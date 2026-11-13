De las canchas a los escenarios: así fue la aparición de Memo Ochoa en los Latin Grammy

De las canchas a los escenarios: así fue la aparición de Memo Ochoa en los Latin Grammys (REUTERS/Caroline Brehman)

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Durante la premiación de los Latin Grammy 2026, una de las apariciones que sorprendieron al público y aficionados al futbol fue la de Guillermo Ochoa. El retirado portero de la Selección Mexicana tuvo una breve participación durante la ceremonia, lo que causó una serie de reacciones en redes sociales.

Junto a la actriz Roselyn Sánchez, Memo Ochoa anunció el homenaje a José Alfredo Jiménez a 100 años de su nacimiento. Las composiciones del Rey de la Canción Ranchera han marcado a la cultura mexicana y latinoamericana, razón por la que se dio un espacio para homenajearlo.

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Memo Ochoa se encargó de presentar a los artistas que participaron en este segmento musical: “En el futbol se viven grandes alegrías y alguna que otra decepción y para cada una de esas decepciones, hay una canción de José Alfredo Jiménez”, expresó el exjugador.

Memo Ochoa se convirtió en presentador en los Latin Grammy 2026 ( REUTERS/Caroline Brehman)

Como parte de su discurso, Ochoa recordó el legado del cantautor: “Hoy, a cien años de su nacimiento, llegan a rendirle homenaje el ya ganador de esta noche, Edgar Barrera, The Warning, Reik”, expresó el exfutbolista.

Memo Ochoa se convirtió en presentador en los Latin Grammy 2026

Días previos se dio a conocer que Memo Ochoa formaría parte del panel de conductores, además de Roselyn Sánchez, otros artistas como Lila Downs, Daniela Mercury, Niña Pastori, Milly Quesada, Erika Ender y Paty Cantú forman el elenco.

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También participaron celebridades como William Contreras, Howie D, Greeicy, Debi Nova, Anthony Ramos, Sara Schell, Luisa Sonza, Trueno, Joaquina, Francisca Valenzuela, Silvestre Dangond, Manuel Lorente Freire, Sofi Saar, Leoni Torres, Leiva, Julieta Rada, Alejandra Espinoza, Chiquinquirá Delgado, Emmanuel Palomares, Isadora, Raúl de Molina, Pablo Alborán, Camila Cabello, Ryan Castro

La aparición de Ochoa en los Grammy generó una ola de reacciones en redes sociales, comentarios de internautas empezaron a viralizarse. “Nunca me imaginé a Memo Ochoa presentando a las wawas [sic]”, “Sé que algunos de los equipos de fútbol de Memo Ochoa, ¿qué carajo sabe él de música latina?“, ”Qué p*do Memo Ochoa está en todos los eventos posibles jaja", fueron alguno de los comentarios que surgieron.

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La aparición de Ochoa en los Grammy generó una ola de reacciones en redes sociales ( REUTERS/Caroline Brehman)

Memo Ochoa galardonado del Premio Nacional del Deporte 2026

El Gobierno de México, mediante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció a las personas y proyectos reconocidos con el Premio Nacional de Deportes 2026, una distinción que abarca resultados competitivos, trayectoria, formación deportiva y promoción de la actividad física.

El ciclista Isaac del Toro y el exportero Francisco Guillermo Ochoa encabezan una edición que reúne a 11 galardonados de disciplinas profesionales, olímpicas y paralímpicas.

El premio incluye una medalla de oro ley 0.900, una roseta conmemorativa y un diploma firmado por la Presidencia de la República. Las modalidades amateur y de iniciación también contemplan un incentivo de $796,005, de acuerdo con la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

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En la categoría a Trayectoria Deportiva, el reconocimiento corresponde a Francisco Guillermo Ochoa Magaña —mejor conocido como Memo Ochoa— y a Doramitzi González Hernández.

Ochoa ha sido convocado por la Selección Nacional de México para seis Copas del Mundo de la FIFA: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.