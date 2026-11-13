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Caen con droga “El Chuy” y “La Rosi”, presuntos miembros de “Los Tlacos” en Guerrero

La captura se dio mediante un operativo desplegado en la colonia Luis Quintero

Caen con droga “El Chuy” y “La Rosi”, presuntos miembros de “Los Tlacos” en Guerrero. FGE GUERRERO
Caen con droga “El Chuy” y “La Rosi”, presuntos miembros de “Los Tlacos” en Guerrero. FGE GUERRERO
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Un operativo interinstitucional en el municipio de Iguala de la Independencia terminó con la detención en flagrancia de dos personas señaladas como presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Tlacos”. Juan de Jesús “N”, alias “El Chuy”, y Rosalinda “N”, alias “La Rosi”, fueron sorprendidos en posesión de droga durante recorridos de vigilancia realizados en la colonia Luis Quintero.

La acción fue encabezada por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSPGro).

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Cómo ocurrió la detención

Elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia por la colonia Luis Quintero, en Iguala, cuando observaron a dos personas que presuntamente intercambiaban envoltorios en la vía pública.

Al notar la presencia de las autoridades, los dos sujetos intentaron evadir la intervención. Sin embargo, fueron alcanzados y detenidos en flagrancia por los elementos que participaban en el operativo conjunto.

La detención de Juan de Jesús “N” y Rosalinda “N” se registró este 12 de noviembre en Iguala de la Independencia, municipio del estado de Guerrero.

Droga y motocicletas aseguradas

Durante la intervención, las autoridades aseguraron 50 dosis de una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal.

Además de la droga, los elementos de seguridad aseguraron dos motocicletas relacionadas con la detención. Tanto la sustancia como los vehículos fueron integrados como indicios dentro de la carpeta de investigación que se inició tras el operativo.

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Una persona con tez oscura muestra sus manos esposadas, con las palmas abiertas hacia el frente y los dedos ligeramente flexionados.
Las manos esposadas de una mujer en República Dominicana se muestran con las palmas abiertas hacia el frente, reflejando su detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos detenidos son identificados por las autoridades como presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como “Los Tlacos”. El reporte oficial no detalla mayores precisiones sobre el rol específico que cada uno habría desempeñado dentro de la organización.

Puesta a disposición y proceso legal

Juan de Jesús “N” y Rosalinda “N”, junto con los indicios asegurados durante el operativo, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

La autoridad ministerial continuará con las investigaciones y será quien determine la situación jurídica de ambos detenidos conforme a derecho. El reporte oficial no precisa si se les han formulado cargos formales ni la fecha en que podría definirse su proceso.

Postura de la fiscalía y presunción de inocencia

La Fiscalía General del Estado de Guerrero refrendó su compromiso de fortalecer las acciones coordinadas con las instituciones de seguridad para combatir los delitos contra la salud y contribuir a la tranquilidad de las familias guerrerenses.

De acuerdo con la legislación vigente, Juan de Jesús “N” y Rosalinda “N” se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Quiénes son “Los Tlacos”

“Los Tlacos”, también conocidos como “Cártel de la Sierra”, surgieron en 2017 como brazo armado de la Policía Comunitaria de General Heliodoro Castillo. El grupo reemplazó a la policía municipal de ese municipio con el objetivo original de combatir a otras organizaciones criminales en la zona.

El nombre del grupo deriva de Tlacotepec, localidad cabecera de Heliodoro Castillo que funciona como su principal bastión de operaciones. Con el tiempo, la organización se separó de la Policía Comunitaria y se convirtió en uno de los grupos criminales más violentos de la región.

El grupo es liderado por los hermanos Onésimo Marquina Chapa, alias “El Necho”, y Javier Marquina Chapa, alias “El Barbas”.

Gobierno promete restablecer bases del Ejército tras violencia de Los Ardillos y Los Tlacos en Chilapa
El grupo también ha sido vinculado con homicidios y disputas armadas contra La Familia Michoacana y Los Ardillos (X/@ElObservadorNL)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ubica su presencia en los municipios de Chilpancingo, Cocula, Eduardo Neri, Leonardo Bravo, Tepecoacuilco y Heliodoro Castillo, donde mantiene su base de operaciones. El grupo es considerado prioritario para las autoridades desde 2020 y opera en una entidad donde también están presentes organizaciones como Los Ardillos, Los Rojos, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Independiente de Acapulco.

Entre sus principales actividades delictivas se encuentran el narcomenudeo y el cobro de piso a comerciantes y transportistas.

El grupo también ha sido vinculado con homicidios y disputas armadas contra La Familia Michoacana y Los Ardillos, lo que ha derivado en bloqueos carreteros, incendios de vehículos y desplazamientos forzados en distintas regiones de Guerrero.

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