México suma dos medallas en la jornada del día dentro de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El domingo comenzó de gran forma para los atletas mexicanos en Senegal, sumando par de preseas para la delegación en lucha de playa y lanzamiento de disco. (CONADE)

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La delegación mexicana sumó dos medallas más este domingo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de que Kendra Duany obtuvo el bronce en lanzamiento de disco, mientras que Karen Ríos conquistó la presea de plata en lucha de playa.

Con esos resultados, México llegó a seis medallas en lo que va de la justa. La representación nacional estuvo cerca de conseguir su primera medalla de oro durante la jornada matutina.

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El camino de Karen Ríos hacia la medalla de plata

Karen Ríos (CONADE)

Ríos avanza a la final después de superar la fase de grupos sin derrotas. La mexicana se impuso a Kristin Iliyna, Edith Rubio y Name Brem para asegurar su lugar entre las cuatro mejores competidoras del torneo.

Sus triunfos en el grupo le dieron el pase a semifinales, donde enfrentó a Siya Grib, representante de Argelia.

En esa instancia, Karen Ríos ganó por 5-1 y consiguió el boleto al combate por el oro. El resultado le aseguró una medalla a México antes de disputar la final de los 45 kilogramos, donde lamentablemente perdió.

Kendra Duany se sube al podio en lanzamiento de disco

Kendra Duany (CONADE)

Kendra Duany le dio a México su primera medalla en atletismo dentro de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 al conseguir el tercer lugar en lanzamiento de disco con una marca de 48.44 metros.

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La mexicana terminó detrás de Marina Djicosta, quien gana la prueba con 53.20 metros, y de la tunecina Katr Ennada Jaoued, quien obtuvo la plata con un registro de 49.28 metros. Duany Neira completó el podio al quedarse con la presea de bronce.

La competencia reunió a ocho atletas de distintos países y Kendra Duany se colocó entre las tres mejores de la prueba, abriendo el medallero mexicano dentro de las disciplinas de atletismo.

Con los resultados de este domingo, México incrementa su cuota de medallas a seis y buscará seguirla aumentando en el resto de la jornada