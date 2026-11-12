México Deportes

Santa Fe Klan y su novia Camila Zamorano, campeona mundial del CMB, llevan el boxeo a jóvenes del barrio

La mexicana 18 años expondrá su cinturón invicto de peso átomo frente a Brenda Balderas, respaldada por 15 victorias, un nocaut y tres defensas exitosas

El cantante y la boxeadora buscan que sus seguidores transformen rabia, tristeza y soledad en disciplina a través de los guantes, mientras preparan un concierto después del combate. (Instagram/ @camila_zamorano0)
El cantante y la boxeadora buscan que sus seguidores transformen rabia, tristeza y soledad en disciplina a través de los guantes, mientras preparan un concierto después del combate. (Instagram/ @camila_zamorano0)
Guardar

Santa Fe Klan y Camila “La Magnífica” Zamorano llegan a Acapulco con el boxeo como punto de encuentro entre sus carreras y una apuesta por los jóvenes del barrio.

La campeona mundial volverá al ring con la cuarta defensa de su cinturón de peso átomo del CMB. La mexicana de 18 años llega invicta con 15 triunfos y un nocaut para enfrentar este jueves 12 de noviembre a Brenda “Hormiguita” Balderas.

PUBLICIDAD

La sonorense de 18 años llega a su cuarta defensa del campeonato mundial, respaldada por su pareja Santa Fe Klan y una marca invicta de 15 victorias en el profesionalismo. (Crédito especial: Instagram/ @camila_zamorano0)

El rapero llegó para acompañar a su novia en la recta final de una preparación que exigió dieta, descanso y concentración. Entre sus conciertos y los entrenamientos se abrió otra puerta: que sus seguidores encuentren en los guantes una salida para transformar rabia, tristeza y soledad en disciplina.

Camila Zamorano pondrá en juego su título invicto del CMB en Acapulco

El foco deportivo de la semana está sobre Zamorano. A su edad, ya suma tres defensas exitosas de su título y busca prolongar una ruta que comenzó cuando venció a Mika Iwakawa para conquistar el cinturón interino de la división.

La boxeadora defendió después ante Sana Hazuki, Claudia Verónica Ruiz y su presentación más reciente, cuando derrotó por decisión unánime a Perla Pérez en San Luis Potosí.

PUBLICIDAD

  • Brenda Balderas llega como retadora mexicana para la función de Acapulco, con una marca profesional de nueve victorias, nueve derrotas y un empate.
  • La defensa será la cuarta para Zamorano desde que se convirtió en campeona absoluta, luego del retiro de Tina Rupprecht.
  • La cartelera, promovida por Zanfer Boxing, también contempla la participación de Luis “Pantera” Nery, Jonathan “Zurdo de Oro” Fierro y Esneidy Rodríguez.
  • La función iniciará a las 18:00 horas del centro de México y será transmitida en vivo por ESPN KnockOut, con retransmisión posterior de TV Azteca.
El rapero y la campeona promueven la práctica del boxeo como una alternativa para alejar a los jóvenes de la violencia y las pandillas. (Instagram/ @camila_zamorano0)
El rapero y la campeona promueven la práctica del boxeo como una alternativa para alejar a los jóvenes de la violencia y las pandillas. (Instagram/ @camila_zamorano0)

Frente a Brenda Balderas, la campeona pondrá a prueba algo más que su invicto: el ritmo de una carrera que, a los 18 años, sigue creciendo pelea tras pelea. En conferencia de prensa, la sonorense destacó el apoyo de la gente: “Gracias a toda la gente de Hermosillo que siempre me está viendo”.

Santa Fe Klan descubre qué hay detrás de una campeona mundial

Ángel Jair Quezada Jasso, conocido como Santa Fe Klan, ha estado junto a Zamorano en Acapulco durante los días previos a la función. En la relación, hecha pública en mayo de 2026, ambos procuran coordinar sus compromisos entre la música y el boxeo.

Mientras él compone y graba de madrugada, ella debe cuidar cada comida y recuperar energía. Esa distancia también le ha permitido observar el esfuerzo que hay lejos de las luces del ring.

  • Santa Fe Klan afirmó que desde niño le gustaba ver boxeo, pero su vínculo con Camila le mostró el costo físico de dar el peso y prepararse para una pelea profesional.
  • El rapero estará pendiente de la defensa de su pareja y tiene previsto ofrecer un concierto en Acapulco al día siguiente de la función.
  • Entre sus proyectos personales, el artista prepara un disco de baladas para febrero, donde planea incluir una canción que escribió para la boxeadora.
  • Zamorano, por su parte, debe mantenerse concentrada en Balderas antes de pensar en una posible subida de división, una opción que implicaría dejar vacante el campeonato átomo.
Santa Fe Klan prepara una presentación en Acapulco y un disco de baladas con una canción dedicada a la campeona. (Instagram/ @camila_zamorano0)
Santa Fe Klan prepara una presentación en Acapulco y un disco de baladas con una canción dedicada a la campeona. (Instagram/ @camila_zamorano0)

Para él, acompañarla antes de una defensa mundial también ha significado entender que detrás de cada golpe hay descanso, sacrificio y una disciplina que empieza mucho antes de que suene la campana.

