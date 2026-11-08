NFL Semana 9: horarios, canales de transmisión en México y guía completa de los partidos de este domingo 8 de noviembre

La NFL vivirá una de sus jornadas más esperadas de la temporada. (Crédito: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

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La temporada regular de la NFL alcanza su punto de inflexión. Este domingo 8 de noviembre, la Semana 9 despliega una cartelera electrizante de 13 encuentros que promete redefinir el panorama de ambas conferencias de cara a la segunda mitad del calendario. Con los equipos comenzando a sentir la urgencia por asegurar puestos de comodín y lideratos divisionales, el margen de error prácticamente desaparece.

La jornada dominical rompe fronteras desde primera hora con una cita inédita: el desembarco del fútbol americano profesional en la capital española, en el remodelado Estadio Santiago Bernabéu.

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A partir del mediodía y a lo largo de la tarde, la acción se traslada a los emparrillados de Estados Unidos con duelos divisionales de máxima tensión en el Este de la Conferencia Nacional, batallas directas por la cima de la AFC y un cierre de pronóstico reservado bajo las luces del Sunday Night Football en la Ciudad de los Vientos. A continuación, el desglose completo de cómo llega cada escuadra, junto con las sedes, horarios y transmisiones para seguir cada jugada desde México.

La NFL llega a la Semana 9 con varios equipos urgidos de victorias. (Foto AP/Jack Dempsey)

¿A qué hora y dónde ver los partidos?

Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons (Juego Internacional en Madrid)

Los Bengals encaran este compromiso internacional tras una primera mitad de campaña marcada por la irregularidad en la División Norte de la AFC, pero respaldados por el liderazgo de Joe Burrow y una ofensiva aérea capaz de detonar en cualquier instante. Enfrente, los Falcons de Atlanta saltan a territorio europeo como locales administrativos; la escuadra del sur ha mostrado una identidad equilibrada basada en el juego terrestre y el dinamismo de Bijan Robinson, aunque arrastra desatenciones en la secundaria que buscarán corregir en este escenario de impacto mundial.

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Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Estadio: Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España)

Horario (CDMX): 08:30 horas

Dónde ver en México: NFL Network, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass en DAZN

(EFE/JOHN G. MABANGLO)

Cleveland Browns vs. New Orleans Saints

Cleveland viaja al sur de los Estados Unidos con la firme obligación de recomponer el camino, dependiendo casi en su totalidad del impacto que pueda generar su estelar frontal defensiva liderada por Myles Garrett ante las dificultades mostradas para sostener series ofensivas largas. Por su parte, los Saints de Nueva Orleans intentarán capitalizar el cobijo de su domo para cortar rachas negativas; su ataque ha dependido en exceso de jugadas de improvisación y requiere mayor protección en la bolsa si desea imponer condiciones frente a una de las líneas más agresivas de la liga.

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Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Estadio: Caesars Superdome (Nueva Orleans, Luisiana)

Horario (CDMX): 12:00 horas

Dónde ver en México: Fox Sports 2, NFL Game Pass en DAZN

(Crédito: Kirby Lee-Imagn Images)

New York Jets vs. Kansas City Chiefs

Los Jets se meten a una de las aduanas más intimidantes del planeta fútbol americano con la urgencia de validar sus aspiraciones en el Este de la AFC; el cuadro neoyorquino ha exhibido momentos de alto calibre defensivo, pero sigue batallando con pérdidas de balón en territorio enemigo. Del otro lado, los Chiefs de Patrick Mahomes se presentan en Arrowhead afianzados en la élite de la conferencia, presumiendo una defensa complementaria implacable que complementa a la perfección la capacidad quirúrgica de su pasador para resolver encuentros cerrados en los últimos minutos.

