Legisladores de oposición cuestionan los criterios establecidos para evaluar a los trabajadores del Poder Judicial

Legisladores de oposición cuestionan la evaluación a los trabajadores de Poder Judicial. Crédito: Fundación para el Debido Proceso

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Este sábado, legisladores de oposición advirtieron que el acuerdo de evaluación para los trabajadores del Poder Judicial es violatorio de sus derechos laborales.

En consecuencia, debe ser revisado para evitar mayores protestas y establecer parámetros justos, que descarten criterios discrecionales de calificación.

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Legisladores de oposición cuestionan criterios para evaluar al Poder Judicial

La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, y la diputada del PAN, Paulina Rubio, señalaron que los lineamientos del Órgano de Administración Judicial dejan de lado la experiencia de secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales. Las legisladoras sostuvieron que estos perfiles cuentan con años de trayectoria dentro del Poder Judicial y que su trabajo técnico resulta clave para el funcionamiento de los tribunales.

Barrales y Rubio advirtieron que la permanencia de estos trabajadores queda sujeta a calificaciones discrecionales, basadas en la opinión de jefes y compañeros. Para las legisladoras, ese mecanismo abre la puerta a evaluaciones subjetivas y pone en riesgo la estabilidad laboral de quienes han sostenido la operación diaria de los juzgados.

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“Es absurdo que quienes llegaron inclusive haciendo campañas, como las del ‘ministro chicharrón’, que llegaron por tómbola, que accedieron al cargo a través de acordeones repartidos, hoy sean quienes se les otorga la facultad de calificar a sus subordinados, con un criterio tan subjetivo como ‘la opinión’.

“Evaluar no está mal, siempre y cuando los criterios sean precisos y parejos en todos los niveles, porque de no ser así, pareciera que lo que buscar es un reacomodo y reajuste de posiciones para que los jueces y magistrados puedan incorporar a sus propias plantillas a conveniencia”, dijo Barrales, quien es integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.

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Trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan paro de labores en protesta por la reforma de AMLO (Captura de Pantalla | @RedVialRC)

Buscan deshacerse de quienes tienen una verdadera carrera judicial

Por su parte, la panista consideró que desde el Órgano de Administración Judicial intentan hacer a un lado a quienes han tenido una verdadera carrera judicial a lo largo de muchos años y que hacen gran parte del trabajo especializado de los juzgados.

Rubio –quien es legisladora por Jalisco– sostuvo que las evaluaciones y los méritos eran parte fundamental de la carrera judicial, la cual, acusó, Morena destruyó para acceder a esos cargos.

“Ahora resulta que quieren establecer criterios para lo mismo que ellos evadieron, pero para mandos inferiores.

“En Morena aplican la máxima ¡hágase justicia en los bueyes de mi compadre! Si aplicáramos evaluaciones a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos quedamos sin más de la mitad de la Corte”, comentó.

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Morena va por otra embestida contra los trabajadores: Senadora del PAN

Además, Rubio advirtió que los exámenes para la permeancia en el Poder Judicial son una nueva embestida de Morena contra los trabajadores.

Desde su punto de vista, ya se han abierto flancos contra la clase trabajadora de Estado por todos lados, ya que también hay conflictos laborales en Pemex, CFE, IMSS INE y ahora el Poder Judicial.

“Hay un afán de querer coartar derechos laborales mientras a diario vemos escándalos de corrupción de los altos mandos que se llenan los bolsillos a costa del dinero público”, criticó.

Inconformidad de los trabajadores del Poder Judicial es comprensible: Barrales

Mientras que la senadora Barrales aseguró que la inconformidad de los trabajadores del Poder Judicial es comprensible, porque hay una violación de derechos laborales.

“Ese acuerdo es violatorio de la ley, está absolutamente fuera del respeto de los derechos laborales, pero incluso se están lastimando los derechos humanos.

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“Imagínate que ahora resulta que tu entorno va a evaluar si caes bien, si haces buen ambiente, eso es muy subjetivo, pero lo peligroso es que esto puede empezar a sentar las bases para que la iniciativa privada lo empezara a adoptar también, porque si lo hace el gobierno, ¿por qué no lo iban a hacer los empresarios?

Trabajadores del Poder Judicial mantienen protestas en rechazo a las nuevas evaluaciones de desempeño.

“Imagínate lo delicado que en tu propio trabajo, tu jefe te dijera ya no trabajas aquí a partir de la siguiente semana porque tus compañeros dicen que no eres buena compañera, que no eres solidaria, o lo que sea”, explicó.

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Criterios se están desviando de la ley

Alejandra Barrales destacó que desde el Poder Judicial se abre la puerta a criterios subjetivos que nada tienen que ver con lo que marca la ley. La senadora de Movimiento Ciudadano sostuvo que la evaluación del personal judicial debe basarse en parámetros objetivos y no en apreciaciones personales de jefes o compañeros.

Asimismo, consideró que este tipo de medidas del Órgano de Administración Judicial son secuelas del error que se cometió con la reforma al Poder Judicial. La legisladora argumentó que la falta de criterios claros en los lineamientos refleja las consecuencias de un proceso que, a su juicio, se implementó sin las garantías necesarias para el personal.

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“Poco a poco hemos visto las secuelas de ese error, pero también poco a poco hemos visto cómo incluso la propia gente de Morena va reconociendo estas fallas”, subrayó.

La senadora emecista dijo que ahora va a pasar lo mismo con el examen a los trabajadores del Poder Judicial porque no dimensionaron las consecuencias por la afectación de los derechos laborales.

Mexico's new Supreme Court Chief Hugo Aguilar Ortiz speaks during the first session of the New Supreme Court in Mexico City on September 1, 2025. Hugo Aguilar Ortiz, an Indigenous rights defender and former advisor to the Zapatista guerrilla movement, is Mexico's first Supreme Court chief justice elected at the ballot box. Mexico ushers in a �new era� with the inauguration of the first judges elected by popular vote, a milestone for justice in a country damaged by impunity, but one that leaves it exposed to the influence of political power and organised crime. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

30 mil trabajadores serán sometidos a la evaluación

Alejandra Barrales expuso que son más de 30 mil los trabajadores que serán sometidos a esta evaluación, lo que evidencia la magnitud de la medida. La senadora del partido naranja advirtió que la cifra refleja el alcance del impacto que tendrán los nuevos lineamientos dentro del Poder Judicial.

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Apuntó, además, que se puede advertir que se trata de un albazo, porque ni en Morena sabían el contenido del acuerdo de evaluación. Barrales señaló que esta falta de información previa, incluso entre legisladores de la bancada mayoritaria, confirma la premura con la que se habría diseñado la medida.

“El albazo ya no es sólo para la oposición o para quienes no somos parte de esa mayoría, el albazo ya es incluso interno, porque pues no sería la primera vez que escuchamos voces que señalan, que no lo esperaban, que hacen evidente que no fueron incluidos”, comentó.

Fuertes palabras de las legisladoras de oposición, Alejandra Barrales y Paulina Rubio, quienes, de paso, cuestionaron los criterios establecidos para evaluar a los trabajadores del Poder Judicial.