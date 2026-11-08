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Karely Ruiz denuncia que le quitaron su ropa interior antes de entrar a La Mansión VIP 2: qué pasó

La regiomontana compartió una peculiar anécdota antes de comenzar su participación en el reality de HotSpanish y provocó reacciones en redes sociales

Karely Ruiz es la primer participante confirmada de La Mansión VIP 2 de HotSpanish
Karely Ruiz es la primer participante confirmada de La Mansión VIP 2 de HotSpanish
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Karely Ruiz ya comenzó a dar de qué hablar durante su participación en La Mansión VIP, pero esta vez no fue por un enfrentamiento ni por una polémica con otro participante. La influencer regiomontana utilizó su cuenta de Facebook para contar una peculiar situación que habría vivido al ingresar al reality: parte de su ropa interior fue retirada de sus pertenencias antes de entrar a la casa.

Con el humor que suele caracterizar sus publicaciones, la creadora de contenido compartió su sorpresa mediante un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “ME QUITARON MIS TANGASSS que por Youtube ñieeee jajaja”. De acuerdo con lo que escribió, la medida estaría relacionada con las restricciones de YouTube para la transmisión en vivo, aunque no detalló quién tomó la decisión ni cuáles fueron las prendas retiradas.

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La anécdota se suma a las primeras conversaciones que ha generado su incorporación al programa, donde su presencia ya había despertado comentarios por una posible tensión con Doña Alegría, madre de Poncho de Nigris. Entre bromas, especulaciones y expectativas por la convivencia, Karely comienza a convertirse en uno de los nombres que acaparan la atención alrededor del proyecto.

¿Por qué le quitaron las tangas a Karely Ruiz para entrar a La Mansión VIP?

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La publicación de Karely apunta a que las prendas no pudieron ingresar debido a las condiciones establecidas para la transmisión del reality en YouTube. Su comentario, acompañado de emojis y risas, dio a entender que la decisión estaría vinculada con las políticas de contenido de la plataforma, aunque no explicó si se trató de una restricción general sobre la ropa o de una indicación específica para su equipaje.

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“ME QUITARON MIS TANGASSS”, escribió la influencer, convirtiendo un detalle de su ingreso en una anécdota que rápidamente podía llamar la atención de su comunidad digital. La frase también refleja el tono desenfadado con el que decidió contar lo ocurrido, sin presentar el episodio como una confrontación con la producción.

La situación pone sobre la mesa uno de los desafíos de los realities que transmiten su convivencia por internet: adaptar el contenido a las reglas de las plataformas digitales. Sin embargo, hasta ahora no se ha compartido una explicación oficial de la producción sobre lo sucedido con la ropa interior de Karely, por lo que el motivo concreto se mantiene sujeto a lo que ella publicó.

¿Quiénes participan en La Mansión VIP y quién es Karely Ruiz?

Tres paneles con una mujer en vestido blanco sobre un trono, un retrato en primer plano y una toma con vestido negro y cabello rizado.
La Mansión VIP, segunda temporada, inicia el domingo 8 de noviembre por Youtube (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mansión VIP es un reality de convivencia producido por HotSpanish, en el que distintas personalidades comparten un espacio mientras generan contenido y enfrentan situaciones propias de la dinámica del programa. Su segunda temporada tiene previsto iniciar transmisiones el 8 de noviembre de 2026 a través de YouTube. Karely Ruiz forma parte de las figuras anunciadas para esta nueva etapa.

Al momento, la producción de La Mansión VIP 2 ha confirmado a 10 de los 16 participantes que integrarán esta temporada:

  • Karely Ruiz
  • Itatí López
  • Tony Aguirre
  • João Ferreira
  • Edwin Mendoza
  • Paolita Suárez
  • Doña Alegría (Leticia Guajardo)
  • Cintia Cossio
  • Rod Contreras
  • Bellakath

El elenco reúne a influencers, creadores de contenido y figuras de la música, mientras que los seis lugares restantes se mantienen pendientes de revelación

Karely Ruiz es una influencer y creadora de contenido originaria de Monterrey, Nuevo León, que alcanzó gran popularidad gracias a sus publicaciones en redes sociales. Además de su actividad digital, durante 2026 incursionó en el boxeo de influencers: primero enfrentó a Marcela Mistral en Ring Royale y posteriormente venció a Kim Shantal en Supernova Génesis. Ahora, su participación en La Mansión VIP abre una nueva etapa de exposición para la regiomontana, quien ya consiguió llamar la atención con una peculiar historia antes de comenzar la convivencia.

La indirecta de Karely Ruiz a Doña Alegría antes de entrar al reality

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La llegada de la influencer también estuvo rodeada de comentarios después de que publicara otro mensaje en Facebook que muchos usuarios relacionaron con Doña Alegría. “Doña Alegría no soporta a las encueradas… yo que la amo ya valió”, escribió Karely, en una frase que fue interpretada como una posible indirecta hacia la madre de Poncho de Nigris.

La especulación surgió después de que Poncho comentara que su mamá podría tener dificultades para convivir con mujeres atractivas y, particularmente, con aquellas que suelen mostrar su cuerpo. Según explicó, Doña Alegría suele llevarse bien con los hombres, pero la presencia de mujeres guapas podría generar situaciones incómodas durante la convivencia.

Aunque las publicaciones alimentaron las teorías de los seguidores sobre una posible rivalidad, Karely no confirmó que exista un problema personal con Doña Alegría. Por ahora, sus palabras pueden entenderse dentro del tono de humor con el que ha acompañado su incorporación al programa, sin que exista evidencia de un enfrentamiento entre ambas.

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