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Misuri)

Horario (CDMX): 12:00 horas

Dónde ver en México: ViX, Afizzionados / Sky Sports, NFL Game Pass en DAZN

(Foto AP/Ed Zurga)

Denver Broncos vs. Carolina Panthers

Los Broncos de Sean Payton arriban a Charlotte con el objetivo de encadenar victorias que los mantengan en la pelea por los comodines en una competida división Oeste de la Americana, sustentados en el crecimiento gradual de su ataque y un perímetro disciplinado. Mientras tanto, las Panteras de Carolina buscan regalarle una alegría a su afición en una campaña de reconstrucción profunda, donde el desarrollo de sus jóvenes talentos ofensivos ha mostrado destellos interesantes pero insuficiente consistencia para cerrar los partidos en el último cuarto.

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Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Estadio: Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte)

Horario (CDMX): 12:00 horas

Dónde ver en México: Sky Sports, NFL Game Pass en DAZN

(AP Foto/Geneva Heffernan)

Dallas Cowboys vs. Indianapolis Colts

Los Cowboys pisan el emparrillado de Indiana bajo la lupa mediática habitual, urgidos de sumar triunfos fuera del AT&T Stadium para no perderle la pisada a la cima de su división y necesitados de que su juego terrestre abra espacios para el brazo de Dak Prescott. Por su parte, los Colts quieren convertir su casa en una fortaleza; Indianapolis se ha caracterizado por un esquema de juego físico y frontal encabezado por Jonathan Taylor, obligando a las defensivas rivales a cargar la caja de golpeo durante los cuatro periodos.

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Estadio: Lucas Oil Stadium (Indianápolis, Indiana)

Horario (CDMX): 12:00 horas

Dónde ver en México: Fox Sports, NFL Game Pass en DAZN

(Crédito: Eric Hartline-Imagn Images)

New York Giants vs. Philadelphia Eagles

Una de las rivalidades más hostiles y añejas del fútbol americano se reedita en la «Ciudad del Amor Fraterno». Los Giants llegan como víctimas en el papel tras una primera mitad de calendario llena de baches ofensivos y lesiones en hombres clave de su línea. En contraste, las Águilas de Filadelfia encaran el compromiso con la consigna de imponer su jerarquía en la NFC Este; con una ofensiva terrestre aplastante impulsada por Saquon Barkley y Jalen Hurts, Philadelphia buscará controlar el reloj desde la primera serie ofensiva.

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Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania)

Horario (CDMX): 12:00 horas

Dónde ver en México: Fox Sports Premium, NFL Game Pass en DAZN

(Crédito: Geoff Burke-Imagn Images)

Los Angeles Rams vs. Washington Commanders

Los Rams emprenden un viaje a la Costa Este con la misión de ganar terreno en el salvaje Oeste de la Conferencia Nacional, confiando plenamente en la experiencia de Matthew Stafford y en un esquema aéreo que suele hacer estragos cuando encuentra ritmo temprano. Los Commanders de Washington, en cambio, se han consolidado como una de las sensaciones más atractivas del certamen gracias a un ataque dinámico e impredecible conducido por Jayden Daniels, que intentará explotar las grietas defensivas angelinas ante su gente.

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Estadio: Northwest Stadium (Landover, Maryland)

Horario (CDMX): 12:00 horas

Dónde ver en México: Canal 9, ViX, Sky Sports, NFL Game Pass en DAZN

(AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Detroit Lions vs. Miami Dolphins

Duelo de alto calibre ofensivo bajo el sol de Florida. Los Lions de Dan Campbell llegan con etiqueta de contendientes absolutos en la NFC, cimentados en una línea ofensiva dominante que abre avenidas terrestres y otorga máxima protección aérea. Los Dolphins, entretanto, necesitan imperiosamente hacer valer su localía; la velocidad supersónica de sus receptores sigue siendo un dolor de cabeza para cualquier coordinador defensivo, aunque su capacidad para contener ataques pesados por tierra será la prueba de fuego de la jornada.

