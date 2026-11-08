México

Marco Tulio Pedroza, profesor del ENAH y la BUAP, fue localizado sin vida, estuvo desaparecido desde el 20 de octubre

Luego de haber estado 18 días desaparecido, familiares confirmaron el deceso del académico

Familiares informaron que el profesor Marco Tulio Pedroza Amarillas fue localizado sin vida. Crédito: Facebook/ Mar Pedroza
Familiares informaron que el profesor Marco Tulio Pedroza Amarillas fue localizado sin vida. Crédito: Facebook/ Mar Pedroza
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Este sábado, se dio a conocer que el profesor de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Marco Tulio Pedroza fue localizado sin vida tras ser reportado como desaparecido desde el pasado 20 de octubre.

De acuerdo con reportes periodísticos, la noticia fue confirmada por su sobrina Mar Pedroza, a través de un mensaje en redes sociales, en el que también pidió respeto para la familia y amigos del profesor durante estos difíciles momentos.

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“Con profundo dolor comparto que hemos localizado a mi tío Tulio. Pido respeto en estos momentos tan difíciles que atravesamos familiares y amigos”, expresó.

Localizan sin vida el cuerpo del profesor Marco Tulio Pedroza

Además, la sobrina de Pedroza Amarillas pidió no alentar rumores ni especulaciones sobre el caso. Señaló que, por ahora, esa era toda la información disponible. También agradeció a quienes se unieron a la búsqueda y difundieron los datos para intentar localizarlo.

Cabe señalar que, hasta la redacción de esta nota, no se han dado a conocer las circunstancias en las que fue localizado el cuerpo, ni si presentaba signos de violencia.

Tampoco se ha hecho pública alguna postura de las autoridades al respecto o sobre si ya hay una investigación abierta relacionada con la muerte.

Mar Pedroza, sobrina de Marco Tulio Pedroza, confirmó que fue localizado sin vida. Crédito: Facebook/ Mar Pedroza
Mar Pedroza, sobrina de Marco Tulio Pedroza, confirmó que fue localizado sin vida. Crédito: Facebook/ Mar Pedroza

¿Quién fue Marco Tulio Pedroza?

Marco Tulio Pedroza Amarillas era doctor en Antropología Social y se desempeñaba como profesor en la BUAP y la ENAH. Su desaparición fue reportada por familiares y amigos después de que perdieran contacto con él desde el 20 de octubre.

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Asimismo, destacó por coordinar el Comité Organizador del Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle, que se realiza cada año en la ENAH.

Sin dejar de mencionar que se especializaba en antropología urbana, semiótica, graffiti de escritores, estéticas de la calle y pixação, una expresión brasileña del graffiti.

Así fue la desaparición del académico

La última vez que fue visto mientras impartía clases fue el 16 de octubre en la BUAP. Su sobrina también reveló que no se presentó a una asesoría programada para el día 23 del mes en curso, hecho que generó mayor preocupación entre sus familiares.

Entre los últimos registros de actividad del profesor figura su participación virtual en una reunión académica el 19 de octubre. Su camioneta, una Renault Oroch de color azul, tampoco había sido localizada.

Cabe señalar que durante los días de búsqueda, Radio Zapote, colectivo de comunicación de la ENAH, se dio a la tarea de difundir llamados para obtener información que permitiera conocer el paradero del ahora occiso.

Mientras que el viernes 6 de noviembre, se informó que sus familiares habían presentado una denuncia formal por desaparición ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Estos fueron los mensajes difundidos

Compartimos el mensaje de su sobrina Mar Pedroza en redes sociales:

“Con profundo dolor comparto que hemos localizado a mi tío Tulio. Pido respeto en estos momentos tan difíciles que atravesamos familiares y amigos.

“Que no se hagan chismes ni conjeturas. Por el momento es toda la información que tenemos.

El profesor Marco Tulio Pedroza estuvo desaparecido por 18 días. Crédito: Facebook/ Jornadas Antropológicas de Literatura y Semiótica
El profesor Marco Tulio Pedroza estuvo desaparecido por 18 días. Crédito: Facebook/ Jornadas Antropológicas de Literatura y Semiótica

“Agradezco muchísimo el apañe que tuvimos desde el principio con su búsqueda, a quienes me contactaron para ayudar de cualquier forma. Es muy lindo ver toda la red de personas que le quería.

“Lamentablemente no contamos con los fondos para cubrir los gastos funerarios, anexo mi cuenta bancaria por si alguien gusta aportar algo. Lo agradeceremos de todo corazón”.

Mientras que Radio Zapote publicó lo siguiente:

“A colectivos, compañerxs, organizaciones, docentes, estudiantes, familia, amigxs.

“Agradecemos la difusión, lamentablemente la familias nos acaba de informar que nuestro compañero Marco Tulio Pedroza Amarillas fue localizado sin vida”.

Lamentable lo que ocurre en México, ya que familiares del profesor Marco Tulio Pedroza Amarillas confirmaron que su cuerpo fue localizado sin vida tras 18 días desaparecido.

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