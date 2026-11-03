México Deportes

Canelo Álvarez tendría 3 peleas en el 2027: estos son sus posibles rivales

Tres rivales están en el radar del tapatío ahora que es campeón mundial nuevamente

Canelo Álvarez derrotó a Mbilli y volvió a ser campeón mundial (AP Photo/)
El futuro de Santos Saúl “Canelo” Álvarez es una incertidumbre luego de que recuperó el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer de manera contundente a Christian Mbilli (AP Photo/)
Guardar

El futuro de Santos Saúl “Canelo” Álvarez es una incertidumbre luego de que recuperó el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer de manera contundente a Christian Mbilli por decisión unánime el pasado sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

El mexicano impuso su experiencia dentro del cuadrilátero y dominó al peleador con raíces francesas durante casi la mayor parte del combate lo que provocó que al final los tres jueces le dieran la victoria de forma unánime con tarjetas 115-112, 116-111 y 117-110.

PUBLICIDAD

Boxing - Canelo Alvarez v Christian M'billi - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez celebrates with the WBC super middleweight title belt after winning his fight against Christian M'billi REUTERS/Stringer
Boxing - Canelo Alvarez v Christian M'billi - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez celebrates with the WBC super middleweight title belt after winning his fight against Christian M'billi REUTERS/Stringer

Canelo tendría 3 peleas en 2027

Canelo Álvarez tendría tres peleas programadas para 2027, incluido un posible segundo combate frente a Terence Crawford. El periodista Elias Quijada informó en Diario Récord que el calendario del boxeador mexicano contemplaría actividad en febrero, mayo y septiembre.

La primera presentación sería en febrero ante Lester Martínez, campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Ese duelo abriría un año con tres compromisos previstos para Álvarez, según la información publicada por el medio.

Una victoria de Lester Martínez podría acercarlo a una pelea por el título mundial supermediano ante Saúl Canelo Álvarez o Christian Mbilli.
La transmisión en Guatemala de la pelea de Lester Martínez estará disponible por el canal oficial de YouTube de ProBox TV en inglés y español. (Facebook Lester Martínez)

Para mayo quedaría reservada la esperada revancha contra Terence “Bud” Crawford. Quijada señaló a Diario Récord que el combate formaría parte de la planificación del mexicano para 2027.

PUBLICIDAD

El tercer enfrentamiento llegaría en septiembre y tendría como rival a Hamzah Sheeraz, dueño del título de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Esa pelea le ofrecería a Álvarez la posibilidad de volver a reunir los cinturones de las 168 libras, de acuerdo con la misma fuente.

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)
Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

“En mayo puede ser la revancha contra Crawford. Atención, regresaría del retiro el boxeador norteamericano y para septiembre sería Hamzah Sheeraz, este boxeador británico de origen turco. Así es que viene bravo el veinte veintisiete para Saúl. Tres peleas. Nos adelanta Elías Quijada, que seguramente todo indica que va a ser la última con el contrato que tiene actualmente, con el jeque, que sería la última pelea finalmente. Y esa revancha, bueno, sacarlo del retiro va a ser polémico sin duda alguna, le va a dar mucho de qué hablar”.

Canelo impone su experiencia ante Mbilli y quiere la revancha contra Crawford

Por su parte, Canelo ha dicho abiertamente que busca una revancha con Terence Crawford después de recuperar el cinturón supermediano del CMB. El mexicano no ha anunciado fecha ni rival, pero dejó abierta la opción de volver a enfrentar al estadounidense si es que regresa del retiro.

Álvarez venció a Mbilli por decisión unánime de forma contundente. El jalisciense aprovechó su experiencia para responder con golpes más precisos ante el volumen de ataques de su rival.

Boxing - Jaime Munguia v Nikita Zon - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez in action with Christian M'billi during their WBC super middleweight title fight REUTERS/Stringer
Boxing - Jaime Munguia v Nikita Zon - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez in action with Christian M'billi during their WBC super middleweight title fight REUTERS/Stringer
Boxing - Jaime Munguia v Nikita Zon - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez before his WBC super middleweight title fight against Christian M'billi REUTERS/Stringer
Boxing - Jaime Munguia v Nikita Zon - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez before his WBC super middleweight title fight against Christian M'billi REUTERS/Stringer

Mbilli presionó durante varios pasajes y lanza más combinaciones, pero Canelo tomó el control de la distancia después de la mitad del combate. En el octavo round, el peleador de raíces francesas recibió una deducción de punto por un golpe en la nuca.

