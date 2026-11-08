Pumas complica su clasificación a la Liguilla: Solari reconoce deuda como local

Esteban Solari Pumas Conferencia Pumas vs America Jornada 16 Liga MX Apertura 2026

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Pumas de la UNAM complicó sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla del futbol mexicano luego de empatar ante América, un resultado que le permitió sumar un punto, pero que lo mantiene fuera de la zona de clasificación de cara a la última jornada del Apertura 2026.

El conjunto universitario necesitaba una victoria para fortalecer sus posibilidades de disputar la fase final; sin embargo, ahora tendrá que buscar los tres puntos frente a Monterrey y esperar otros resultados para conocer si consigue un lugar entre los equipos que avanzarán a la siguiente ronda.

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Después del encuentro ante las Águilas, el director técnico de Pumas, Esteban Solari, aseguró que el equipo no dejará de trabajar mientras existan posibilidades matemáticas de conseguir la clasificación.

“Mientras tengamos chance, matemática, nosotros vamos a seguir trabajando para poder clasificar”, expresó el estratega argentino.

Solari reconoció que el panorama es complicado, pero sostuvo que la prioridad del plantel debe ser concentrarse en el compromiso que viene y mejorar su rendimiento para mantener vivas las aspiraciones universitarias.

Solari reconoce deuda de Pumas en Ciudad Universitaria

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - November 7, 2026 America coach Guillermo Almada shakes hands with Pumas UNAM coach Esteban Solari before the match REUTERS/Luis Cortes

Uno de los principales problemas de Pumas durante el Apertura 2026 ha sido su desempeño como local. El equipo apenas consiguió una victoria en ocho partidos disputados en casa, una estadística que terminó por afectar su posición en la clasificación.

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Cuestionado sobre la falta de resultados en el estadio Olímpico Universitario, Solari reconoció que convertir su cancha en una fortaleza es una asignatura pendiente del conjunto auriazul.

“De la localía, yo creo que sí es una deuda pendiente. Yo sí que creo que este año nos han pesado todos esos puntos que no hemos conseguido en casa para no estar clasificando hoy a los playoffs”, admitió.

El entrenador también destacó que el equipo tiene un compromiso con sus seguidores, quienes han acompañado constantemente al plantel pese a los resultados irregulares.

“Tenemos que ser un local mucho más fuerte y eso nos lo debemos a nosotros mismos, se lo debemos a la afición, que la verdad nos apoya constantemente y queremos hacerlo porque sabemos que es vital para poder lograr cosas importantes”, agregó.

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Las declaraciones del técnico evidencian una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico: la incapacidad de aprovechar la localía para sumar unidades en momentos determinantes del campeonato.

Esteban Solari cuestiona decisiones arbitrales ante América

Ciudad de México, 7 de noviembre de 2026. Robert Morales durante el partido correspondiente a la jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, entre los Pumas de la UNAM y las Águilas del América, realizado en el estadio Olímpico Universitario. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

Otro de los temas abordados por el entrenador fue el arbitraje durante el partido contra América. Solari consideró que algunas decisiones pudieron perjudicar a Pumas y señaló dos jugadas que, desde su perspectiva, pudieron cambiar el desarrollo del encuentro.

El argentino hizo referencia a una acción de fuera de juego que calificó como milimétrica y a un posible penal sobre Vite que, según su interpretación, ocurrió antes de la pena máxima señalada a favor de las Águilas.

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“A mí me queda la sensación que nos condicionó en varias jugadas que podrían haber terminado en algo más grande. Milimétrico el fuera de juego, milimétrico. Hay que ver dónde se corta cuando patea Vite, un poquito antes, un poquito después y eso es milimétrico”, comentó.

Además, el estratega aseguró que, a su juicio, existió una falta dentro del área sobre el futbolista universitario que debió sancionarse como penal.

“Para mí es un penal muy claro a Vite, si me preguntás, que es antes del penal de América, que nos podríamos haber ido adelante nosotros y terminó una amarilla para Pedro. Son las cosas que uno ve adentro de la cancha”, explicó.

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Aunque aclaró que no consideraba que las decisiones arbitrales hubieran condicionado por completo el resultado, manifestó su inconformidad con los fallos que, desde su perspectiva, no han favorecido a su equipo durante el torneo.

“No creo que haya condicionado de tal manera, pero para nosotros no creo que nos beneficien. Sinceramente, este año no hemos sido un equipo beneficiado por los fallos. Creo que no, no hay nada que nos haya beneficiado, al contrario”, señaló.

Solari destaca el funcionamiento de Pumas ante América

Pumas América empate 2-2 Jornada 16 Apertura 2026 Liga MX (redes)

Más allá del resultado y de las controversias arbitrales, Solari destacó el funcionamiento de sus jugadores, particularmente durante el segundo tiempo, cuando consideró que Pumas logró competir de mejor manera ante un rival con mayor jerarquía individual.

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El técnico resaltó que su equipo consiguió defender lejos de su portería, presionar en campo contrario y limitar las oportunidades ofensivas del América.

“Me quedo más que nada con las formas. Hoy jugamos contra un equipo que tiene mucha jerarquía y en las formas, el segundo tiempo creo que defendiendo alto, lejos de nuestra área y siendo el equipo que tuvo las ocasiones de gol, no permitiéndole al rival”, afirmó.

Incluso destacó que las Águilas, consideradas uno de los equipos con mayor producción de disparos a portería en la Liga MX, tuvieron pocas oportunidades durante el encuentro.

“Creo que América es el rival que más patea al arco en la liga y hoy pateó tres veces o no sé si cuatro. Y la verdad que eso es difícil”, añadió.

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