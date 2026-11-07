México

Don Omar confirma gira en México para el 2027: guía paso a paso para registrarte a la preventa y conseguir tus boletos

El reggaetonero llega a tierras aztecas para traer su más reciente tour a todos sus fanáticos

Don Omar celebra 20 años de carrera con nuevo álbum “Forever King”
El Rey del Reggaetón anunció varias fechas en México. (Cortesía)
Guardar

El regreso de una de las máximas leyendas del reguetón ya es una realidad. William Omar Landrón Rivera, conocido mundialmente como Don Omar y artífice de himnos intergeneracionales como Danza Kuduro, Pobre Diabla, Dale Don Dale y Salió El Sol, oficializó su retorno a los escenarios de América Latina con su ambiciosa gira The Last King World Tour Latam 2027.

El anuncio ha causado auténtico furor entre sus millones de seguidores en territorio nacional, pues el intérprete puertorriqueño incluyó tres fechas en las principales metrópolis de la República Mexicana: Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Debido a la altísima demanda esperada tras años de ausencia en los grandes recintos del país, el equipo del cantante habilitó un sistema de pre-registro digital indispensable para quienes buscan adelantarse a la fila virtual y asegurar sus entradas antes de que comience la venta al público general.

Don Omar viste una sudadera negra ante un fondo ilustrado con siluetas de edificios y nubes en tonos naranjas y morados
El cantante Don Omar confirma su regreso a México para el año 2027 como parte de su próxima gira por Latinoamérica.

Cómo registrarte en la plataforma oficial para la preventa

Para evitar saturaciones y ofrecer un acceso ordenado a los fanáticos más leales, la producción de Don Omar implementó un formulario de inscripción directa a través de su portal web. Este registro servirá como llave de acceso prioritaria, permitiendo que las personas inscritas reciban correos electrónicos con enlaces exclusivos, fechas exactas de liberación de boletaje y posibles códigos promocionales.

PUBLICIDAD

El procedimiento para completar el registro con éxito consta de los siguientes pasos:

  1. Ingreso al sitio web: Accede a la plataforma oficial del artista en www.donomar.comdesde un navegador en computadora o dispositivo móvil.
  2. Localización del formulario: En la página principal aparecerá el módulo especial dedicado a The Last King World Tour Latam 2027 enfocado en la preventa de boletos.
  3. Captura de datos obligatorios:
    • Correo electrónico: Es el dato más crítico de todo el proceso. Debe ser una dirección activa y de uso frecuente, ya que ahí llegarán las notificaciones, instrucciones y ligas de compra.
    • Nombre y Apellido: Deben ingresarse de forma clara, preferentemente coincidentes con los datos del tarjetahabiente con el que se realizará la compra posteriormente.
  4. Selección de la plaza: En el menú desplegable de ciudades, selecciona la sede a la que deseas acudir (Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México). Es indispensable verificar bien este campo, ya que los accesos preferenciales suelen estar segmentados por localidad.
  5. Dato complementario (opcional): El formulario ofrece un espacio para ingresar tu número de teléfono móvil. Aunque no es obligatorio para enviar el formato, es recomendable añadirlo para recibir alertas vía mensaje SMS en caso de que se habiliten dinámicas instantáneas.
  6. Autorización y confirmación: Marca la casilla correspondiente para consentir el envío de boletines y avisos especiales sobre preventas, conciertos y lanzamientos de Don Omar. Revisa minuciosamente la ortografía de tu correo antes de dar clic en el botón de envío.
El cantante Don Omar sostiene un micrófono en un escenario iluminado con estructuras y luces rojas y violetas
Existe un proceso específico para poder estar en la lista de espera de la preventa.

Cómo obtener las entradas

Una vez completado el registro previo en la página oficial, la preparación previa al día del lanzamiento de boletos es fundamental para no quedarse fuera. Para maximizar las probabilidades de éxito al momento de adquirir las entradas, es conveniente tener en cuenta los siguientes lineamientos:

  • Monitoreo de bandeja de entrada y spam: Las notificaciones con el enlace exclusivo y las fechas de venta llegarán directamente desde los servidores de donomar.com. Revisa periódicamente las carpetas de «Promociones», «Notificaciones» y «Correo no deseado» para no perder la alerta.
  • Cuentas previas en boleteras: Aunque la promotora no ha revelado aún la empresa boletera encargada de despachar las entradas para cada plaza (como Ticketmaster o Superboletos), es indispensable contar con una cuenta activa y verificada en las principales plataformas de venta de boletos en México.
  • Métodos de pago preparados: Ten a la mano tarjetas bancarias habilitadas para compras por internet (con código de seguridad dinámico o tokens bancarios activos), asegurándote de contar con saldo o límite de crédito suficiente.
  • Puntualidad en la sala de espera: El día en que se abra la preventa exclusiva, ingresa al enlace proporcionado al menos 15 a 20 minutos antes de la hora señalada para ingresar a la sala de espera virtual y evitar retrasos en el turno asignado.
(REUTERS/Juan Barbosa)
(REUTERS/Juan Barbosa)

Fechas y ciudades confirmadas de The Last King World Tour en México

La travesía de Don Omar por el país formará parte del cierre de su recorrido latinoamericano durante el mes de noviembre de 2027:

  • Monterrey, Nuevo León: Sábado 6 de noviembre de 2027
  • Guadalajara, Jalisco: Miércoles 10 de noviembre de 2027
  • Ciudad de México (CDMX): Domingo 14 de noviembre de 2027

Además de las tres citas mexicanas, el cartel de la gira contempla paradas en ciudades sudamericanas como Asunción, Lima, Bogotá, Buenos Aires, Quito, Cali, Santiago de Chile y Medellín, distribuidas a lo largo de octubre y noviembre.

