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Poeta caníbal: las revelaciones del nuevo documental del hombre que se comió a su novia y otros crímenes no investigados

La serie de HBO presenta testimonios de cómo sus crímenes se pudieron evitar ya que cometió otros delitos por los que no fue detenido hasta que ya fue tarde para varias víctimas más

El caníbal de la Guerrero (Fotoarte: Jovani Pérez)
El caníbal de la Guerrero (Fotoarte: Jovani Pérez)
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La docuserie de Poeta caníbal en HBO Max reconstruye el caso de José Luis Calva Zepeda, el taxista detenido en 2007 por el presunto asesinato de su pareja Alejandra Galeana, y revisa las omisiones institucionales que habrían permitido el aumento de su violencia antes de que fuera vinculado con otras dos muertes.

La producción de tres episodios retoma expedientes judiciales de Ciudad de México y Estado de México, además de entrevistas realizadas casi dos décadas después de la detención. Calva Zepeda murió en su celda de Ciudad de México el 11 de diciembre de 2007, dos meses después de su captura.

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El periodista Luis Brito, quien entrevistó a Calva Zepeda y a sus familiares en 2007, participó en el documental producido por Ánima Films. Según explicó a EFE, la investigación buscó recuperar documentos que permanecían reservados tras la muerte del hombre apodado por la prensa como el “Poeta Caníbal”.

“Me animo a decir que cada palabra y cada dato que aparece en el documental salió de los expedientes judiciales. Conseguimos desclasificar los dos expedientes de los procesos penales en Ciudad de México y en el Estado de México. No fue fácil, sabemos que las instituciones son opacas y les encanta rechazar cualquier solicitud”, afirmó Brito.

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La policía encontró restos humanos en el domicilio de Calva Zepeda

En octubre de 2007, agentes acudieron al domicilio de José Luis Calva Zepeda mientras investigaban la desaparición de Galeana. Al entrar por la fuerza, localizaron el cuerpo mutilado de la mujer, restos humanos en el refrigerador y carne frita en una sartén.

La indagatoria por la muerte de Galeana también vinculó a Calva Zepeda con los asesinatos de Verónica Consuelo Martínez Casarrubias, una de sus exparejas, y de una trabajadora sexual identificada como “La Jarocha”. A partir de esos casos, las autoridades lo consideraron un presunto asesino serial.

El documental incluye conversaciones de Brito con la hermana de Calva Zepeda, Judith Casarrubias —madre de Martínez Casarrubias— y Juan Carlos Monroy Pérez, señalado como presunto cómplice. Monroy Pérez nunca había hablado con medios y modificó su versión de los hechos en cuatro ocasiones, de acuerdo con el periodista.

“Me sorprendieron bastante sus declaraciones, pero eso es parte de la complejidad del sistema penal y de justicia en México, en el que al final de cuentas siempre va a quedar una duda”, sostuvo Brito.

Las posibles novias de José Luis Calva Zepeda Foto: Facebook
Las posibles novias de José Luis Calva Zepeda Foto: Facebook

La serie examina las alertas que no fueron atendidas

Esteban Vidal, productor ejecutivo de HBO Max, explicó que la producción busca mostrar las señales previas y las omisiones de las instituciones que, según su planteamiento, contribuyeron a que el caso escalara.

“Calva Zepeda no es una persona que de un momento a otro se transformó en esta figura. Hubo una serie de alertas que se dejaron pasar y que a la gente le pueden servir en la actualidad, porque esto sigue pasando, lamentablemente”, advirtió Vidal.

La investigación también aborda antecedentes de Calva Zepeda en la década de 1990 por asaltos con cuchillo y abuso sexual infantil. Los procesos habrían transcurrido en libertad, sin seguimiento conductual ni atención obligatoria de salud mental, de acuerdo con lo expuesto por Brito y Vidal en una entrevista para Aristegui Noticias.

Judith Casarrubias aceptó participar en la serie para señalar las fallas que enfrentó al buscar a su hija. Brito relató que Martínez Casarrubias permaneció durante más de un año sin ser identificada, pese a que estaba en un edificio público.

FOTO: PEDRO MARRUFO/CUARTOSCURO.COM
FOTO: PEDRO MARRUFO/CUARTOSCURO.COM

“Nunca estuvo ilocalizable, estaba en un edificio público y nadie fue para decir: ‘Oigan, esta mujer, esta joven, tiene las características de una que está buscando una familia en la Ciudad de México’”, lamentó.

La docuserie reserva para su último episodio una respuesta sobre si Calva Zepeda habría ingerido restos de sus víctimas. Brito aseguró que existe un testimonio sobre ese punto, en un país donde un promedio de 10 mujeres son asesinadas al día.

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