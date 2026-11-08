Procesan a hombre acusado de estafar en la compra de arte hecho por Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros, valuado en 25 millones de pesos

El sujeto fue detenido en Aguascalientes el pasado 31 de octubre. Crédito: FGJCDMX

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La tarde de este 7 de noviembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que obtuvo de un juez de control la vinculación a proceso de un hombre identificado como Ricardo “N” por su probable participación en un fraude relacionado con la compraventa de dos pinturas atribuidas a Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros, valuadas en 25 millones de pesos.

Según las investigaciones, el imputado habría ofrecido como garantía de pago dos inmuebles que no eran de su propiedad. Cuando la víctima exigió el pago pactado, Ricardo “N” presuntamente respondió con insultos y amenazas de represalias si denunciaba los hechos.

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El sujeto fue capturado el pasado 31 de octubre en Aguascalientes. Tres días después, en su audiencia inicial celebrada el 3 de noviembre, el juez de control determinó que el acusado permanezca en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de un mes.

Los hechos ocurrieron en 2020 en la alcaldía Cuauhtémoc

Las investigaciones revelaron que el pasado 9 de diciembre de 2020, en la alcaldía Cuauhtémoc, la víctima entregó las dos pinturas a Ricardo “N” por el precio pactado de 25 millones de pesos, de acuerdo con un contrato de compraventa firmado entre ambas partes. La operación quedó estipulada en ese documento, que más tarde sería pieza central de la investigación del Ministerio Público.

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Como garantía de pago, el imputado entregó escrituras que, según su propio dicho, acreditaban la propiedad de dos inmuebles. Con ese respaldo documental, la víctima aceptó desprenderse de las dos obras atribuidas a los artistas mexicanos, confiada en que el pago se concretaría dentro del plazo establecido en el contrato.

El plazo acordado venció sin que la víctima recibiera el dinero correspondiente a la compraventa. Ante el incumplimiento, reclamó a Ricardo “N” el pago de las obras o, en su defecto, la devolución de las piezas que había entregado meses antes bajo la promesa de un pago garantizado con bienes inmuebles.

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