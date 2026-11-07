México

Golpe a la piratería: aseguran más de 33 mil productos falsificados en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Entre los objetos localizados había relojes, audífonos, calzado deportivo y disfraces, todos apócrifos

Entre la mercancía asegurada había falsificaciones de relojes de lujo. Crédito: ANAM
Entre la mercancía asegurada había falsificaciones de relojes de lujo. Crédito: ANAM
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Autoridades mexicanas aseguraron 33 mil 97 artículos falsos en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras dos inspecciones a contenedores, uno de ellos procedente de Hong Kong.

Entre la mercancía decomisada se identificaron relojes de aparente gama alta, audífonos, accesorios electrónicos, calzado deportivo y disfraces de diversas marcas comerciales. El operativo se dividió en dos intervenciones distintas, realizadas en días recientes dentro del mismo recinto aduanero, cada una con hallazgos específicos que las autoridades detallaron en el reporte oficial.

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La Aduana de Lázaro Cárdenas opera como uno de los puntos de entrada marítima más activos del Pacífico mexicano, lo que explica la presencia constante de mecanismos de inspección física y documental sobre los contenedores que ingresan al país.

La acción conjunta involucró a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), según informaron este 7 de noviembre.

Un contenedor venía declarado como bolígrafos y fue descubierto

En la primera intervención, personal de la ANAM detectó un contenedor procedente de Hong Kong cuya mercancía había sido declarada como bolígrafos.

Sin embargo, la inspección física reveló una realidad distinta, 22 mil 865 artículos falsos entre los que se contaron:

  • 4 mil 700 relojes de aparente gama alta
  • 4 mil 500 audífonos
  • 9 mil 870 accesorios electrónicos
  • 3 mil 650 pares de tenis
  • 145 disfraces

La falsa declaración en el documento de importación permitió a las autoridades identificar la irregularidad antes de que la mercancía continuara su trayecto comercial hacia el mercado nacional. El hallazgo se sumó a una segunda acción registrada en otro contenedor, cuyo origen no fue precisado por las autoridades en el reporte oficial.

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En esa segunda intervención se localizaron 132 pares de tenis y 10 mil 100 audífonos, también falsos. Con ambos hallazgos, la cifra total de piezas aseguradas alcanzó los 33 mil 97 artículos, de acuerdo con el reporte conjunto de las dependencias.

La mercancía de ambos contenedores quedó asegurada y fue puesta a disposición de la FGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). La autoridad ministerial determinará la situación jurídica de los objetos y continuará las diligencias correspondientes para esclarecer el origen del cargamento y la identidad de los responsables del envío.

El reporte oficial no detalló el valor comercial estimado de los productos falsos ni la empresa importadora señalada en la documentación aduanera.

Información en desarrollo...

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