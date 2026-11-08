O’Shaquie Foster sale en defensa del Vaquero Navarrete tras arrebatarle sus cinturones mundiales: “Fue mi pelea más difícil, de verdad pega muy fuerte”

El mexicano atribuyó el resultado a la diferencia de estilos, admitió que no descifró con regularidad al campeón y sostuvo que ejecutó mejor el plan de pelea durante los 12 asaltos. (Instagram/ @shockfoster)

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La última imagen en San Antonio fue la de O’Shaquie Foster abrazado a tres cinturones en el Frost Bank Center, mientras Emanuel “Vaquero” Navarrete absorbía una derrota que le quitó los títulos del CMB, la OMB y la FIB.

La distancia en las tarjetas y los dos derribos del último round parecían contar una historia con poco margen para el debate sobre quién dominó la pelea, pero el estadounidense decidió ponerle otro tono a su victoria.

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O’Shaquie Foster derrotó a Emanuel “Vaquero” Navarrete por decisión unánime y conquistó tres cinturones de peso superpluma. (Instagram/ @ shockfoster)

Lejos de minimizar a su rival, Foster habló de la pegada, los ángulos y la inteligencia del mexicano después de imponerse por decisión unánime, con tarjetas de 118-108, 118-108 y 115-111.

Foster reconoció que el Vaquero fue el rival más duro de su carrera

El dominio del estadounidense sobre las tarjetas no modificó su valoración sobre el mexicano. En una entrevista con Inside The Ring, Foster explicó que Navarrete no fue un adversario que se limitara a buscar golpes sin control, sino un peleador capaz de preparar sus ataques y encontrar espacios desde posiciones incómodas.

El campeón unificado destacó la potencia del “Vaquero” y aseguró que se reflejó incluso en golpes de menor recorrido: “Fue mi pelea más difícil, definitivamente. De verdad pega fuerte. Incluso con un jab normal tiene las manos pesadas”.

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Foster calificó al “Vaquero” como el contrincante más difícil de su carrera y elogió la fuerza de sus golpes. (Instagram/ @andreberto)

El estadounidense también admitió que esperaba a un rival irregular por la forma poco convencional con la que Emmanuel suele construir sus ofensivas. Después de compartir 12 rounds, cambió esa percepción y resaltó la manera en que el mexicano ajustaba la distancia antes de soltar sus combinaciones.

Foster explicó que Navarrete no atacaba por atacar y que calculaba sus entradas al terreno rival: “Una cosa que me sorprendió es que no solamente lanza golpes. No está fuera de control tirando golpes a lo loco..

De esta manera, sus palabras contrastaron con la amplitud del fallo, aunque encajaron con varios pasajes de la pelea. Navarrete logró encerrar a O’Shaquie en algunos momentos, trabajó al cuerpo y conectó manos que lo llevaron a responder con más cautela.

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Dos derechas en el último round sellaron la victoria del campeón

Navarrete intentó llevar la pelea a un ritmo de presión constante. Su intención era reducir el espacio, obligar a Foster a intercambiar y encontrar golpes de poder desde ángulos que suelen incomodar a sus rivales.

O’Shaquie respondió con desplazamientos, amarres y manos de contragolpe. El estadounidense evitó permanecer frente al mexicano durante demasiado tiempo y eligió sus ataques cuando el “Vaquero” quedaba expuesto después de buscar combinaciones largas.

El nuevo dueño de tres fajas superpluma aseguró que comenzó a comprender mejor la cadencia de Emmanuel entre el tercer y el cuarto asalto. Esa lectura le permitió tomar distancia en los rounds intermedios y castigar con mayor claridad.

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Foster elevó su récord a 26 victorias y queda a un campeonato de la unificación total de la división superpluma. (IG O´Shaquie Foster)

El campeón admitió que el mexicano logró sorprenderlo en algunos momentos: “Hubo un par de golpes que me tomaron desprevenido”, expresó, antes de añadir que Navarrete tenía “buen timing” y comprendía la pelea mejor de lo que su equipo esperaba.

Foster también explicó que buscó provocar desgaste a través del ritmo de la pelea. Según su relato, permitió que el “Vaquero” avanzara de más antes de elegir los momentos para responder: “Sentí que lo estaba quebrando. Quería que trabajara de más y jugar un poco con su mente”.

Los dos derribos del último round fueron la conclusión de un plan que el campeón fue ajustando con el paso de los asaltos: resistió la presión inicial, leyó los movimientos de l mexicano y encontró su momento.

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Navarrete felicitó al estadounidense tras perder las coronas de la OMB y la FIB

Después del combate, el “Vaquero” no cuestionó la decisión de los jueces ni buscó explicaciones fuera del ring. El mexicano sostuvo que el resultado respondió a una diferencia de estilos y reconoció que Foster encontró la forma de imponer su distancia.

Navarrete consideró que su rival ejecutó mejor el plan de pelea y aceptó que no logró descifrarlo con regularidad: “El boxeo son estilos y esta noche simplemente el suyo fue mejor que el mío”, expresó después de ceder los títulos de la OMB y la FIB.

El peleador mexicano cedió las coronas de la OMB y la FIB para dejar su registro en 40 triunfos y tres derrotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mexicano también admitió que quizá pudo haber presionado más, aunque valoró la actuación de un rival al que describió como completo, fuerte y difícil de descifrar. Su reacción mantuvo un tono de respeto tras una de las derrotas más amplias de su trayectoria.

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Antes de abandonar el ring, Emmanuel se dirigió a Foster para reconocer su victoria. “O’Shaquie, eres el ganador y te felicito, campeón”.

El “Vaquero” quedó con récord de 40 victorias, tres derrotas y un empate, con 33 nocauts. Foster elevó su marca a 26 triunfos y tres caídas, con 12 definiciones antes del límite, y quedó a un cinturón de la unificación total en el peso superpluma.