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Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida)

Horario (CDMX): 12:00 horas

Dónde ver en México: Sky Sports, NFL Game Pass en DAZN

(Crédito: Rich Storry-Imagn Images)

Houston Texans vs. Los Angeles Chargers

En la franja vespertina, los Texans visitan Los Ángeles en un auténtico choque generacional de mariscales de campo. Con C.J. Stroud en los controles, Houston ha demostrado madurez competitiva para plantarle cara a las potencias de la AFC, respaldado por una defensiva rápida que fuerza balones sueltos. Del lado de los Chargers, el sistema táctico implementado por Jim Harbaugh ha transformado al equipo en un bloque sumamente disciplinado y enfocado en la contundencia terrestre, brindándole solidez a Justin Herbert para golpear en momentos clave.

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Estadio: SoFi Stadium (Inglewood, California)

Horario (CDMX): 15:05 horas

Dónde ver en México: Fox Sports 2, NFL Game Pass en DAZN

(Crédito: Denny Medley-Imagn Images)

Arizona Cardinals vs. Seattle Seahawks

Un clásico de la NFC Oeste que garantiza aspereza y dramatismo. Los Cardenales de Kyler Murray llegan a Lumen Field conscientes de que robarse una victoria divisional como visitantes relanzaría por completo su temporada, apoyándose en la movilidad de su pasador y la explosividad en jugadas rotas. Por su parte, los Halcones Marinos de Seattle buscarán que el ensordecedor ruido de su afición vuelva a ser el factor desestabilizador, combinando agresividad defensiva con pases profundos diseñados para estirar el campo.

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Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Estadio: Lumen Field (Seattle, Washington)

Horario (CDMX): 15:25 horas

Dónde ver en México: Sky Sports, NFL Game Pass en DAZN

(Crédito: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Las Vegas Raiders vs. San Francisco 49ers

La llamada «Batalla de la Bahía» conserva todo su fuego histórico a pesar de la mudanza de los malosos al desierto. Los Raiders encaran el reto sabiéndose desfavorecidos por los pronósticos, por lo que requerirán de una actuación mayúscula de Maxx Crosby para presionar la bolsa y generar intercambios de balón. En la otra trinchera, los 49ers de San Francisco saltan a su campo enfocados en afianzar su candidatura al Super Bowl; la variedad de armas en manos de Christian McCaffrey, Deebo Samuel y George Kittle representa un acertijo que pocos esquemas han podido descifrar.

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Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Estadio: Levi’s Stadium (Santa Clara, California)

Horario (CDMX): 15:25 horas

Dónde ver en México: Fox Sports, NFL Game Pass en DAZN

(AP Foto/Jed Jacobsohn)

Green Bay Packers vs. New England Patriots

Duelo entre dos franquicias históricas en el frío de Massachusetts. Los Packers de Jordan Love llegan con la etiqueta de favoritos gracias a un ataque dinámico que distribuye el balón entre múltiples receptores jóvenes y castiga las coberturas zonales. Por su parte, los Patriotas de Nueva Inglaterra continúan forjando su identidad bajo un esquema defensivo rocoso que busca mantener los juegos con marcadores bajos y provocar errores del rival, aunque requerirán de mayor pegada en zona roja para aspirar a la sorpresa.

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Estadio: Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts)

Horario (CDMX): 15:25 horas

Dónde ver en México: Canal 5, ViX, Sky Sports, NFL Game Pass en DAZN

(Crédito: Sam Navarro-Imagn Images)

Tampa Bay Buccaneers vs. Chicago Bears (Sunday Night Football)

El cerrojazo dominical reúne a dos de las defensivas más oportunistas de la Conferencia Nacional en la orilla del lago Michigan. Los Bucaneros de Tampa Bay aterrizan en Soldier Field comandados por un Baker Mayfield que no le teme a los escenarios hostiles y que cuenta con armas de élite como Mike Evans para quemar coberturas individuales. Enfrente estarán unos Osos de Chicago comandados por Caleb Williams, cuyo desarrollo y química ofensiva han devuelto la ilusión a la plaza; arropar al novato con un sólido ataque terrestre y frenar la presión frontal de Tampa Bay será la fórmula para que Chicago se quede con el estelar nocturno.

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Estadio: Soldier Field (Chicago, Illinois)

Horario (CDMX): 19:20 horas

Dónde ver en México: ESPN, Disney+ Premium, NFL Game Pass en DAZN