Santa Fe Klan y su novia Camila Zamorano, campeona mundial del CMB, llevan el boxeo a jóvenes del barrio

El cantante y la boxeadora buscan que sus seguidores transformen rabia, tristeza y soledad en disciplina a través de los guantes, mientras preparan un concierto después del combate. (Instagram/ @camila_zamorano0)

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Santa Fe Klan y Camila “La Magnífica” Zamorano llegan a Acapulco con el boxeo como punto de encuentro entre sus carreras y una apuesta por los jóvenes del barrio.

La campeona mundial volverá al ring con la cuarta defensa de su cinturón de peso átomo del CMB. La mexicana de 18 años llega invicta con 15 triunfos y un nocaut para enfrentar este jueves 12 de noviembre a Brenda “Hormiguita” Balderas.

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La sonorense de 18 años llega a su cuarta defensa del campeonato mundial, respaldada por su pareja Santa Fe Klan y una marca invicta de 15 victorias en el profesionalismo. (Crédito especial: Instagram/ @camila_zamorano0)

El rapero llegó para acompañar a su novia en la recta final de una preparación que exigió dieta, descanso y concentración. Entre sus conciertos y los entrenamientos se abrió otra puerta: que sus seguidores encuentren en los guantes una salida para transformar rabia, tristeza y soledad en disciplina.

Camila Zamorano pondrá en juego su título invicto del CMB en Acapulco

El foco deportivo de la semana está sobre Zamorano. A su edad, ya suma tres defensas exitosas de su título y busca prolongar una ruta que comenzó cuando venció a Mika Iwakawa para conquistar el cinturón interino de la división.

La boxeadora defendió después ante Sana Hazuki, Claudia Verónica Ruiz y su presentación más reciente, cuando derrotó por decisión unánime a Perla Pérez en San Luis Potosí.

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Brenda Balderas llega como retadora mexicana para la función de Acapulco , con una marca profesional de nueve victorias , nueve derrotas y un empate .

La defensa será la cuarta para Zamorano desde que se convirtió en campeona absoluta , luego del retiro de Tina Rupprecht .

La cartelera, promovida por Zanfer Boxing, también contempla la participación de Luis “Pantera” Nery , Jonathan “Zurdo de Oro” Fierro y Esneidy Rodríguez .

La función iniciará a las 18:00 horas del centro de México y será transmitida en vivo por ESPN KnockOut, con retransmisión posterior de TV Azteca.

El rapero y la campeona promueven la práctica del boxeo como una alternativa para alejar a los jóvenes de la violencia y las pandillas. (Instagram/ @camila_zamorano0)

Frente a Brenda Balderas, la campeona pondrá a prueba algo más que su invicto: el ritmo de una carrera que, a los 18 años, sigue creciendo pelea tras pelea. En conferencia de prensa, la sonorense destacó el apoyo de la gente: “Gracias a toda la gente de Hermosillo que siempre me está viendo”.

Santa Fe Klan descubre qué hay detrás de una campeona mundial

Ángel Jair Quezada Jasso, conocido como Santa Fe Klan, ha estado junto a Zamorano en Acapulco durante los días previos a la función. En la relación, hecha pública en mayo de 2026, ambos procuran coordinar sus compromisos entre la música y el boxeo.

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Mientras él compone y graba de madrugada, ella debe cuidar cada comida y recuperar energía. Esa distancia también le ha permitido observar el esfuerzo que hay lejos de las luces del ring.

Santa Fe Klan afirmó que desde niño le gustaba ver boxeo , pero su vínculo con Camila le mostró el costo físico de dar el peso y prepararse para una pelea profesional.

El rapero estará pendiente de la defensa de su pareja y tiene previsto ofrecer un concierto en Acapulco al día siguiente de la función.

Entre sus proyectos personales, el artista prepara un disco de baladas para febrero , donde planea incluir una canción que escribió para la boxeadora.

Zamorano, por su parte, debe mantenerse concentrada en Balderas antes de pensar en una posible subida de división, una opción que implicaría dejar vacante el campeonato átomo.

Santa Fe Klan prepara una presentación en Acapulco y un disco de baladas con una canción dedicada a la campeona. (Instagram/ @camila_zamorano0)

Para él, acompañarla antes de una defensa mundial también ha significado entender que detrás de cada golpe hay descanso, sacrificio y una disciplina que empieza mucho antes de que suene la campana.

La pareja busca que el boxeo cambie el rumbo de los jóvenes

La imagen de Santa Fe Klan junto a la campeona también ha empezado a llegar a sus seguidores. El artista considera que el deporte puede dar una alternativa a los chicos que crecen entre problemas familiares, violencia o la presión de las pandillas.

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El rapero ha contado que algunos jóvenes se colocan los guantes y tiran sombra cuando lo ven junto a Camila Zamorano. En esa escena encuentra una posibilidad: que quienes conectan con sus canciones también descubran que el boxeo puede ser un espacio para aprender a controlarse.

Camila "La Magnífica" Zamorano reconoce el respaldo de la afición de Hermosillo antes de subir al cuadrilátero frente a Brenda Balderas. (Instagram/ @camila_zamorano0)

Al referirse a los jóvenes que no la han tenido fácil y pueden encontrar una salida, el artista sostuvo: “Que saquen ahí todos los problemas que tienen arrastrando, todo ese coraje que se forma con la tristeza y la soledad”.

Zamorano trabaja con su padre en el registro de una promotora para apoyar a niños y adolescentes que desean practicar el deporte. La intención es dar acompañamiento a quienes buscan avanzar desde el barrio, con un proyecto que combine oportunidades deportivas y cercanía con sus comunidades.

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Así, mientras la campeona se prepara para enfrentar a Brenda Balderas y Santa Fe ajusta su agenda entre el concierto y el ring, ambos llegan a Acapulco unidos por una defensa mundial y la idea de que un par de guantes también puede cambiar el rumbo de un joven.