Critican desfile de Benito Santos en la Catedral de Puebla donde participaron directivos de la BUAP y artistas

La iniciativa, organizada por Valora México con fines benéficos, exhibió piezas litúrgicas del siglo XIX junto a diseños contemporáneos, en un recinto cuya construcción data de 1536 y que atraviesa un relevo en su conducción eclesiástica

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La Catedral de Puebla se convirtió en el escenario para el desfile de modas “México Monumental 2026”, una gala de moda que reunió propuestas de alta costura, bordados y textiles artesanales, además de indumentaria litúrgica. La iniciativa buscó vincular la riqueza religiosa e histórica del recinto, cuya construcción data del año 1536, con la creatividad del diseño mexicano actual.

Esta situación ha dividido opiniones, pues la comunidad religiosa e internautas han cuestionado su uso para un evento de este tipo. Imágenes y videos del desfile están circulando en redes sociales, ilustrando las críticas.

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Entre las piezas exhibidas destacaron prendas pertenecientes al patrimonio de la Arquidiócesis de Puebla, incluidas algunas del siglo XIX. La pasarela también contó con trabajos textiles de las artesanas del colectivo Tamachij Chihuatl, originario de Hueyapan, y con diseños de Denisse Kuri y Benito Santos, quien llevó creaciones de alta costura y vestidos para novia.

¿Moda en un templo? La intención detrás de México Monumental 2026

De acuerdo con la página oficial del evento, México Monumental 2026 fue presentado por la plataforma Valora México —que desde 2013 organiza iniciativas a beneficio del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) combinando creatividad y compromiso social—; sostienen que su propósito es que los recursos obtenidos a través de la venta de boletos serán destinados al equipamiento de la Casa de Maternidad del Estado de Puebla.

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Un texto informativo detalla los propósitos de la plataforma Valora México orientados a la difusión del diseño artesanal y los eventos a beneficio del DIF. (México Monumental 2026)

De acuerdo con Valora México, además de apoyar al DIF, buscan dar visibilidad “tanto a los grandes diseñadores y artistas consolidados como a esos creadores y artesanos que emergen desde cada rincón del país, llevando consigo la autenticidad de sus comunidades y tradiciones”.

Entre blancos, santos y críticas: así se vivió el desfile de modas

La gala reunió textiles de Hueyapan, propuestas de Denisse Kuri y Benito Santos, así como prendas del acervo arquidiocesano, algunas del siglo XIX, con música de la Orquesta Sinfónica y Coro Sinfónico de la BUAP

El programa se complementó con interpretaciones de música clásica. Participaron el organista Daniel Angulo, la soprano Mariana García-Crespo y el barítono Lean Flores del Valle, acompañados por la Orquesta Sinfónica y el Coro Sinfónico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), bajo la batuta de Raúl García Velázaquez.

La gala fue impulsada por Ana Montero y Jorge Maceda a través de la plataforma Valora México. No obstante, la realización de un desfile de moda dentro del templo provocó cuestionamientos y reacciones encontradas en redes sociales.

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La cuenta de CitizenGO (@CitizenGO), plataforma de tendencia ultracatólica calificó el hecho como un “acto de profanación”. En su publicación señaló que el desfile se realizó con autorización de la Iglesia y sostuvo que una catedral no es un lugar para espectáculos o desfiles de moda.

Dos publicaciones en redes sociales documentan la realización de un desfile de modas del diseñador Benito Santos en el interior de la catedral de Puebla. (@CitzenGO)

¿Qué se presentó en la pasarela?

Vestimenta litúrgica del acervo de la Arquidiócesis de Puebla, algunas piezas del siglo XIX.

Textiles artesanales del colectivo Tamachij Chihuatl, de Hueyapan.

Diseños de la poblana Denisse Kuri.

Alta costura y vestidos de novia de Benito Santos.

El programa incluyó música clásica con el organista Daniel Angulo, la soprano Mariana García-Crespo y el barítono Lean Flores del Valle. Los acompañaron la Orquesta Sinfónica y el Coro Sinfónico de la BUAP, bajo la dirección de Raúl García Velázquez. La gala fue impulsada por Ana Montero y Jorge Maceda.

Contexto: quién es Benito Santos, el diseñador que presentó alta costura y diseños nupciales

Benito Santos es un diseñador jalisciense que participó en México Monumental 2026 con creaciones de alta costura y vestidos de novia. Su nombre ha estado ligado en medios de moda y espectáculos a figuras públicas, entre ellas Angélica Rivera, conocida como “La Gaviota” por su personaje en la telenovela Destilando Amor y primera dama de México de 2012 a 2018.

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Su vínculo con Angélica Rivera

Diseñador “de cabecera”: El Universal lo describió como uno de los diseñadores de cabecera de la entonces primera dama.

Visita de los reyes de España: de acuerdo con la revista Quién, ella usó un vestido azul cerúleo de Benito Santos, con capa y aplicaciones, en la comida con los monarcas españoles.

El Grito: Zeta Tijuana reportó que, en 2016, ella informó que repetiría un vestido azul del diseñador en la ceremonia del 15 de septiembre.