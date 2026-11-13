Madres de familia denuncian falta de infraestructura en primarias de Coyoacán: exigen domos y mantenimiento

Las comunidades escolares de las primarias Rumania y Vito Alessio Robles señalaron que llevan años solicitando arcotechos, reparación del drenaje y atención a daños en sus instalaciones

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Madres de familia, alumnos y exalumnos de dos escuelas primarias de la alcaldía Coyoacán denunciaron deficiencias en la infraestructura de sus planteles y exigieron a las autoridades atender sus demandas de mantenimiento, construcción de domos y reparación de instalaciones sanitarias.

Se trata de las primarias Rumania, ubicada en Pedregal de Carrasco, y Vito Alessio Robles, en la colonia Prados Churubusco, cuyos integrantes señalaron que desde hace varios años han solicitado recursos y trabajos de mejoramiento sin obtener una solución definitiva.

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Durante una conferencia de prensa, acompañados por la legisladora de Movimiento Ciudadano, Paty Urriza, representantes de ambas comunidades escolares expusieron que han acudido a distintas instancias de gobierno, tanto de la alcaldía como de la Ciudad de México y del ámbito federal, para solicitar que sus planteles sean incorporados a los programas de infraestructura educativa.

Sin embargo, acusaron que sus peticiones han enfrentado respuestas sin resultados concretos, así como señalamientos de que las obras no corresponden a las atribuciones de determinadas autoridades.

Primaria Rumania denuncia falta de arcotechos y problemas de drenaje

Janette Sánchez, madre de familia de la primaria Rumania, explicó que el plantel tiene más de 50 años de historia y se encuentra en Pedregal de Carrasco. Actualmente, tres de sus patios carecen de arcotechos, situación que obliga a los estudiantes a realizar actividades al aire libre bajo la exposición directa a los rayos solares.

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redacta un pie de foto Madres de familia y alumnos de dos primarias de Coyoacán exigen la construcción de domos y arcotechos, así como trabajos de mantenimiento y reparación del drenaje, ante las deficiencias que afectan las actividades escolares y la seguridad de los estudiantes

De acuerdo con su testimonio, esta condición representa un riesgo durante las jornadas de altas temperaturas, debido a que los menores pueden sufrir deshidratación. Además, cuando llueve, los alumnos deben permanecer dentro de las aulas para evitar exponerse a las condiciones climáticas.

La madre de familia cuestionó que el plantel no haya sido considerado para recibir este tipo de infraestructura bajo el argumento de que la zona no es prioritaria.

“¿Acaso el sol distingue entre zonas o clases sociales?”, expresó al señalar que las condiciones climáticas afectan por igual a los estudiantes, independientemente de la ubicación de su escuela.

Por su parte, Sara Soriano señaló que, aunque han recibido respuestas de las autoridades sobre sus solicitudes, los trabajos de mantenimiento no se concretan. También cuestionó la falta de coordinación entre las dependencias responsables de atender las necesidades de los centros educativos.

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Entre las principales deficiencias mencionó los problemas de drenaje en los sanitarios, que generan malos olores de manera constante. Asimismo, indicó que las marquesinas del edificio 2 y de otro inmueble presentan desprendimientos después de la realización de obras relacionadas con la captación de agua.

Las madres de familia también denunciaron que la primaria Rumania fue rechazada del programa 1, 2, 3 por mi escuela, mientras que las autoridades han mantenido diferencias sobre qué instancia debe hacerse cargo de las necesidades del plantel.

Vito Alessio Robles reporta riesgos para los estudiantes por falta de domo

Una situación similar enfrenta la primaria Vito Alessio Robles, localizada en la colonia Prados Churubusco, donde la comunidad escolar lleva varios años solicitando la construcción de un domo para proteger a los alumnos durante los recreos y las actividades de educación física.

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María Isabel Morales explicó que la falta de esta estructura ha provocado que los estudiantes permanezcan expuestos a la radiación solar, condición que, según su testimonio, ha derivado en episodios de golpes de calor y hemorragias nasales.

La representante de las familias indicó que ha acudido a diferentes instancias para solicitar la obra y, aunque ha recibido respuestas favorables a sus planteamientos, la construcción no se ha realizado.

Entre las justificaciones que les han proporcionado se encuentra la insuficiencia presupuestaria. Incluso, señaló que presentó el caso ante la Comisión de Derechos Humanos, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta satisfactoria.

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La exigencia de las familias es contar con espacios escolares seguros y adecuados para que los menores puedan realizar sus actividades sin que las condiciones de infraestructura representen un riesgo para su salud.

Paty Urriza pide intervención de autoridades para atender las escuelas

Durante la conferencia de prensa, la legisladora Paty Urriza manifestó su respaldo a las comunidades escolares y aseguró que continuará acompañando sus gestiones ante las autoridades correspondientes.

La diputada adelantó que buscarán llevar las demandas a distintas instancias, incluso organismos internacionales, con el propósito de encontrar una solución a las deficiencias denunciadas.

Además, informó que presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a atender las necesidades de infraestructura y mantenimiento de ambas primarias.

Urriza sostuvo que no es posible mantener una postura de indiferencia ante las condiciones que enfrentan los estudiantes y consideró necesario que los recursos públicos destinados a mejorar los planteles se apliquen para resolver las necesidades expuestas.

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Las comunidades escolares de las primarias Rumania y Vito Alessio Robles insistieron en que sus solicitudes no se limitan a la construcción de arcotechos o domos, sino que también incluyen trabajos de mantenimiento, reparación del drenaje y atención a los daños estructurales.

Mientras esperan una respuesta de las autoridades, madres de familia y alumnos mantienen su exigencia de contar con instalaciones educativas dignas, seguras y adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.