Mariana Echeverría deja atrás las críticas y envía un poderoso mensaje: "Aprendí a caminar bajo la lluvia"

Publicó una reflexión sobre saber enfrentar las críticas en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mariana Echeverría compartió una reflexión en sus redes sociales acerca del juicio público, la sanación y sus prioridades personales tras las críticas que enfrentó en México. La conductora afirma que aprendió a resguardar su bienestar ante situaciones que la desgastan mentalmente.

“A mí ya me tocó que un país entero me juzgara. Me dolió, claro que sí, pero también me hizo más fuerte. Sané, aprendí, reconocí mis errores y entendí muchas cosas”, escribió Mariana Echeverría en una vigente publicación de su cuenta oficial de Instagram.

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La actriz mexicana explicó que las críticas que recibe ya no tienen el mismo efecto en ella, pues con el tiempo supo vivir con eso y ahora los comentarios ajenos no tienen la fuerza para alterar su tranquilidad.

“Hoy hay cosas que simplemente ya no me afectan, no porque no tenga sentimientos, sino porque aprendí a no darle poder a lo que no merece mi paz”, sentenció la exintegrante de Me Caigo de Risa. De igual forma, Mariana Echeverría añadió que prefiere invertir su energía en lo que considera valioso en lugar de sobrellevar opiniones que puedan afectar su estado de ánimo.

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La conductora mandó poderoso mensaje en redes sociales (marianaecheve )

“No me hago la víctima, tampoco pretendo ser perfecta. Solo entendí que la vida es demasiado corta para cargar con opiniones ajenas”, señaló. La conductora dejó en claro que ciertos asuntos ya no le afectan como antes dado que supo vivir en medio de la tormenta para volver a brillar.

“Ya pasé por la tormenta, ya aprendí a caminar bajo la lluvia y hoy no cualquier gota me moja”, aseveró Mariana Echeverría. Y para concluir, la actriz menciono que planea dedicar tiempo a lo que vale la pena, especialmente a su familia, su trabajo y sus actividades personales que la hacen estar feliz.

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La Casa de los Famosos México fue el origen de las críticas contra Mariana Echeverría

Mariana Echeverría estuvo en la segunda temporada del reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuestionamientos contra Mariana Echeverría se intensificaron durante su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, emitida en 2024. Dentro del reality show, protagonizó discusiones con varios de los habitantes. Uno de los capítulos más sonados ocurrió cuando Arath de la Torre y otros participantes cuestionaron el manejo de la comida.

En redes sociales circularon videos y acusaciones a Mariana Echeverría de haber escondido alimentos o racionado productos para integrantes del otro equipo. En esa discusión, De la Torre cuestionó que hubiera comida guardada mientras algunos habitantes iban a preparar el desayuno. La controversia creció con videos recopilados por usuarios, aunque la actriz negó las acusaciones.

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Las reacciones negativas se extendieron fuera del programa. Su eliminación de La Casa de los Famosos México generó memes, críticas y comentarios de espectadores que celebraron la salida de Echeverría. El rechazo en los medios digitales se convirtió en uno de los temas asociados a su imagen pública.

En marzo del 2025, Mariana Echeverría habló de las consecuencias laborales que atribuyó a su paso por el programa de Televisa. Dijo que antes del reality show atravesaba una etapa con varios proyectos televisivos y, después de salir de la casa, dejó de trabajar en la televisión. “Si tienes chamba, no entres”, aconsejó a futuros participantes.

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Mariana Echeverría calificó de “antiprofesional” el supuesto desaire de sus excompañeros de Me Caigo de Risa

A través de un video grabado para redes sociales, la conductora Mariana Echeverría explica una situación ocurrida durante sus ensayos en instalaciones de televisión. (historias/Instagram)

En las últimas horas, Mariana Echeverría publicó un video con duración de 2 minutos y 54 segundos para contar un episodio que, según su versión, ocurrió durante una visita al foro de Me Caigo de Risa. La conductora dijo que acudió a saludar a la producción del programa conducido por Faisy y donde ella fue parte del elenco durante un tiempo.

Echeverría se enteró de que algunos miembros de “La Familia Disfuncional” habrían solicitado cambiar de zona de maquillaje para evitar coincidir con ella. “Resulta que algunos hermanos o hermanas disfuncionales pidieron que los cambiaran del área de maquillaje porque iba a entrar yo”, aseguró.

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La presentadora cuestionó la petición y describió la actitud como “lo más antiprofesional” y “lo más infantil” dado que que las diferencias tendrían que quedar de lado porque todos pertenecen a la misma empresa. “A lo mejor en algún futuro, no muy cercano, no muy lejano, nos va a tocar trabajar juntos en algún otro proyecto”, dijo Mariana Echeverría.

“Van a decir: ‘Ay, no voy a trabajar porque...’ ¿No? O sea, me parece super ridículo. Aparte, por la razón de que yo nunca he hablado mal de ningún hermano disfuncional”, agregó la actriz. También sostuvo que su amistad con Faisy “se terminó” debido al problema que hubo entre ellos. “En esta vida se terminan las amistades por el bien de todo mundo, porque por ahí ya no era el camino”, sentenció.

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