Daniela Calderón, mediocampista de Cruz Azul, pide perdón a la afición tras eliminación en la Liga Femenil BBVA

La jugadora se disculpó con la afición tras quedar fuera de la Liguilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Daniela Calderón, mediocampista mexicana que milita en el Club de Futbol Cruz Azul Femenil, compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram para disculparse con la afición al no conseguir el objetivo de clasificar a la Fiesta Grande del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

La jugadora reconoció que el plantel no respondió a las expectativas durante un semestre atípico: la Máquina tuvo a tres directores técnicos en el banquillo, firmó resultados irregulares y se despidió anticipadamente de la Liguilla del futbol mexicano femenil.

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“Un torneo difícil en todo el sentido de la palabra. Muchos cambios y fue complicado adaptarse sobre la marcha. Lo que hoy les puedo decir, de todo corazón, es gracias. Gracias a todos los que se quedaron junto a nosotras a pesar de las adversidades”, escribió Daniela Calderón este sábado 7 de noviembre en su cuenta oficial de Instagram.

Daniela Calderón asumió públicamente la responsabilidad de haber dejado fuera de las finales al equipo de Cruz Azul Femenil y reconoció la exigencia que representa defender al club de la Ciudad de México, por ende pidió “perdón” a los fanáticos de la Máquina que esperaron un resultado distinto en esta nueva era de la Liga Femenil BBVA.

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La mediocampista lamentó haber quedado fuera de la Liguilla (dannicalderon97)

“Sé la exigencia que implica representar a este club y, por eso, perdón. Perdón por no haber estado a la altura de lo que esperaban de nosotras”, señaló Dani Calderón. La atacante sostuvo que el esfuerzo de sus compañeras fue constante pese a los resultados adversos y afirmó que trabajarán día tras día para regresar más fuertes en el siguiente certamen.

“Me comprometo a trabajar para no volverles a fallar. Y quiero que sepan que en mí tienen a una aficionada más, alguien que está enamorada de estos colores y que defenderá este escudo a muerte”, concluyó Daniela Calderón después de ofrecer disculpas sinceras a los fieles seguidores del Club de Futbol Cruz Azul Femenil.

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La escuadra celeste cerró la campaña con dieciocho unidades, producto de seis victorias y siete derrotas en el Grupo A. La caída por 2-1 ante Club León Femenil, en la última jornada del Apertura 2026, confirmó el séptimo lugar de la Máquina en el primer bloque de la Liga Femenil BBVA.

Cruz Azul registró tres entregadores durante el Apertura 2026

El técnico salió del club por asistir a festejos del Club América (Instagram / cruzazulfemenil )

En el Torneo Apertura 2026, Cruz Azul Femenil rotó varios estrategas por diversas circunstancias. En primera instancia aparece Israel del Real, quien dejó la dirección técnica del club después de las primeras cuatro semanas, sobre todo por la goliza histórica de diez goles a cero que sufrió la Máquina en su visita al Club de Futbol América en la fecha 2:

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La directiva cementera nombró a Raúl Potro Gutiérrez a partir de la jornada cinco como nuevo timonel de Cruz Azul Femenil. El entrenador que consiguió el título del mundo con la Selección Mexicana sub-17 asumió el reto de dirigir al plantel femenil que ya enfrentaba presión por los resultados y que debía adaptarse a una nueva forma de trabajo.

El Potro Gutiérrez dirigió seis partidos, con saldo de tres victorias y tres derrotas en el Apertura 2026. Su salida ocurrió el 17 de octubre tras asistir a un evento conmemorativo del acérrimo rival, Club América, en el Monumental estadio Azteca. Dicha situación generó inconformidad entre los fanáticos del Cruz Azul y de la propia directiva.

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Aunque lanzó un comunicado para aceptar su equivocación, Cruz Azul Femenil informó que la separación se dio de mutuo acuerdo y designó a Joaquín Moreno como técnico interino. La decisión llegó con el torneo en curso y con un plantel que todavía aspiraba a la Liguilla, pero el margen de error ya era mínimo.

Luego de que fue duramente criticado por portar la playera del América en la celebración de su aniversario 110. (X@Potropegaso21)

En los tres partidos que dirigió Joaquín Moreno, las celestes registraron una victoria y dos derrotas. La sucesión de estrategas obligó a las futbolistas a ajustarse a indicaciones distintas mientras buscaban resultados para evitar el fracaso en este campeonato de la Liga Femenil BBVA en su nuevo formato a base de grupos camino a la ronda de eliminación directa.

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La derrota ante Toluca terminó con las posibilidades de Liguilla para Cruz Azul Femenil

(Oswaldo Aguilar / EMX imageStudio Sport)

El partido que acabó con las aspiraciones de Cruz Azul Femenil fue el revés ante Toluca FC en el marco de la jornada 12. Las capitalinas jugaron en condición de local en el estadio Centenario de Cuernavaca y tomaron ventaja, pero las Diablas remontaron para asegurar su pase a la Fiesta Grande.

Daniela Calderón tuvo una oportunidad para ampliar la diferencia desde el punto de penalti en el minuto 6, aunque la guardameta, Valeria Martínez, detuvo su tiro. Toluca FC reaccionó después y revirtió el marcador con dos anotaciones que dejaron a Cruz Azul sin posibilidad matemática de llegar a la fase final.

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La eliminación de la Máquina legó cuando aún quedaban dos jornadas por delante en el calendario de actividades. Las cruzazulinas vencieron 3-1 a Tijuana en la siguiente fecha, un resultado que permitió sumar tres puntos y recuperar algo de confianza, aunque ya no modificó el desenlace de la campaña.

La Máquina no alcanzó un puesto que otorgye invitación a la Fiesta Grande. (X@AzulFemenil)

El Club de Futbol Cruz Azul se quedó sin Liguilla un torneo después de quedar fuera del campeonato en la fase de 4tos de Final. Las celestes enfrentaron en duelos de ida y vuelta a las Rayadas de Monterrey, escuadra que avanzó a semis con marcador global de 5-1, tras empatar 1-1 en el primer partido y golear a la Máquina 4-0 en el Gigante de Acero en el duelo que cerró aquella eliminatoria.

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