La pareja busca que el boxeo cambie el rumbo de los jóvenes

La imagen de Santa Fe Klan junto a la campeona también ha empezado a llegar a sus seguidores. El artista considera que el deporte puede dar una alternativa a los chicos que crecen entre problemas familiares, violencia o la presión de las pandillas.

El rapero ha contado que algunos jóvenes se colocan los guantes y tiran sombra cuando lo ven junto a Camila Zamorano. En esa escena encuentra una posibilidad: que quienes conectan con sus canciones también descubran que el boxeo puede ser un espacio para aprender a controlarse.

Camila "La Magnífica" Zamorano reconoce el respaldo de la afición de Hermosillo antes de subir al cuadrilátero frente a Brenda Balderas. (Instagram/ @camila_zamorano0)
Camila "La Magnífica" Zamorano reconoce el respaldo de la afición de Hermosillo antes de subir al cuadrilátero frente a Brenda Balderas. (Instagram/ @camila_zamorano0)

Al referirse a los jóvenes que no la han tenido fácil y pueden encontrar una salida, el artista sostuvo: “Que saquen ahí todos los problemas que tienen arrastrando, todo ese coraje que se forma con la tristeza y la soledad”.

Zamorano trabaja con su padre en el registro de una promotora para apoyar a niños y adolescentes que desean practicar el deporte. La intención es dar acompañamiento a quienes buscan avanzar desde el barrio, con un proyecto que combine oportunidades deportivas y cercanía con sus comunidades.

Así, mientras la campeona se prepara para enfrentar a Brenda Balderas y Santa Fe ajusta su agenda entre el concierto y el ring, ambos llegan a Acapulco unidos por una defensa mundial y la idea de que un par de guantes también puede cambiar el rumbo de un joven.

Temas Relacionados

Santa Fe KlanCamila ZamoranoCamila “La Magnífica” ZamoranoBrenda BalderasCMBBoxeoConciertosAcapulcomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hamburguesas de avena y zanahoria: una cena saludable y económica para toda la familia

Estas hamburguesas de avena y zanahoria son una receta vegetariana económica, nutritiva y sencilla que puedes preparar en sartén

Hamburguesas de avena y zanahoria: una cena saludable y económica para toda la familia

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Oaxaca

Festival Cine de Barrio llega a la CDMX con películas, karaoke y rodada con entrada gratuita

El Festival de Cine de Barrio (FECIBA) es un proyecto que busca llevar exhibiciones y actividades cinematográficas a barrios y periferias fuera de los circuitos convencionales

Festival Cine de Barrio llega a la CDMX con películas, karaoke y rodada con entrada gratuita

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 11 de noviembre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 11 de noviembre

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”, van rumbo al penal de Puente Grande

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”, van rumbo al penal de Puente Grande
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”, van rumbo al penal de Puente Grande

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”, van rumbo al penal de Puente Grande

Detienen en el Estado de México a un presunto miembro de "Los 300": era considerado objetivo prioritario

Cancelan por tercer año consecutivo el Palenque de Culiacán debido a la inseguridad en el estado

Audiencia de Rafael Álvarez, el “R2” del CJNG, será de forma virtual por su estado de salud

Trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”: van rumbo al penal de Puente Grande, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Promotor de Veracruz exige a Alejandra Guzmán devolver el pago del concierto para reembolsar a fans

Promotor de Veracruz exige a Alejandra Guzmán devolver el pago del concierto para reembolsar a fans

Karla Souza sacude al universo de Grey’s Anatomy como protagonista de su nuevo spin-off

Quién es Fernando Sáenz: el famoso actor que es el padre biológico del influencer Fernando Lozada

De TikTok a La Mansión VIP 2: quién es La Cukis, habitante sorpresa del reality de HotSpanish

El Centro Histórico de la CDMX tendrá festival gótico gratis con conciertos de Calaverx, I Can Fly y El Culto de lo Oculto

DEPORTES

Lester Martínez se queda sin pelea con Canelo Álvarez por freno del CMB

Lester Martínez se queda sin pelea con Canelo Álvarez por freno del CMB

Avanza candidatura de México para el Mundial Femenil 2031: estos estadios podrían ser sedes del torneo

Canelo Álvarez ya habría definido a su próximo rival tras coronarse como campeón supermediano del CMB

NFL en México: estas son todas las actividades que podrás disfrutar en las calles de la CDMX previo al juego de San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings

Oswaldo Sánchez elige a su arquero ideal para custodiar el arco de la Selección Mexicana