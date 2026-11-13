México

Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños 73: políticos recuerdan a expresidente con mensajes en redes

La presidenta envió un mensaje al expresidente desde ‘La Mañanera’, expresando su reconocimiento y admiración

Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a su antecesor Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños número 73
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a su antecesor Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños número 73, a lo cual se sumaron diversos políticos de Morena y partidos aliados a la Cuarta Transformación en redes sociales.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, uno de los reporteros recordó el cumpleaños del expresidente, lo que la mandataria respondió con un breve mensaje en el que expresó su cariño, reconocimiento y admiración.

PUBLICIDAD

“Le mandamos saludos al presiente López Obrador desde aquí, nuestro cariño, reconocimiento y admiración siempre”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

AMLOClaudia SheinbaumLa Mañaneramexico-noticiasMorenaPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Buen Fin 2026: Condusef y Profeco explican qué compras sí conviene pagar a meses sin intereses

Pueden ser una alternativa para aprovechar las ofertas, pero elegir qué comprar y a cuántos pagos es clave para evitar deudas y cuidar las finanzas personales

Buen Fin 2026: Condusef y Profeco explican qué compras sí conviene pagar a meses sin intereses

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de noviembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de noviembre de 2026

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 13 de noviembre: continúan labores para retirar un tráiler accidentado sobre Circuito Interior

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 13 de noviembre: continúan labores para retirar un tráiler accidentado sobre Circuito Interior

Katia Itzel García vuelve a hacer historia: Concacaf la designa para un partido clave de la Nations League

Esta nueva asignación representa otro paso en la trayectoria de García dentro de las competencias internacionales varoniles

Katia Itzel García vuelve a hacer historia: Concacaf la designa para un partido clave de la Nations League

Un muerto y un herido en ataque a balazos en transporte público de Naucalpan

Se encontraron al menos 11 casquillos de bala por lo lo que ya investigan si fue un ataque directo

Un muerto y un herido en ataque a balazos en transporte público de Naucalpan
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: de 11 disparos matan a conductor de combi en Naucalpan

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: de 11 disparos matan a conductor de combi en Naucalpan

Herido de bala, “R2” intentó sobornar a marinos durante su captura: “Tú pide, échame la mano”

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: El Ejército Mexicano se enfrentó con civiles armados en Jalisco

Con gorras alusivas a “El Pez” y “El Fresa”, capturan a dos presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana en Edomex

Caen con droga “El Chuy” y “La Rosi”, presuntos miembros de “Los Tlacos” en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Comunidades de Veracruz respaldan a ‘Manos Negras’ tras denuncias por presuntas irregularidades en el rodaje

Comunidades de Veracruz respaldan a ‘Manos Negras’ tras denuncias por presuntas irregularidades en el rodaje

Joseph Zada y Mckenna Grace desatan la emoción en CDMX durante la alfombra de ‘Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha’

Nuevo doblaje de Wildwood es elogiado en redes sociales: “Lo que logramos como audiencia quedará para la historia”

La exposición “Las formas de la energía” llega al Museo del Palacio de Bellas Artes con piezas del Centre Pompidou

Ángela Aguilar y Christian Nodal cantan “Dime Cómo Quieres” en acústico a 6 años de su lanzamiento

DEPORTES

Katia Itzel García vuelve a hacer historia: Concacaf la designa para un partido clave de la Nations League

Katia Itzel García vuelve a hacer historia: Concacaf la designa para un partido clave de la Nations League

Regresó la Pantera: Luis Nery noquea a ‘Pacman’ Rodríguez y deja atrás su tropiezo en Japón

Jorge Domene se ofrece para presidir Tigres: Carlos Emilio González no ha sido cesado

El mexicano Jonathan Fierro propina brutal nocaut en menos de 20 segundos a Sergio Sosa para levantar el título Latino Silver del CMB

De las canchas a los escenarios: así fue la aparición de Memo Ochoa en los Latin Grammy