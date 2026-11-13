Nuevo doblaje de Wildwood es elogiado en redes sociales: “Lo que logramos como audiencia quedará para la historia”

La nueva versión en español latino de Wildwood: El bosque salvaje comenzó a proyectarse en cines mexicanos el 12 de noviembre y ya genera reacciones favorables entre espectadores que habían cuestionado el doblaje original.

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La nueva versión en español latino de Wildwood: El bosque salvaje comenzó a proyectarse en cines mexicanos el 12 de noviembre y ya genera reacciones favorables entre espectadores que habían cuestionado el doblaje original.

El cambio de voces, luego de la polémica por la participación de influencers y figuras conocidas como star talents, fue celebrado en redes sociales, donde algunos usuarios consideraron que la presión del público consiguió un resultado histórico.

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La película del estudio LAIKA llegó a las salas a finales de octubre con las voces de Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Macarena García. Sin embargo, las críticas a sus interpretaciones se multiplicaron en plataformas digitales y derivaron en una petición para sustituir el doblaje.

(Instagram / LAIKA Studios)

Así suena el nuevo doblaje de Wildwood: quiénes sustituyeron a los influencers

Con la nueva versión, varios personajes tienen intérpretes distintos. Prue, que inicialmente contó con la voz de Macarena García, ahora es interpretada por Danna Alcalá, quien ya había dado voz al personaje en los tráilers.

Alexandra, interpretada originalmente por Natalia Téllez, pasó a la voz de Erica Edwards. En tanto, Brendan, a quien Javier Ibarreche dio vida en la primera versión, ahora cuenta con el trabajo de Erick Selim.

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La difusión de fragmentos del nuevo doblaje provocó comentarios positivos de usuarios que señalaron una mayor conexión entre las voces y los personajes. También hubo quienes identificaron que esta versión podría corresponder a un trabajo previo que habría servido como referencia para elegir a los star talents, aunque esa interpretación no ha sido confirmada por la distribuidora.

Una publicación en redes sociales compara escenas de la película Wildwood dobladas por creadores de contenido frente a interpretaciones de actores profesionales. (X)

¿Por qué cambiaron las voces de Wildwood en México?

La decisión se produjo después de que el doblaje original recibiera críticas por la participación de personas ajenas a la industria profesional de la locución. La inconformidad llegó incluso a Change.org, donde una petición para solicitar nuevas voces acumuló miles de firmas.

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El 10 de noviembre, Imagem Films México anunció que la película tendría una nueva versión con actores profesionales de doblaje, disponible en cines a partir del día 12.

“Agradecemos y reconocemos el talento de todas las personas que han dado vida a esta extraordinaria historia. Los invitamos a descubrir esta aventura creada con tanto arte, dedicación y amor”, comunicó la distribuidora en su cuenta de X.

Usuarios celebran el redoblaje de Wildwood: “Quedará para la historia”

Entre las reacciones que circularon en redes sociales destacó la de Fanny Alanís, quien celebró el resultado y la respuesta de la distribuidora a las exigencias de los espectadores:

“Podríamos decir que hoy se estrenó oficialmente #Wildwood en México; vaya pedazo de doblaje que se querían cagar encima. Se nota que fue el cast original o ya la tenían grabada para voz guía de los star talents. Lo que como audiencia logramos hoy quedará para la historia”.

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Una publicación en la red social X plantea una comparación entre dos versiones de doblaje de la película animada Wildwood junto con un fragmento de video. (X)

DimeFred también cuestionó la primera versión y apuntó contra la contratación de influencers para este tipo de producciones: “Pero qué desastre son las voces principales del doblaje latino de Wildwood. Los startslents y los influencers están acabando con la reputación del que solía ser uno de los mejores doblajes del mundo”.

Por su parte, Ángel Cortés aseguró que ya vio la película con las nuevas voces y destacó el cambio en la experiencia de los espectadores: “Ya fui a ver #Wildwood y se nota mucho que esta era el primer doblaje y con base en... Buscaron los Start Talents con una voz similar. Sí cambia mucho la experiencia y se disfruta más porque no te saca de onda la pequeña desconexión que hay en la primera versión”.

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El estreno del redoblaje convirtió la controversia en un caso poco habitual para la distribución cinematográfica en México. Ahora, la conversación en torno a Wildwood gira alrededor de una nueva versión que llega respaldada por el entusiasmo de quienes exigieron el cambio.