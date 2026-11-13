El mexicano Jonathan Fierro propina brutal nocaut en menos de 20 segundos a Sergio Sosa para consagrar el título Latino Silver del CMB

Con una zurda y una derecha, el mexicano derribó a su rival en el primer round para recibir el campeonato regional superpluma en la Arena GNP Seguros. (Fotos: Redes Sociales)

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La campana apenas había roto el silencio de la Arena GNP Seguros en Acapulco cuando Jonathan “Zurdo de Oro” Fierro encontró el golpe que cambió la noche.

El mexicano salió al frente, conectó una combinación al rostro del argentino Sergio Martín Sosa y cerró el combate antes de que transcurrieran siquiera 20 segundos del primer round.

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Jonathan Fierro conquistó el cinturón Latino Silver superpluma del CMB tras noquear Sergio Martín Sosa en Acapulco. (Instagram/ @zurdodeoro_oficial)

El triunfo le entregó el cinturón Latino Silver superpluma del CMB y prolonga una racha de definiciones rápidas que ha marcado su año.

Jonathan Fierro fulminó al argentino Sergio Sosa con apenas dos golpes en el primer round

El jalisciense llegaba al ring con una marca de 23 victorias y una derrota, mientras Sergio aparecía con un récord de 15 triunfos y cinco tropiezos. El duelo tenía el título Latino Silver del Consejo Mundial de Boxeo en juego y prometía un choque entre dos peleadores acostumbrados a buscar el castigo.

Fierro toma la iniciativa desde el campanazo inicial y recortó la distancia ante Sosa , quien no consiguió acomodarse ni leer el primer ataque del mexicano.

Una combinación de derecha e izquierda alcanzó el rostro del argentino y lo mandó a la lona durante los primeros segundos del asalto.

El réferi observó que el argentino no estaba en condiciones de reanudar las acciones y detuvo la pelea sin permitir que avanzara el conteo.

El personal médico ingresó al cuadrilátero para asistir al Sosa, mientras Jonathan celebraba la victoria con el equipo que lo acompañó en Acapulco.

El réferi detuvo el combate en el primer asalto y el personal médico atendió al boxeador argentino mientras el "Zurdo de Oro" festejaba sobre el cuadrilátero. (RS)

El nocaut modificó de inmediato el registro del jalisciense, que salió del ring con marca de 24-1. La pelea no alcanzó a construir un desarrollo táctico, pero el “Zurdo de Oro” impuso su pegada desde el primer intercambio y ahora se instala entre los nombres a los cuales poner atención en el boxeo nacional.

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El nocaut obligó a mover la cartelera en Acapulco

La pelea de Fierro y Sosa forma parte de la velada organizada durante la 64.ª Convención Anual del CMB. La función tiene como combate estelar la defensa del campeonato mundial de peso átomo de Camila Zamorano ante Brenda Balderas, además de la participación de Luis “Pantera” Nery y Esneidy “Leona” Rodríguez.

La pelea termina tan pronto que la organización incorpora un swing bout para cubrir el tiempo disponible antes de los combates principales de la noche.

Jorge Jiménez Alvarado y Pedro Jesús Ramsés “Torbellino” Valadez suben al ring en una contienda pactada a seis rounds dentro de la división minimosca.

Valadez gana por decisión unánime después de completar los seis episodios, con lo que la función recupera su programación rumbo a la pelea coestelar.

Antes de los duelos principales, el cuadrilátero recibe a Julio César Chávez, Érik “Terrible” Morales, José Luis Castillo, Humberto “Chiquita” González, Cristian Mijares y Miguel Berchelt.

La pronta resolución del combate obligó a la organización a incluir una pelea en la programación que ya incluía a Camila "La Magnífica" Zamorano, Luis “Pantera” Nery, y Esneidy Rodríguez. (Instagram/ @wbcwoman)

La noche en Acapulco queda atravesada por una definición que dura menos de lo que toma presentar a los peleadores. Fierro conquista el campeonato regional en una cartelera encabezada por una defensa mundial y frente a una afición reunida por la convención del organismo verde y oro.

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El “Zurdo de Oro” confirma su poder con dos nocauts relámpago en 2026

El golpe sobre Sosa no es un hecho aislado en el calendario del “Zurdo de Oro”. Fierro ya había dado una muestra de su poder meses antes, cuando resolvió otro combate en un tiempo todavía menor durante una función realizada en Mexicali, Baja California.

El 21 de marzo de 2026 , Fierro noquea a Ernesto Murillo en 13 segundos del primer round con un golpe que obliga al réferi a detener la pelea de inmediato.

En mayo , el mexicano enfrenta a Sergio “Chirino” Sánchez en la Arena Ciudad de México y domina el combate durante cinco asaltos .

El rincón de Sánchez decide no enviar a su peleador al sexto episodio , por lo que Fierro suma una victoria por nocaut técnico ante un rival con recorrido en la división.

La definición ante Sosa se convierte en su segundo nocaut de menos de 20 segundos durante el año y le da un cinturón regional del CMB.

Primero envió a la lona aErnesto Murillo el 21 de marzo en Mexicali, con apenas 13 segundos del primer round, ahora la caída de Sosa le entrega un cetro regional del CMB (Instagram/ @zurdodeoro_oficial)

Fierro deja Acapulco con un título en las manos y otra imagen para su carrera: Sosa sobre la lona, el réferi frenando la pelea y un combate de 10 rounds que se apaga antes de que el primer asalto encuentre su ritmo.