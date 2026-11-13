México

Repartidor denuncia que una clienta lo retuvo en CDMX tras negarse a pagar un pedido de comida

El trabajador grabó el enfrentamiento por el pago de una comida y solicitó apoyo de emergencia ante el temor de permanecer retenido.

El trabajador aseguró que intentó resolver el problema por distintas vías, pero terminó solicitando apoyo de emergencia.

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Un repartidor de comida por aplicación denunció haber vivido momentos de angustia luego de que una clienta presuntamente le impidiera abandonar un edificio de departamentos en la colonia San Ángel, en la Ciudad de México. El incidente comenzó por un desacuerdo relacionado con el pago de un pedido y terminó con el trabajador solicitando ayuda a través del número de emergencias 911.

De acuerdo con el testimonio difundido en redes sociales, el problema surgió cuando el empleado acudió a entregar los alimentos, pero no tenía cambio suficiente para completar la transacción. Ante esta situación, la mujer tomó la comida y se retiró sin liquidar el costo del servicio.

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El trabajador decidió registrar parte de lo ocurrido con la cámara que llevaba instalada en el casco de su motocicleta. En la grabación se escucha cómo intenta explicarle a la clienta que debe resolver el pago y cuestiona que se lleve los productos sin cubrir el importe.

Aunque aseguró haber planteado diferentes opciones para solucionar el inconveniente, no consiguió llegar a un acuerdo. La situación se complicó cuando, según su denuncia, no pudo abandonar el inmueble y comenzó a pedir que le permitieran retirarse.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Uno de los fragmentos que más llamó la atención de la grabación ocurrió cuando el repartidor expresó su desesperación ante la situación: “Señora, me está secuestrando, porque no me deja salir de aquí”.

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Ante el temor de permanecer contra su voluntad dentro del edificio, el trabajador decidió comunicarse al 911 y enviar su ubicación a una persona de confianza para solicitar apoyo.

En las imágenes también aparece personal de seguridad en el acceso del conjunto habitacional, mientras el repartidor insiste en que no puede salir. La grabación comenzó a circular en plataformas digitales y generó reacciones entre usuarios que cuestionaron las condiciones de seguridad que enfrentan quienes trabajan realizando entregas a domicilio.

Ni un Repartidor Menos AC pide investigar lo ocurrido

Un grupo de repartidores de plataformas digitales causó daños en la entrada y la caseta de vigilancia de una unidad habitacional en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. Las grabaciones registradas durante la noche muestran a personas con cascos de motociclista reunidas frente al acceso del inmueble, donde se observa presencia de humo. La concentración se derivó de una denuncia por presuntas amenazas con arma de fuego contra un trabajador del sector.

La organización Ni un Repartidor Menos AC difundió el caso mediante su cuenta de X y manifestó su preocupación por lo sucedido. El colectivo señaló que una diferencia por el cobro de un pedido no debe convertirse en una situación de amenazas o posibles restricciones a la libertad de un trabajador.

Asimismo, solicitó que las autoridades capitalinas intervengan para esclarecer el enfrentamiento y determinen si alguna de las personas involucradas incurrió en una conducta sancionable.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas por este incidente ni se ha dado a conocer una resolución oficial sobre la denuncia del repartidor.

Caso de “Lord Pistolas” también generó indignación entre repartidores

Grabación captada en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, donde se observan daños materiales en los cristales y la estructura de una caseta de vigilancia residencial. El incidente ocurrió tras el reporte de una presunta amenaza con arma de fuego contra un repartidor por parte de un habitante del lugar. El video registra a varias personas reunidas frente al inmueble durante la noche y las afectaciones en el acceso.

La denuncia de San Ángel se suma a otro episodio que recientemente provocó indignación entre trabajadores de plataformas digitales en la Ciudad de México. Se trata del caso de un repartidor identificado como Jorge, quien presuntamente fue amenazado de muerte con un arma de fuego por un hombre apodado en redes sociales como “Lord Pistolas”, en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

El enfrentamiento quedó registrado por la cámara del casco del trabajador. En el video se escucha al presunto agresor lanzar una advertencia: “¡Lárgate y donde te vuelva a ver te mato, hijo de la chi...!”.

La difusión de las imágenes provocó una movilización de repartidores que acudieron al domicilio para exigir justicia. Posteriormente, durante la madrugada del 12 de noviembre, elementos de la Policía de Investigación realizaron un cateo en una propiedad relacionada con el señalado.

Durante el operativo se reportó el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos y objetos con insignias militares. Sin embargo, el hombre buscado no fue localizado y no hubo personas detenidas durante la diligencia.

Los dos episodios ocurrieron en circunstancias distintas, pero volvieron a colocar en la conversación pública los problemas de seguridad que enfrentan los repartidores durante sus jornadas laborales en la capital del país.

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