Caravana con 500 migrantes acampa en Huixtla, Chiapas: esperan a más para avanzar a CDMX

Los migrantes iban a esperar a otros comapñeros para partir a la Ciudad de México Foto: Facebook Vecinos Huioxtla

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La caravana migrante “Dios con nosotros”, integrada por cerca 500 personas, según una estimación de diarios locales permaneció en Huixtla, Chiapas, tras recorrer unos 40 kilómetros desde Tapachula. El grupo se concentró bajo el domo del barrio Guadalupe para descansar, recibir atención médica y esperar a personas rezagadas antes de continuar por la carretera costera con dirección a Escuintla, la Ciudad de México y, posteriormente, la frontera con Estados Unidos.

El contingente estuvo formado principalmente por familias hondureñas, aunque también reunió a personas de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Haití y Ecuador. Varios migrantes viajaron con menores de edad, algunos cargados en brazos o trasladados en carriolas, detalló el Diario de Chiapas.

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Los integrantes de la movilización avanzaron durante la noche y la madrugada para evitar las altas temperaturas diurnas de la costa chiapaneca, donde el termómetro podía alcanzar los 40 °C. Durante el día, permanecieron en puntos de descanso para pernoctar y recuperarse del trayecto.

Brigadas sanitarias y personal de Protección Civil atendieron a decenas de personas con deshidratación, agotamiento, infecciones respiratorias, ampollas y llagas en los pies. En Huehuetán, la Jurisdicción Sanitaria VII también había brindado atención a migrantes con lesiones derivadas de las caminatas.

Muchos están infdormados de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Trump respecto a que no llegarán a Estados Unidos y algunos contemplan quedarse en la Ciudad de México y otros estados para trabajar Foto: Vecinos Huixtla

La ruta hacia Escuintla dependió del descanso del contingente

La caravana tiene previsto reanudar su recorrido el viernes por la tarde rumbo al municipio de Escuintla. Su primer objetivo era llegar a la Ciudad de México, ubicada a más de mil kilómetros de Huixtla, para solicitar apoyo del Gobierno Federal.

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Desde la capital del país, la distancia restante hasta la frontera con Estados Unidos es de casi tres mil kilómetros. Los migrantes pidieron libertad de tránsito para atravesar México y continuar sus trámites migratorios o buscar protección internacional.

El grupo salió de San Pedro Sula, Honduras, cruzó Guatemala y llegó a Tapachula el 8 de noviembre. Después descansó dos días en el Parque Bicentenario, donde se incorporaron personas de otras nacionalidades antes de avanzar por territorio chiapaneco.

Los recuentos sobre el tamaño de la movilización variaron durante el trayecto. Un primer grupo de más de 500 personas salió de Tapachula, mientras que, tras la incorporación de otros contingentes, la cifra se estima que en la ueunión de contingentes pueda llegar a 1,500, determinó por su parte el Diario del Sur.

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Sheinbaum sostuvo que Estados Unidos no era una opción de cruce

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este jueves 12 de noviembre en Palacio Nacional. (Crédito: Gobierno de México | Captura de pantalla)

Este viernes la presidenta Cluadia Sheinbaum dijo que se han detenido 24 caravanasrumbo a Estados Unidos durante el tiempo en que el presidente Donald Trump ha estado en su gestión.

El avance de “Dios con nosotros” ocurrió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que duplicaría los aranceles a las importaciones mexicanas si México no detenía el paso de las caravanas migrantes. El mandatario escribió en Truth Social que “la invasión” de su país ocurría nuevamente y exigió que México las frenara.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que, desde el regreso de Trump al gobierno estadounidense, ninguna caravana migrante había llegado a la frontera norte. Explicó que el Instituto Nacional de Migración informaba a los integrantes de los grupos sobre las restricciones para cruzar hacia Estados Unidos.

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“Informamos a la gente que va en la caravana que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad”, señaló Sheinbaum. La mandataria dijo que las autoridades ofrecían retorno seguro a los países de origen o alternativas para permanecer en México bajo determinadas condiciones.

La presidenta sostuvo que la mayoría de los migrantes aceptaba volver a sus países una vez que conocía las dificultades para cruzar la frontera estadounidense. Como ejemplo, mencionó una caravana que había salido días antes con unas 600 personas y que, al llegar a Arriaga, Chiapas, se había reducido a menos de 100 integrantes.

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Trump advirtió duplicar aranceles

El prsidente Donald Trump ha sido tajante en que no permitirá el ingreso de migrantes a Estados Unidos REUTERS/Kylie Cooper

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves 12 de noviembre que podría duplicar los aranceles a México si el país no detiene a más de mil migrantes que avanzan a pie hacia territorio estadounidense, de acuerdo con Reuters. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump sostuvo que los migrantes no serán aceptados y que, si México no actúa, los gravámenes se duplicarán de forma inmediata.

Las caravanas anteriores fueron dispersadas entre Chiapas y Oaxaca

Desde el inicio del gobierno de Sheinbaum, en octubre de 2024, habían salido 24 caravanas migrantes desde la frontera sur, de acuerdo con el conteo del activista Luis Villagrán. Ninguna había alcanzado el norte del país y todas habían sido dispersadas entre Chiapas y Oaxaca.

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Villagrán señaló que la movilización “Dios con nosotros” era la más numerosa del año. Meses antes, otro grupo de casi 1,200 migrantes había recorrido la misma ruta desde Chiapas sin provocar una advertencia pública de Trump.

Las dos caravanas centroamericanas que caminaron por la costa chiapaneca en septiembre y octubre recorrieron cerca de 250 kilómetros antes de llegar a Arriaga, en el límite con Oaxaca. El INM las disolvió después de que sus integrantes recibieron permisos de estancia temporal.

Otra caravana permanecía en Arriaga y había comenzado con entre 500 y 600 personas, aunque su número disminuyó conforme sus integrantes se dispersaron.

Migrantes que seguían en la zona fronteriza también hablaron de una nueva movilización en preparación en Honduras. Interantes cañlcularon que ese grupo podría reunir cerca de 2,000 personas, aunque no existía confirmación oficial sobre su tamaño ni sobre la fecha en que intentaría ingresar a México.

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