Cae ‘El Sope’ en Chiapas: presunto integrante de la pandilla salvadoreña Barrio 18 será repatriado

Adilson ‘N’, alias ‘El Sope’, de 37 años, fue detenido en Chiapas por su presunta pertenencia a la pandilla salvadoreña Barrio 18. (Foto: FGE Chiapas). (Facebook)

Guardar

Autoridades de Chiapas detuvieron a Adilson ‘N’, alias ‘El Sope’, un hombre de 37 años y nacionalidad salvadoreña señalado como presunto integrante de la pandilla Barrio 18, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en Centroamérica. El detenido cuenta con antecedentes penales en su país de origen por el delito de agrupaciones ilícitas, por lo que será repatriado para enfrentar a las autoridades salvadoreñas.

La captura ocurrió el 5 de noviembre de 2026, como resultado de un intercambio de información entre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y el Centro Antipandillas Transnacional de El Salvador, organismo que proporcionó datos sobre los antecedentes del sospechoso y su presunta pertenencia a la estructura criminal.

PUBLICIDAD

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre el aseguramiento durante una conferencia de prensa realizada el 7 de noviembre. Explicó que, después de corroborar la información proporcionada por las autoridades centroamericanas, agentes estatales localizaron y detuvieron al hombre.

Tras su captura, Adilson quedó a disposición de las autoridades migratorias para realizar los procedimientos correspondientes y concretar su retorno a El Salvador, donde deberá responder por los señalamientos en su contra.

¿Quién es ‘El Sope’, presunto integrante de Barrio 18?

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía de Chiapas, Adilson ‘N’ tiene 37 años y es originario de El Salvador. Las autoridades de ese país lo identifican como presunto integrante de la pandilla Barrio 18 y cuentan con antecedentes relacionados con el delito de agrupaciones ilícitas.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Chiapas confirmó que ‘El Sope’ cuenta con antecedentes penales en El Salvador por agrupaciones ilícitas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este señalamiento está relacionado con su probable participación en una estructura criminal que opera en distintos territorios centroamericanos y que mantiene actividades delictivas como extorsiones, amenazas, homicidios y tráfico de drogas.

La información sobre su historial fue compartida mediante el Centro Antipandillas Transnacional, una instancia de cooperación que permite a las autoridades de distintos países intercambiar datos de inteligencia para identificar a integrantes de organizaciones criminales que cruzan las fronteras.

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca explicó que la detención se concretó después de verificar los antecedentes del salvadoreño. Sin embargo, la Fiscalía estatal no detalló el lugar exacto donde fue localizado ni informó sobre el aseguramiento de armas, drogas u otros objetos durante el operativo.

PUBLICIDAD

Tampoco se precisó si ‘El Sope’ cuenta con órdenes de captura vigentes en El Salvador o si su historial corresponde únicamente a antecedentes penales por agrupaciones ilícitas.

Será repatriado para enfrentar a la justicia en El Salvador

Después de su detención, Adilson ‘N’ fue entregado a las autoridades migratorias, que deberán realizar los trámites necesarios para su repatriación.

Chiapas suma 14 extranjeros detenidos durante 2025 y 2026 por contar con antecedentes penales u órdenes de captura en sus países de origen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento busca que el hombre regrese a su país de origen y quede a disposición de las instancias correspondientes para atender los señalamientos relacionados con su presunta pertenencia a Barrio 18.

La captura forma parte de los mecanismos de colaboración que mantiene la Fiscalía de Chiapas con autoridades de Centroamérica, particularmente con El Salvador, para identificar a personas con antecedentes criminales que ingresan o permanecen en territorio mexicano.

PUBLICIDAD

El intercambio de información también permite detectar a personas que fueron deportadas desde Estados Unidos y que, después de regresar a México, son ubicadas mediante alertas emitidas por organismos de seguridad de sus países de origen.

Suman 14 extranjeros detenidos en Chiapas durante 2025 y 2026

Durante la conferencia del 7 de noviembre, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó que ‘El Sope’ representa la décima persona extranjera detenida en Chiapas durante 2026 por contar con antecedentes penales u órdenes de captura en sus países de origen.

A esa cifra se agregan cuatro detenciones realizadas durante 2025, por lo que el acumulado de ambos años asciende a 14 personas.

De acuerdo con el balance presentado por el funcionario, nueve de los detenidos son originarios de El Salvador, tres de Guatemala y dos de Honduras.

PUBLICIDAD

Las capturas están relacionadas con distintos delitos, entre ellos homicidio, pandillerismo, estafa, extorsión, tráfico de armas y drogas, además de señalamientos por terrorismo.

La estrategia de seguridad se concentra particularmente en Tapachula y otros municipios de la frontera sur, donde las autoridades mantienen coordinación con organismos internacionales y dependencias migratorias para identificar a personas que cuentan con antecedentes delictivos en Centroamérica.

El Centro Antipandillas Transnacional desempeña un papel importante en estas acciones, debido a que permite verificar identidades y compartir información sobre integrantes de organizaciones criminales que se desplazan entre México, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos.

La detención de ‘El Sope’ se suma a otros operativos contra presuntos integrantes de pandillas centroamericanas en Chiapas, una entidad que por su ubicación geográfica representa un punto estratégico en los desplazamientos migratorios y en las rutas de tránsito entre México y Centroamérica.

PUBLICIDAD

Las autoridades estatales no informaron si el detenido tenía alguna función de liderazgo dentro de Barrio 18 ni si estaba relacionado con actividades criminales cometidas en territorio mexicano.