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Papá de David Benavidez crítica fuertemente la pelea entre Canelo y Mbilli: “Decepcionó”

José Benavidez consideró que la pelea había generado grandes expectativas por el contraste entre la experiencia de Canelo y la posibilidad de una sorpresa

La victoria de Saúl “Canelo” Álvarez sobre Christian Mbilli, el pasado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, le permitió recuperar el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aunque continúa despertando críticas en el mundo del boxeo.
La victoria de Saúl “Canelo” Álvarez sobre Christian Mbilli, el pasado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, le permitió recuperar el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aunque continúa despertando críticas en el mundo del boxeo.
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La victoria de Saúl “Canelo” Álvarez sobre Christian Mbilli, el pasado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, le permitió recuperar el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aunque continúa despertando críticas en el mundo del boxeo.

José Benavidez, papá de David Benavidez, consideró que la pelea había generado grandes expectativas por el contraste entre la experiencia de Canelo y la posibilidad de una sorpresa. Sin embargo, sostuvo que Mbilli mostró respeto desde el pesaje y que esa actitud se reflejó durante el combate.

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En entrevista con el Izquierdazo, el padre y entrenador del Monstruo Mexicano señaló que los primeros dos o tres rounds le parecieron atractivos, pero después perdió interés por la falta de intercambios. Incluso afirmó que se quedó dormido, al considerar que la pelea no tuvo la acción que esperaba.

Canelo Álvarez se impuso a Mbili y recuperó el cinturón de la CMB

Para José Benavidez, Canelo cumplió con su trabajo al obtener la victoria, pero criticó que Mbilli no asumiera una postura más ofensiva. A su juicio, el desarrollo del combate se pareció más a una sesión de sparring donde el francés debía arriesgar más para defender su título.

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“Estaba muy emocionado de ver esa pelea para ver qué Canelo íbamos a ver y qué Mbilli íbamos a mirar, todos pensábamos y sabíamos que Canelo tiene la experiencia, Canelo es un peleadorazo y creí que iba a ganar Canelo, pero una sorpresa podía pasar. Creo yo que Mbilli le tuvo mucho respeto desde el principio, en el pesaje se podía ver que le tenía un poco de respeto. Los primeros dos o tres rounds estaba yo emocionado, estábamos mirando, pero después me dormí, la verdad, porque como que no había mucha acción, no miré tanta acción, La verdad me quedé dormido, no me emocionó, pero los primeros tres rounds sí estaba emocionado. Yo creo que no hubo muchos golpes y para mí fue más como un sparring. Canelo hizo lo que tenía que hacer, ganó, pero creo yo que Mbilli es el que tuvo que haber hecho más pelea y defender su título”

José Benavidez

Canelo nuevamente campeón mundial

Canelo impuso su experiencia ante Christian Mbilli y lo derrotó de forma contundente por decisión unánime con tarjetas de los jueces 15-112, 116-111 y 117-110.

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El mexicano dominó de principio a fin al peleador de ascendencia francesa y volvió a coronarse campeón mundial. Mbilli mostró pasajes de agresividad sobre el ring y lanzó numerosos golpes a lo largo de los doce asaltos, pero la defensa del mexicano neutralizó gran parte de sus ataques y sus impactos fueron los más precisos.

Boxeo - Jaime Munguia contra Nikita Zon - Riad, Arabia Saudita - 31 de octubre de 2026 Canelo Alvarez en acción con Christian M'billi durante su pelea por el título de peso súper mediano del CMB. REUTERS/Stringer
Boxeo - Jaime Munguia contra Nikita Zon - Riad, Arabia Saudita - 31 de octubre de 2026 Canelo Alvarez en acción con Christian M'billi durante su pelea por el título de peso súper mediano del CMB. REUTERS/Stringer

Esta victoria marcó el regreso del tapatío tras un complicado 2025, año en el que perdió su campeonato indiscutido ante Terence Crawford y se sometió a una cirugía de codo que retrasó su vuelta.

¿Qué sigue para Saúl Álvarez en el 2027?

Por otra parte, Saúl Álvarez tendría tres peleas en 2027 después de recuperar el cinturón supermediano del CMB. El jalisciense abriría un nuevo ciclo con la posibilidad de disputar combates en febrero, mayo y septiembre, incluidos una revancha con Terence Crawford y un duelo que podría devolverle la unificación de las 168 libras.

De acuerdo con el periodista Elías Quijada en Diario Récord, la primera función del año sería en febrero contra Lester Martínez, campeón interino del CMB.

Boxing - Canelo Alvarez v Christian M'billi - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez celebrates with the WBC super middleweight title belt after winning his fight against Christian M'billi REUTERS/Stringer
Boxing - Canelo Alvarez v Christian M'billi - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez celebrates with the WBC super middleweight title belt after winning his fight against Christian M'billi REUTERS/Stringer

La segunda cita de Canelo sería en mayo ante Terence Crawford, según la versión difundida por la misma fuente. El estadounidense tendría que salir del retiro para concretar el combate. Álvarez ha dicho que busca volver a enfrentar a Crawford, quien le quitó el campeonato indiscutible de los supermedianos el 13 de septiembre de 2025.

Canelo Álvarez derrota a Mbilli (REUTERS/Stringer)
Canelo Álvarez derrota a Mbilli (REUTERS/Stringer)

El calendario cerraría en septiembre frente a Hamzah Sheeraz, campeón de peso supermediano de la OMB. Ese combate le permitiría a Canelo intentar reunir otra vez los cinturones de las 168 libras. Esa función sería la última del contrato vigente del mexicano con el jeque Turki Alalshikh.

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