de informarles los derechos que la ley les confiere, los dos sujetos fueron trasladados junto con los indicios asegurados y presentados ante el Ministerio Público en Metepec, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica. Además, las autoridades reafirmaron que las investigaciones continuarán.

El Pez y El Fresa fueron sancionados por Estados Unidos

Las imágenes de los detenidos en Chapultepec fueron difundidas en una ficha institucional de la SSEM bajo el encabezado “Probables responsables de hechos ilícitos”. Uno de ellos portaba una gorra con el emblema de un pez, alusivo a Johnny Hurtado Olascoaga, conocido como “El Pez”; el otro, una gorra con el logotipo de una fresa, alias de José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocido como “El Fresa”.

Los líderes criminales a los que sugieren las imágenes de las gorra, fueron señalados previamente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que designó el 20 de febrero de 2025 a La Nueva Familia Michoacana como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designada. La dependencia señaló que el grupo es sucesor de La Familia Michoacana, con base en Michoacán y operaciones en Guerrero, Morelos y Estado de México, dedicado a narcotráfico, secuestro, extorsión y ataques con drones y explosivos.

La ofensiva de Estados Unidos contra La Nueva Familia Michoacana escaló y hoy el grupo es considerado una amenaza internacional. (DEA)
La ofensiva de Estados Unidos contra La Nueva Familia Michoacana escaló y hoy el grupo es considerado una amenaza internacional. (DEA)

Meses después, el 15 de abril de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga, junto con sus hermanos Ubaldo y Adita Hurtado Olascoaga. La OFAC señaló que Johnny y José Alfredo ya habían sido designados en noviembre de 2022 por su participación en la proliferación internacional de drogas ilícitas.

La OFAC identificó a Ubaldo Hurtado Olascoaga como un líder de alto rango de LNFM, involucrado en extorsión y narcotráfico, con supervisión directa de un grupo de sicarios y extracción ilegal de mercurio y uranio para la organización.

A Adita Hurtado Olascoaga la señaló como responsable de lavar dinero del narcotráfico mediante tiendas de ropa usada instaladas en el Valle del Río Grande, además de traficar armas hacia México para sus hermanos.

La Nueva Familia Michoacana
Ficha de EEUU sobre La Nueva Familia Michoacana. Crédito: OFAC

El Departamento de Estado anunció recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de Johnny Hurtado Olascoaga, y de hasta 3 millones de dólares por datos sobre José Alfredo Hurtado Olascoaga.

La acción del Tesoro estadounidense se coordinó con la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Departamento de Justicia, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

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