La victoria devolvió a Álvarez el título del organismo verde y oro en las 168 libras, luego de perder el campeonato indiscutible ante Crawford el 13 de septiembre de 2025.

Temas Relacionados

Canelo ÁlvarezSaúl ÁlvarezChristian MbilliTerence CrawfordLester MartínezHamzah SheerazBoxeomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De cantar “Desvelado” a buscar un lugar en el Congreso de EEUU: Bobby Pulido define hoy su futuro en la política de Texas

El cantante tejano compite contra la republicana Monica De La Cruz en el Distrito 15, uno de los más observados de las elecciones intermedias. Su vínculo con México ha sido parte de la campaña

De cantar “Desvelado” a buscar un lugar en el Congreso de EEUU: Bobby Pulido define hoy su futuro en la política de Texas

Pronósticos: estos son los ganadores del Protouch del martes 3 de noviembre

Enseguida los resultados del sorteo Protouch dados a conocer por laLotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: estos son los ganadores del Protouch del martes 3 de noviembre

El gesto que le hizo El Vicentillo a su ‘compadre’ El Chapo al declarar en su contra en EEUU: “No es mi enemigo”

Detalles de la relación y comunicación entre el hijo de Ismael Zambada y quien fuera el padrino de bautizo de uno de sus hijos se reveló en la serie documental “La caída de El Mayo”

El gesto que le hizo El Vicentillo a su ‘compadre’ El Chapo al declarar en su contra en EEUU: “No es mi enemigo”

Timbiriche arremete contra su bioserie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”

La agrupación expresó su inconformidad con la producción y cuestionaron la manera en que se abordó un episodio doloroso de su historia, relacionado con el abuso infantil

Timbiriche arremete contra su bioserie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”

Calendario lunar noviembre 2026: fechas exactas de la Luna llena y los mejores días para ver las estrellas

El mes trae cuatro fases lunares, una Superluna el 24 de noviembre y tres lluvias de meteoros activas, con el pico de las Leónidas el 17 y 18 de noviembre

Calendario lunar noviembre 2026: fechas exactas de la Luna llena y los mejores días para ver las estrellas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos implicados en el asesinato de Reynaldo Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas: así cometieron el crimen

Caen dos implicados en el asesinato de Reynaldo Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas: así cometieron el crimen

El gesto que le hizo El Vicentillo a su ‘compadre’ El Chapo al declarar en su contra en EEUU: “No es mi enemigo”

De Jalisco a Oaxaca: Marina golpea liderazgos del CJNG, Los Salazar y Cártel de Guasave en solo dos semanas

Defensa de los Farías Laguna acusa contradicciones en la FGR por no investigar a Andy López Beltrán tras ser mencionado por testigo

Narco disfraces y falsos embolsados dejan 125 detenidos en Los Mochis y Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

Timbiriche defiende a Sasha Sokol y reconoce su lucha contra Luis de Llano por acusaciones de abuso infantil: “Eso sí vale la pena recordar”

Timbiriche defiende a Sasha Sokol y reconoce su lucha contra Luis de Llano por acusaciones de abuso infantil: “Eso sí vale la pena recordar”

De cantar “Desvelado” a buscar un lugar en el Congreso de EEUU: Bobby Pulido define hoy su futuro en la política de Texas

Timbiriche arremete contra su bioserie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”

Nació por la adicción al juego y casi causa una tragedia en el espacio: Los datos más insólitos del sándwich en su día mundial

“Se fue de hocico”: Bellakath acusa a Yeri Mua de ‘rajarse’ y pone en duda su pelea en Ring Royale 2

DEPORTES

David Faitelson se pronuncia sobre la muerte de Jesús de Miguel: “Culpar al portero es inútil”

David Faitelson se pronuncia sobre la muerte de Jesús de Miguel: “Culpar al portero es inútil”

Diego Simeone aclara el presente de Obed Vargas en el Atlético de Madrid: esto es lo que le hace falta al mexicano

México obtiene su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 dentro del Beisbol 5

Terence Crawford defiende a Canelo Álvarez de las críticas tras haber conquistado el título supermediano del CMB: “Digan lo que quieran”

Villarreal vs PSG: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México