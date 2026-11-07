Don Omar confirma gira en México para el 2027: guía paso a paso para registrarte a la preventa y conseguir tus boletos

El Rey del Reggaetón anunció varias fechas en México. (Cortesía)

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El regreso de una de las máximas leyendas del reguetón ya es una realidad. William Omar Landrón Rivera, conocido mundialmente como Don Omar y artífice de himnos intergeneracionales como Danza Kuduro, Pobre Diabla, Dale Don Dale y Salió El Sol, oficializó su retorno a los escenarios de América Latina con su ambiciosa gira The Last King World Tour Latam 2027.

El anuncio ha causado auténtico furor entre sus millones de seguidores en territorio nacional, pues el intérprete puertorriqueño incluyó tres fechas en las principales metrópolis de la República Mexicana: Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

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Debido a la altísima demanda esperada tras años de ausencia en los grandes recintos del país, el equipo del cantante habilitó un sistema de pre-registro digital indispensable para quienes buscan adelantarse a la fila virtual y asegurar sus entradas antes de que comience la venta al público general.

El cantante Don Omar confirma su regreso a México para el año 2027 como parte de su próxima gira por Latinoamérica.

Cómo registrarte en la plataforma oficial para la preventa

Para evitar saturaciones y ofrecer un acceso ordenado a los fanáticos más leales, la producción de Don Omar implementó un formulario de inscripción directa a través de su portal web. Este registro servirá como llave de acceso prioritaria, permitiendo que las personas inscritas reciban correos electrónicos con enlaces exclusivos, fechas exactas de liberación de boletaje y posibles códigos promocionales.

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El procedimiento para completar el registro con éxito consta de los siguientes pasos:

Ingreso al sitio web: Accede a la plataforma oficial del artista en www.donomar.comdesde un navegador en computadora o dispositivo móvil. Localización del formulario: En la página principal aparecerá el módulo especial dedicado a The Last King World Tour Latam 2027 enfocado en la preventa de boletos. Captura de datos obligatorios: Correo electrónico: Es el dato más crítico de todo el proceso. Debe ser una dirección activa y de uso frecuente, ya que ahí llegarán las notificaciones, instrucciones y ligas de compra.

Nombre y Apellido: Deben ingresarse de forma clara, preferentemente coincidentes con los datos del tarjetahabiente con el que se realizará la compra posteriormente. Selección de la plaza: En el menú desplegable de ciudades, selecciona la sede a la que deseas acudir (Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México). Es indispensable verificar bien este campo, ya que los accesos preferenciales suelen estar segmentados por localidad. Dato complementario (opcional): El formulario ofrece un espacio para ingresar tu número de teléfono móvil. Aunque no es obligatorio para enviar el formato, es recomendable añadirlo para recibir alertas vía mensaje SMS en caso de que se habiliten dinámicas instantáneas. Autorización y confirmación: Marca la casilla correspondiente para consentir el envío de boletines y avisos especiales sobre preventas, conciertos y lanzamientos de Don Omar. Revisa minuciosamente la ortografía de tu correo antes de dar clic en el botón de envío.

Existe un proceso específico para poder estar en la lista de espera de la preventa.

Cómo obtener las entradas

Una vez completado el registro previo en la página oficial, la preparación previa al día del lanzamiento de boletos es fundamental para no quedarse fuera. Para maximizar las probabilidades de éxito al momento de adquirir las entradas, es conveniente tener en cuenta los siguientes lineamientos:

Monitoreo de bandeja de entrada y spam: Las notificaciones con el enlace exclusivo y las fechas de venta llegarán directamente desde los servidores de donomar.com . Revisa periódicamente las carpetas de «Promociones», «Notificaciones» y «Correo no deseado» para no perder la alerta.

Cuentas previas en boleteras: Aunque la promotora no ha revelado aún la empresa boletera encargada de despachar las entradas para cada plaza (como Ticketmaster o Superboletos), es indispensable contar con una cuenta activa y verificada en las principales plataformas de venta de boletos en México.

Métodos de pago preparados: Ten a la mano tarjetas bancarias habilitadas para compras por internet (con código de seguridad dinámico o tokens bancarios activos), asegurándote de contar con saldo o límite de crédito suficiente.

Puntualidad en la sala de espera: El día en que se abra la preventa exclusiva, ingresa al enlace proporcionado al menos 15 a 20 minutos antes de la hora señalada para ingresar a la sala de espera virtual y evitar retrasos en el turno asignado.

(REUTERS/Juan Barbosa)

Fechas y ciudades confirmadas de The Last King World Tour en México

La travesía de Don Omar por el país formará parte del cierre de su recorrido latinoamericano durante el mes de noviembre de 2027:

Monterrey, Nuevo León: Sábado 6 de noviembre de 2027

Guadalajara, Jalisco: Miércoles 10 de noviembre de 2027

Ciudad de México (CDMX): Domingo 14 de noviembre de 2027

Además de las tres citas mexicanas, el cartel de la gira contempla paradas en ciudades sudamericanas como Asunción, Lima, Bogotá, Buenos Aires, Quito, Cali, Santiago de Chile y Medellín, distribuidas a lo largo de octubre y noviembre.

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Hasta el momento, la producción del artista no ha dado a conocer los recintos específicos donde se montarán los escenarios en cada una de las tres entidades mexicanas, como tampoco la fecha exacta de apertura de taquillas ni la lista oficial de precios para cada zona. Se prevé que estos datos se revelen de forma paulatina a través de las redes sociales del cantante y mediante el boletín enviado a quienes completen el registro en la página web oficial.