Canelo Álvarez tendría 3 peleas en el 2027: estos son sus posibles rivales

El futuro de Santos Saúl “Canelo” Álvarez es una incertidumbre luego de que recuperó el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer de manera contundente a Christian Mbilli (AP Photo/)

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El futuro de Santos Saúl “Canelo” Álvarez es una incertidumbre luego de que recuperó el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer de manera contundente a Christian Mbilli por decisión unánime el pasado sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

El mexicano impuso su experiencia dentro del cuadrilátero y dominó al peleador con raíces francesas durante casi la mayor parte del combate lo que provocó que al final los tres jueces le dieran la victoria de forma unánime con tarjetas 115-112, 116-111 y 117-110.

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Boxing - Canelo Alvarez v Christian M'billi - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez celebrates with the WBC super middleweight title belt after winning his fight against Christian M'billi REUTERS/Stringer

Canelo tendría 3 peleas en 2027

Canelo Álvarez tendría tres peleas programadas para 2027, incluido un posible segundo combate frente a Terence Crawford. El periodista Elias Quijada informó en Diario Récord que el calendario del boxeador mexicano contemplaría actividad en febrero, mayo y septiembre.

La primera presentación sería en febrero ante Lester Martínez, campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Ese duelo abriría un año con tres compromisos previstos para Álvarez, según la información publicada por el medio.

La transmisión en Guatemala de la pelea de Lester Martínez estará disponible por el canal oficial de YouTube de ProBox TV en inglés y español. (Facebook Lester Martínez)

Para mayo quedaría reservada la esperada revancha contra Terence “Bud” Crawford. Quijada señaló a Diario Récord que el combate formaría parte de la planificación del mexicano para 2027.

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El tercer enfrentamiento llegaría en septiembre y tendría como rival a Hamzah Sheeraz, dueño del título de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Esa pelea le ofrecería a Álvarez la posibilidad de volver a reunir los cinturones de las 168 libras, de acuerdo con la misma fuente.

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

“En mayo puede ser la revancha contra Crawford. Atención, regresaría del retiro el boxeador norteamericano y para septiembre sería Hamzah Sheeraz, este boxeador británico de origen turco. Así es que viene bravo el veinte veintisiete para Saúl. Tres peleas. Nos adelanta Elías Quijada, que seguramente todo indica que va a ser la última con el contrato que tiene actualmente, con el jeque, que sería la última pelea finalmente. Y esa revancha, bueno, sacarlo del retiro va a ser polémico sin duda alguna, le va a dar mucho de qué hablar”.

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Canelo impone su experiencia ante Mbilli y quiere la revancha contra Crawford

Por su parte, Canelo ha dicho abiertamente que busca una revancha con Terence Crawford después de recuperar el cinturón supermediano del CMB. El mexicano no ha anunciado fecha ni rival, pero dejó abierta la opción de volver a enfrentar al estadounidense si es que regresa del retiro.

Álvarez venció a Mbilli por decisión unánime de forma contundente. El jalisciense aprovechó su experiencia para responder con golpes más precisos ante el volumen de ataques de su rival.

Boxing - Jaime Munguia v Nikita Zon - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez in action with Christian M'billi during their WBC super middleweight title fight REUTERS/Stringer

Boxing - Jaime Munguia v Nikita Zon - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez before his WBC super middleweight title fight against Christian M'billi REUTERS/Stringer

Mbilli presionó durante varios pasajes y lanza más combinaciones, pero Canelo tomó el control de la distancia después de la mitad del combate. En el octavo round, el peleador de raíces francesas recibió una deducción de punto por un golpe en la nuca.

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La victoria devolvió a Álvarez el título del organismo verde y oro en las 168 libras, luego de perder el campeonato indiscutible ante Crawford el 13 de septiembre de 2025.