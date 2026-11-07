México

Cae ‘El Sope’ en Chiapas: presunto integrante de la pandilla salvadoreña Barrio 18 será repatriado

Adilson, de 37 años y nacionalidad salvadoreña, fue detenido el 5 de noviembre. La Fiscalía de Chiapas lo identificó como presunto integrante de Barrio 18 y confirmó que tenía antecedentes por agrupaciones ilícitas

Adilson ‘N’, alias ‘El Sope’, de 37 años, fue detenido en Chiapas por su presunta pertenencia a la pandilla salvadoreña Barrio 18. (Foto: FGE Chiapas). (Facebook)
Adilson ‘N’, alias ‘El Sope’, de 37 años, fue detenido en Chiapas por su presunta pertenencia a la pandilla salvadoreña Barrio 18. (Foto: FGE Chiapas). (Facebook)
Guardar

Autoridades de Chiapas detuvieron a Adilson ‘N’, alias ‘El Sope’, un hombre de 37 años y nacionalidad salvadoreña señalado como presunto integrante de la pandilla Barrio 18, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en Centroamérica. El detenido cuenta con antecedentes penales en su país de origen por el delito de agrupaciones ilícitas, por lo que será repatriado para enfrentar a las autoridades salvadoreñas.

La captura ocurrió el 5 de noviembre de 2026, como resultado de un intercambio de información entre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y el Centro Antipandillas Transnacional de El Salvador, organismo que proporcionó datos sobre los antecedentes del sospechoso y su presunta pertenencia a la estructura criminal.

PUBLICIDAD

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre el aseguramiento durante una conferencia de prensa realizada el 7 de noviembre. Explicó que, después de corroborar la información proporcionada por las autoridades centroamericanas, agentes estatales localizaron y detuvieron al hombre.

Tras su captura, Adilson quedó a disposición de las autoridades migratorias para realizar los procedimientos correspondientes y concretar su retorno a El Salvador, donde deberá responder por los señalamientos en su contra.

¿Quién es ‘El Sope’, presunto integrante de Barrio 18?

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía de Chiapas, Adilson ‘N’ tiene 37 años y es originario de El Salvador. Las autoridades de ese país lo identifican como presunto integrante de la pandilla Barrio 18 y cuentan con antecedentes relacionados con el delito de agrupaciones ilícitas.

PUBLICIDAD

Parte posterior del torso de un hombre con camiseta verde y las manos esposadas a la espalda.
La Fiscalía de Chiapas confirmó que ‘El Sope’ cuenta con antecedentes penales en El Salvador por agrupaciones ilícitas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este señalamiento está relacionado con su probable participación en una estructura criminal que opera en distintos territorios centroamericanos y que mantiene actividades delictivas como extorsiones, amenazas, homicidios y tráfico de drogas.

La información sobre su historial fue compartida mediante el Centro Antipandillas Transnacional, una instancia de cooperación que permite a las autoridades de distintos países intercambiar datos de inteligencia para identificar a integrantes de organizaciones criminales que cruzan las fronteras.

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca explicó que la detención se concretó después de verificar los antecedentes del salvadoreño. Sin embargo, la Fiscalía estatal no detalló el lugar exacto donde fue localizado ni informó sobre el aseguramiento de armas, drogas u otros objetos durante el operativo.

Tampoco se precisó si ‘El Sope’ cuenta con órdenes de captura vigentes en El Salvador o si su historial corresponde únicamente a antecedentes penales por agrupaciones ilícitas.

Será repatriado para enfrentar a la justicia en El Salvador

Después de su detención, Adilson ‘N’ fue entregado a las autoridades migratorias, que deberán realizar los trámites necesarios para su repatriación.

Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
Chiapas suma 14 extranjeros detenidos durante 2025 y 2026 por contar con antecedentes penales u órdenes de captura en sus países de origen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento busca que el hombre regrese a su país de origen y quede a disposición de las instancias correspondientes para atender los señalamientos relacionados con su presunta pertenencia a Barrio 18.

La captura forma parte de los mecanismos de colaboración que mantiene la Fiscalía de Chiapas con autoridades de Centroamérica, particularmente con El Salvador, para identificar a personas con antecedentes criminales que ingresan o permanecen en territorio mexicano.

El intercambio de información también permite detectar a personas que fueron deportadas desde Estados Unidos y que, después de regresar a México, son ubicadas mediante alertas emitidas por organismos de seguridad de sus países de origen.

Suman 14 extranjeros detenidos en Chiapas durante 2025 y 2026

Durante la conferencia del 7 de noviembre, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó que ‘El Sope’ representa la décima persona extranjera detenida en Chiapas durante 2026 por contar con antecedentes penales u órdenes de captura en sus países de origen.

A esa cifra se agregan cuatro detenciones realizadas durante 2025, por lo que el acumulado de ambos años asciende a 14 personas.

De acuerdo con el balance presentado por el funcionario, nueve de los detenidos son originarios de El Salvador, tres de Guatemala y dos de Honduras.

