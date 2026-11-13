Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños 73: políticos recuerdan a expresidente con mensajes en redes

Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a su antecesor Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños número 73

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a su antecesor Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños número 73, a lo cual se sumaron diversos políticos de Morena y partidos aliados a la Cuarta Transformación en redes sociales.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, uno de los reporteros recordó el cumpleaños del expresidente, lo que la mandataria respondió con un breve mensaje en el que expresó su cariño, reconocimiento y admiración.

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“Le mandamos saludos al presiente López Obrador desde aquí, nuestro cariño, reconocimiento y admiración siempre”, dijo en Palacio Nacional.

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