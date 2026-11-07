Mariana Garza pide donadores de sangre urgentes para su madre, la actriz Ana Silvia, tras delicada crisis de salud pulmonar

La primera actriz preocupó a todos sus seguidores con la noticia de su fallo pulmonar. (IG)

Guardar

La comunidad artística y el público mexicano se mantienen en alerta y solidaridad ante el estado de salud de la primera actriz Ana Silvia Garza. En las últimas horas, su hija Mariana, colegas y figuras del medio del espectáculo han intensificado un llamado urgente a la ciudadanía solicitando donadores de sangre y plaquetas para respaldar el tratamiento hospitalario de la emblemática intérprete, quien enfrentó una severa emergencia médica que puso en riesgo su vida debido a un colapso pulmonar.

La madre de la cantante Mariana Garza permanece bajo estrecha observación médica luego de haber superado un cuadro crítico que dejó perplejos a los propios especialistas encargados de su atención. Para continuar con su recuperación y solventar las intervenciones clínicas requeridas, se ha convocado a la población a sumarse de manera altruista a la recolección de hemoderivados indispensables para estabilizar su organismo.

PUBLICIDAD

Considera un milagro su recuperación tras problemas pulmonares (IG)

Cómo y dónde donar sangre para Ana Silvia Garza

El llamado de auxilio se ha difundido con celeridad a través de plataformas digitales, donde compañeros del gremio teatral, televisivo y musical han compartido los datos para quienes deseen y puedan acudir como voluntarios.

Las transfusiones son un soporte vital en este tipo de procesos respiratorios y quirúrgicos mayores, ya que permiten reponer componentes esenciales de la sangre, optimizar la oxigenación celular y prevenir complicaciones hemorrágicas. Las personas interesadas en colaborar deben presentarse en el banco de sangre de la institución hospitalaria donde la actriz recibe atención médica en la Ciudad de México, indicando el nombre completo de la paciente: Ana Silvia Garza.

PUBLICIDAD

Entre los requerimientos estándar para los voluntarios se encuentran:

Presentar identificación oficial con fotografía vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

Tener una edad comprendida entre los 18 y 65 años.

Pesar un mínimo de 50 kilogramos.

Acudir con un ayuno previo de entre 4 y 8 horas (evitando lácteos y grasas).

No haber padecido infecciones respiratorias, fiebre ni haber tomado antibióticos o analgésicos en días recientes.

No haberse realizado tatuajes, perforaciones ni procedimientos de acupuntura en los últimos 12 meses.

No estar en periodo de embarazo ni en lactancia materna.

Amigos cercanos a la dinastía artística han recalcado que cualquier tipo de sangre resulta de enorme utilidad para el banco hospitalario, ya que agiliza la disposición inmediata de las unidades que la actriz requiere durante sus terapias de soporte.

Cualquier persona puede acudir al hospital a apoyar a la actriz. (IG Mariana Garza)

“Se cayó el pulmón derecho”: el desgarrador relato de su crisis médica

La necesidad de hemoderivados se deriva del complejo trance de salud que la propia actriz detalló con notable entereza. Según relató, el cuadro respiratorio que presentó derivó en una condición tan extrema que incluso su médico de cabecera manifestó sorpresa de que continuara con vida al momento de ser intervenida.

La intérprete explicó que sufrió el colapso total de uno de sus órganos respiratorios: “se cayó el pulmón derecho”, describió al rememorar el momento en que la estructura pulmonar perdió su capacidad funcional de inflarse y oxigenar el torrente sanguíneo. Esta situación, médicamente asociada a condiciones graves como un neumotórax severo o una atelectasia masiva, comprometió de manera instantánea sus signos vitales y exigió maniobras de soporte intensivo inmediatas.

PUBLICIDAD

El especialista a cargo de su atención le hizo ver la magnitud del peligro superado, subrayando que las probabilidades de resistir un evento de esa gravedad con un deterioro previo eran sumamente reducidas. La entereza física y mental de la actriz fue descrita como un auténtico milagro médico; sin embargo, las secuelas de un episodio de tal calibre exigen un proceso de convalecencia prolongado, donde las transfusiones de sangre y plaquetas juegan un papel determinante para reconstruir sus niveles basales de hemoglobina y defensas.

Su trabajo en televisión más reciente fue en 2023 en 'Esta historia me suena' (IG)

Solidaridad del gremio artístico y el respaldo de su familia

Ante la gravedad del diagnóstico y la prolongada estancia clínica, su hija Mariana Garza, junto con allegados y excompañeros de la banda Timbiriche, ha permanecido al pendiente de cada avance médico, agradeciendo las muestras de cariño y reiterando que el apoyo más tangible que hoy puede brindar la sociedad es acudir a donar sangre.

PUBLICIDAD

En redes sociales, actores, directores y excompañeros de escena han replicado el llamado, convirtiendo la etiqueta de donación en una cadena solidaria para garantizar que el hospital cuente con la reserva suficiente para cubrir cada fase del protocolo de rehabilitación pulmonar de la actriz.

Ana Silvia Garza, cuya trayectoria en la televisión, el cine y las tablas mexicanas abarca décadas de trabajo ininterrumpido en proyectos entrañables para la audiencia, enfrenta hoy el papel más exigente de su vida: el de su completa recuperación. Mientras los especialistas continúan monitoreando la evolución de su sistema respiratorio, la familia apela a la generosidad colectiva para que la donación de sangre siga fluyendo y le permita salir adelante de este crítico episodio.

PUBLICIDAD