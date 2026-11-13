Fondo de Pensiones para el Bienestar: requisitos y pasos para aumentar el monto de tu pensión de IMSS o ISSSTE

El esquema de pensiones en México determina el monto final de retiro según las semanas cotizadas y la trayectoria laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB) continúa vigente en 2026 como un complemento económico para jubilados del IMSS y el ISSSTE que cotizaron bajo el régimen de cuentas individuales. El mecanismo busca acercar la pensión final al salario promedio que el trabajador percibía antes de retirarse.

El beneficio no reemplaza la pensión calculada por la Afore, sino que cubre la diferencia hasta un tope mensual que en 2026 asciende a 17 mil 885.85 pesos. Ese límite se actualiza cada año conforme a la inflación esperada que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): fue de 16 mil 777.68 pesos en 2024 y de 17 mil 364.90 pesos en 2025.

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Según un boletín oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no se trata de un bono adicional ni de un programa asistencial independiente, sino de un complemento solidario al monto que ya corresponde por derecho a quienes cotizaron bajo el esquema de cuentas individuales de la Ley 97.

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Requisitos para acceder al complemento

El Fondo no aplica de forma automática a todos los jubilados del IMSS y el ISSSTE: solo pueden acceder quienes cumplan de manera simultánea con condiciones específicas de edad, régimen de cotización y tipo de pensión tramitada.

Las condiciones establecidas son las siguientes:

Haber comenzado a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, bajo el régimen de Ley 97 del IMSS o su equivalente en el ISSSTE. Tener 65 años cumplidos al momento de solicitar la pensión. Tramitar una pensión por vejez. Tener un monto de pensión inferior al salario promedio del último año cotizado, ya que el complemento cubre esa diferencia. En el caso de personas con pensión bajo renta vitalicia, no haber realizado retiro de excedentes de su cuenta individual.

El mecanismo no elimina requisitos ni modifica el número mínimo de semanas cotizadas exigidas por la ley vigente para acceder a una pensión por vejez.

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El beneficio no reemplaza la pensión calculada por la Afore, sino que cubre la diferencia hasta un tope mensual que en 2026 asciende a 17 mil 885.85 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se calcula el monto adicional

Para determinar el complemento, se toma como referencia el salario base de cotización (SBC) promedio del último año, multiplicado por 30.4 días. Los períodos registrados en Modalidad 40 quedan excluidos de ese cálculo.

Ese resultado se compara con el límite superior vigente para el año en curso y se toma el menor de los dos valores como salario de referencia. A esa cifra se le resta el monto mensual de la pensión otorgada, y la diferencia resultante es el complemento que se paga cada mes.

Según el IMSS, sin este esquema miles de personas habrían recibido una pensión equivalente al 52.5% de su último salario. Con el complemento, esa proporción se incrementa al 96.1%, lo que en promedio representa 4 mil 820 pesos adicionales mensuales por persona.

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Impacto del Fondo entre 2024 y 2026

Entre julio de 2024 y mayo de 2026, el IMSS benefició a 7 mil 224 personas con este complemento a su pensión de vejez, de acuerdo con cifras difundidas por la propia institución.

El titular de la Coordinación de Sistemas de Pensiones del IMSS señaló que la devolución de recursos transferidos al Fondo es un derecho imprescriptible: el trabajador o sus beneficiarios pueden solicitarlo en cualquier momento, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido.

Las Afores transfieren los saldos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de trabajadores que cumplen 70 años y permanecen inactivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De dónde provienen los recursos del Fondo

El patrimonio del FPB se nutre principalmente de la transferencia anual de recursos de subcuentas de trabajadores inactivos. Estas son sus fuentes de ingreso:

a) Las Afores transfieren los saldos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de trabajadores que cumplen 70 años y permanecen inactivos. b) El Infonavit transfiere los recursos de la subcuenta de vivienda en ese mismo supuesto. c) En el caso del ISSSTE, la transferencia ocurre al cumplirse 75 años.

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Estos mecanismos tienen como finalidad el pago del complemento mensual y la constitución de una reserva financiera que garantice el derecho imprescriptible de los trabajadores a recuperar los recursos transferidos.

Trámite y documentos necesarios

El procedimiento para recibir el dinero adicional es automático y se realiza junto con la solicitud de la pensión por vejez, sin necesidad de un trámite independiente. En el caso del IMSS, los interesados deben acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) o a la Subdelegación correspondiente, donde se presenta la documentación y el sistema valida el cumplimiento de los criterios.

Los documentos solicitados son:

a) Identificación oficial vigente del INE. b) Acta de nacimiento certificada. c) Documento bancario con la CLABE interbancaria a nombre del titular. d) Comprobante de domicilio, cuando la dirección no coincida con la identificación oficial.

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Una vez aprobado el beneficio, el complemento se deposita mensualmente en la cuenta CLABE registrada por el pensionado.

Pueden acudir a las ventanillas de Prestaciones Económicas de cualquier Unidad de Medicina Familiar o Subdelegación del IMSS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo recuperar fondos sin tramitar pensión

Las personas que únicamente desean recuperar sus recursos sin tramitar una pensión también tienen esa opción disponible, según precisó el IMSS.

Pueden acudir a las ventanillas de Prestaciones Económicas de cualquier Unidad de Medicina Familiar o Subdelegación del IMSS. Ahí se registra la solicitud y el Instituto gestiona ante el Fideicomitente y el Fiduciario el reintegro de los recursos a la cuenta individual del trabajador, a través de su Afore.

Quiénes quedan fuera del beneficio

El programa está dirigido exclusivamente a trabajadores retirados del IMSS y el ISSSTE bajo el esquema de cuentas individuales de Ley 97. Quienes se pensionaron bajo la Ley 73 del IMSS no pueden acceder al complemento, al igual que aquellos que no cumplen con la edad mínima establecida o cuyo monto de pensión ya alcanza o supera el límite superior vigente para el año en curso.

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