Hasta el momento, la producción del artista no ha dado a conocer los recintos específicos donde se montarán los escenarios en cada una de las tres entidades mexicanas, como tampoco la fecha exacta de apertura de taquillas ni la lista oficial de precios para cada zona. Se prevé que estos datos se revelen de forma paulatina a través de las redes sociales del cantante y mediante el boletín enviado a quienes completen el registro en la página web oficial.

Temas Relacionados

Don OmarThe Last King World Tour Latam 2027reggaetonmúsicaconciertomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dos muertos y un hombre gravemente herido tras una riña a puñaladas entre trabajadores de una taquería en Monterrey

Presuntamente al terminar su jornada laboral habrían ingerido bebidas alcohólicas y posteriormente discutiero y se agredieron entre sí

Dos muertos y un hombre gravemente herido tras una riña a puñaladas entre trabajadores de una taquería en Monterrey

En Sonora se registraron 20 derrames de materiales peligrosos en 2026: errores humanos y fallas mecánicas son las principales causas

De dichos incidentes, 16 quedaron bajo competencia federal, mientras cuatro casos del sector hidrocarburos fueron atendidos por la ASEA

En Sonora se registraron 20 derrames de materiales peligrosos en 2026: errores humanos y fallas mecánicas son las principales causas

Desapariciones en México: CDHCM propone plan de tres años para fortalecer la búsqueda y coordinar casos internacionales

Plantea adoptar directrices iberoamericanas para coordinar la búsqueda en contextos de movilidad humana

Desapariciones en México: CDHCM propone plan de tres años para fortalecer la búsqueda y coordinar casos internacionales

Gobierno de México manda un saludo al nuevo presidente de Paraguay tras la salida de Santiago Peña

El exmandatario renunció a su cargo el pasado 5 de noviembre debido a una crisis financiera y política desatada por el colapso e intervención de Ueno Bank

Gobierno de México manda un saludo al nuevo presidente de Paraguay tras la salida de Santiago Peña

Navidad 2026: esta es la planta que podría costarte más de 2 millones de pesos si la tienes en casa

Son elementos tradicionales de los nacimientos navideños en México; sin embargo, su extracción, transporte y comercialización sin autorización pueden derivar en sanciones ambientales

Navidad 2026: esta es la planta que podría costarte más de 2 millones de pesos si la tienes en casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae líder del Cártel del Noreste en Coahuila y otros seis más que espiaban a policías

Cae líder del Cártel del Noreste en Coahuila y otros seis más que espiaban a policías

Cae ‘El Sope’ en Chiapas: presunto integrante de la pandilla salvadoreña Barrio 18 será repatriado

El 77% de armas que llegan a México de EEUU provienen de cuatro estados

Capturan a abuelita dealer junto a su nieta y a un hombre en CDMX

Del narcotráfico al contrabando de tabaco: así diversifica el CJNG sus fuentes de ingresos

ENTRETENIMIENTO

NCT Dream prepara su regreso musical después de un año: fecha de estreno de su nuevo álbum en México

NCT Dream prepara su regreso musical después de un año: fecha de estreno de su nuevo álbum en México

Mariana Echeverría estalla contra sus ex compañeros de Me Caigo de Risa: “Me parece lo más antiprofesional, lo más infantil”

Muere Gladys, la abuelita de Bárbara Mori que tenía 105 años: “La liberación del alma”

Ceniza en la boca: la película de Diego Luna que retrata el desarraigo de una familia mexicana en España

Feid volverá a México para su Green Star Tour en 2027: fechas, ciudades y cuándo inicia la preventa

DEPORTES

Claudio Suárez exhibe lo que le falta a Pumas para volver a ser grande y recuperar su identidad ante el América

Claudio Suárez exhibe lo que le falta a Pumas para volver a ser grande y recuperar su identidad ante el América

Isaac del Toro y su ambición por conquistar el Tour de Francia en 2027: “No lo veo lejano ni imposible”

La Liga MX es considerada dentro de las 20 mejores del mundo: se ubica sobre la MLS y el campeonato de Colombia

Penta Zero Miedo conquista los Campeonatos Mundiales de Pareja de la WWE junto a Je’Von Evans en Crown Jewel 2026

¿Tampoco lo quiere el nuevo técnico? Edson Álvarez sigue sin tener minutos en el West Ham de Inglaterra