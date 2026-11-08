México

Kimberly “La más preciosa” enfrenta crisis financiera tras el congelamiento de sus cuentas: “No sé que hacer”

La influencer preocupó a sus seguidores al informar en un video de redes sociales que por el momento no puede disponer de su dinero

Una mujer con vestido blanco y negro posa de pie en una terraza con plantas frente a una hilera de rascacielos iluminados de noche.
La influencer aparece durante la noche en un viaje que hizo en León, Guanajuato. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Kimberly Irene, mejor conocida como “La Más Preciosa”, desveló en un video que congelaron sus cuentas bancarias y que el SAT presuntamente retuvo el dinero que tenía disponible, un hecho que la dejó sin recursos para cubrir sus compromisos mientras intenta encontrar una solución a este problema.

“Simplemente que es mucho dinero, mucho dinero que yo no tengo. Y no sé qué voy a hacer, hermanas, de verdad. Obviamente trabajando, pero también tengo mis cosas”, dijo la actriz. Durante su mensaje, Kimberly señaló que continuará trabajando pese a no poder acceder a sus fondos.

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“Tengo que sobresalir, me congelaron mis cuentas y luego me dijeron que todo lo que yo tenía, que ya el SAT se lo quedó, eso fue lo que me dijeron y pues quieran o no, o sea, me quedé sin mi mamá, me quedé sin mi dinero. Imagínense cómo me siento ahorita”, expresó la influencer.

Irene también habló de las responsabilidades económicas que deberá atender y de la incertidumbre que enfrenta tras conocer que sus cuentas fueron congeladas. “Poco a poco, ya saben, todo empezamos desde abajo y si he podido levantarme del peor hoyo, yo lo voy a poder lograr nuevamente”, afirmó.

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Kimberly Irene
La creadora de contenido anunció que sus cuentas están congeladas. (Facebook Kimberly)

Derivado de esta situación, Kimberly explicó que buscará asesoría legal para atender el congelamiento de sus cuentas de banco, aunque el costo de contratar a un abogado rebasa sus posibilidades económicas actuales. Por ende, la influencer señaló que Wendy Guevara habría atravesado un caso semejante.

“Creo que a Wendy (Guevara) le pasó algo similar a lo que me está pasando a mí. Vamos a tomar a un licenciado, pero el licenciado me pide 600 mil pesos”, declaró al referirse a las alternativas que analiza para resolver el problema de recuperar su dinero.

La creadora de contenido aseguró que, tras la retención de sus fondos, no tiene acceso a una cantidad suficiente para cubrir los honorarios que le solicitaron. “Ahorita yo no tengo ni 30 mil pesos en cuenta porque me absorbieron todo”, señaló.

Kimberly “La más preciosa” asegura no sentir vergüenza por hablar públicamente de su falta de dinero debido al congelamiento de sus cuentas bancarias, ya que la presión económica se suma al duelo que enfrenta por la muerte de su madre. “Quizás yo no estoy bien por lo de mamá y mucho menos voy a estar bien con esto”, aseveró.

Las Perdidas reunidas en la boda de Kimberly La Más Preciosa.
Wendy Guevara y Paolas Suárez no faltaron al enlace de su amiga. (X @LaPortadaAI1).

De igual manera, la personalidad de internet aseguró que le duele haber perdido recursos que obtuvo después de mucho trabajo y manifestó su preocupación por recuperarlos, aunque confía en salir adelante con el apoyo de su fe y de sus actividades laborales.

“Claro, mi amor, dice tanto trabajo que me costó para que vinieran otra, otra persona y nomás me lo quitaran así”, expresó al recordar el esfuerzo que realizó para reunir el dinero que tenía en sus cuentas. “No sé si se pueda recuperar o no, pero sé que mi mamá y Dios me van a ayudar trabajando también mucho, mucho trabajo”, agregó Kimberly Irene.

Ante el panorama económico que enfrenta “La más preciosa”, adelantó que incrementará su actividad en su cuenta oficial de TikTok para obtener ingresos mientras busca resolver el congelamiento de sus cuentas del banco.

“También por eso les digo que voy a hacer un poco más de TikTok para que, pues por ahí pueda sobresalir mientras me recupero”, finalizó la influencer tras destapar que sus cuentas bancarias se encuentran congeladas a través de un video de sus redes sociales.

Kimberly Irene
(@lacomadritaof_)

Hasta el momento, Kimberly Irene no ha informado si ya inició un trámite ante las autoridades para recuperar su dinero o si recibió una respuesta sobre el tiempo que podrían permanecer congeladas sus cuentas bancarias.

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