Las capturas están relacionadas con distintos delitos, entre ellos homicidio, pandillerismo, estafa, extorsión, tráfico de armas y drogas, además de señalamientos por terrorismo.

La estrategia de seguridad se concentra particularmente en Tapachula y otros municipios de la frontera sur, donde las autoridades mantienen coordinación con organismos internacionales y dependencias migratorias para identificar a personas que cuentan con antecedentes delictivos en Centroamérica.

El Centro Antipandillas Transnacional desempeña un papel importante en estas acciones, debido a que permite verificar identidades y compartir información sobre integrantes de organizaciones criminales que se desplazan entre México, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos.

La detención de ‘El Sope’ se suma a otros operativos contra presuntos integrantes de pandillas centroamericanas en Chiapas, una entidad que por su ubicación geográfica representa un punto estratégico en los desplazamientos migratorios y en las rutas de tránsito entre México y Centroamérica.

Las autoridades estatales no informaron si el detenido tenía alguna función de liderazgo dentro de Barrio 18 ni si estaba relacionado con actividades criminales cometidas en territorio mexicano.

Temas Relacionados

El SopeEl SalvadorBarrio 18pandillaextradiciónChiapasnarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Popocatépetl registró 74 emisiones en las últimas 24 horas

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 74 emisiones en las últimas 24 horas

Muere Gladys, la abuelita de Bárbara Mori que tenía 105 años: “La liberación del alma”

Mediante una publicación en redes sociales, la actriz compartió recuerdos e imágenes familiares sobre su familiar

Muere Gladys, la abuelita de Bárbara Mori que tenía 105 años: “La liberación del alma”

Caso Dafne Zapata: posponen de nuevo audiencia de Danna Yanina, abogados buscan proceso en casa por intentos de suicidio

Se tienen programada para este domingo una nueva reunión ya que los fiscales les otorgaron a los abogados de la joven apenas este viernes diversos tomos nuevos del expediente, aseguraron

Caso Dafne Zapata: posponen de nuevo audiencia de Danna Yanina, abogados buscan proceso en casa por intentos de suicidio

Proponen nuevo esquema de hologramas en 2027 para sacar de circulación autos que más contaminan en CDMX

De aprobarse la propuesta, dejaría de verificarse de acuerdo al año-modelo del vehículo; ahora sería según el kilometraje, las emisiones y el porcentaje de contaminación

Proponen nuevo esquema de hologramas en 2027 para sacar de circulación autos que más contaminan en CDMX

Ceniza en la boca: la película de Diego Luna que retrata el desarraigo de una familia mexicana en España

Anna Díaz y Diego Rabasa compartieron con Infobae México cómo adaptaron la novela de Brenda Navarro y construyeron una historia sobre migración, desarraigo y vínculos familiares

Ceniza en la boca: la película de Diego Luna que retrata el desarraigo de una familia mexicana en España
MÁS NOTICIAS

NARCO

El 77% de armas que llegan a México de EEUU provienen de cuatro estados

El 77% de armas que llegan a México de EEUU provienen de cuatro estados

Capturan a abuelita dealer junto a su nieta y a un hombre en CDMX

Del narcotráfico al contrabando de tabaco: así diversifica el CJNG sus fuentes de ingresos

Madre de ‘El Cromo’ vuelve a prisión: la acusan de asesinar a exdirector del Cobao en Oaxaca

Los principales narcogrupos de la Ciudad de México serían siete: así están divididos

ENTRETENIMIENTO

NCT Dream prepara su regreso musical después de un año: fecha de estreno de su nuevo álbum en México

NCT Dream prepara su regreso musical después de un año: fecha de estreno de su nuevo álbum en México

Mariana Echeverría estalla contra sus ex compañeros de Me Caigo de Risa: “Me parece lo más antiprofesional, lo más infantil”

Muere Gladys, la abuelita de Bárbara Mori que tenía 105 años: “La liberación del alma”

Ceniza en la boca: la película de Diego Luna que retrata el desarraigo de una familia mexicana en España

Feid volverá a México para su Green Star Tour en 2027: fechas, ciudades y cuándo inicia la preventa

DEPORTES

La Liga MX es considerada dentro de las 20 mejores del mundo: se ubica sobre la MLS y el campeonato de Colombia

La Liga MX es considerada dentro de las 20 mejores del mundo: se ubica sobre la MLS y el campeonato de Colombia

Penta Zero Miedo conquista los Campeonatos Mundiales de Pareja de la WWE junto a Je’Von Evans en Crown Jewel 2026

¿Tampoco lo quiere el nuevo técnico? Edson Álvarez sigue sin tener minutos en el West Ham de Inglaterra

Aficionado golpea al Hijo de Rey Misterio en plena función en Tijuana y el luchador lo noquea de un puñetazo | Video

Benjamín Galdames y Raymundo Fulgencio protagonizan fuerte discusión tras el Atlético de San Luis vs FC Juárez