México

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 8 de noviembre

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
Guardar

En la ciudad de Veracruz, sectores como el transporte marítimo y aéreo requieren información anticipada sobre el clima para garantizar operaciones seguras y eficientes, reduciendo el riesgo de retrasos o accidentes derivados de fenómenos meteorológicos severos.

Consultar el pronóstico meteorológico permite prever escenarios adversos y planificar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes o celebraciones relevantes.

PUBLICIDAD

Para este domingo se pronóstica una temperatura máxima de 24° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 13 km/h , por su parte, la nubosidad será de 8% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

El clima promedio en la ciudad

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

PUBLICIDAD

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

¿Qué es el Carnaval de Veracruz?

El Carnaval de Veracruz es uno de los eventos masivos más importantes del estado (X/ carnaval_ver)
El Carnaval de Veracruz es uno de los eventos masivos más importantes del estado (X/ carnaval_ver)

El Carnaval de Veracruz es una de las festividades más emblemáticas y alegres de México, conocido como "el más alegre del mundo". Se celebra en el puerto de Veracruz y es una explosión de color, música y tradición que combina influencias coloniales, indígenas y afroantillanas.

Sus orígenes se remontan al siglo XVII, con celebraciones de bailes de máscaras durante la época colonial, que evolucionaron en el siglo XIX hacia desfiles callejeros y en 1925 se organizó oficialmente con un Comité Directivo. El carnaval incluye eventos como la Quema del Mal Humor, donde se incineran figuras que representan lo negativo del año, desfiles de carros alegóricos, comparsas, coronaciones de reyes y reinas y el Entierro de Juan Carnaval, un cierre simbólico con un funeral paródico.

Tradicionalmente, el Carnaval de Veracruz se realizaba en febrero o marzo, antes de la Cuaresma, siguiendo la tradición católica de "carnem levare" (quitar la carne). Sin embargo, desde 2022, se trasladó al verano para atraer más turismo.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en el Puerto de Veracruzmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pumas complica su clasificación a la Liguilla: Solari reconoce deuda como local

Tras el empate ante América, Pumas se jugará su última oportunidad de clasificar frente a Monterrey

Pumas complica su clasificación a la Liguilla: Solari reconoce deuda como local

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

Nuevo León: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Nuevo León: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

Ciudad de México: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

La Comisión Nacional de Energía es la entidad responsable de informar todos los días el precio de las gasolinas en México

Ciudad de México: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre en México?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre en México?
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR asegura 104 mil litros de hidrocarburos y detiene a cinco personas en Tamaulipas y Tabasco

FGR asegura 104 mil litros de hidrocarburos y detiene a cinco personas en Tamaulipas y Tabasco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre: exfuncionario de Tacámbaro, Michoacán, acusado de trata en EEUU aparece en evento de Raúl Morón

Fiscalía de Tabasco aclara declaraciones de su fiscal sobre presuntas detenciones de colaboradores de Adán Augusto López

Atacan a balazos el restaurante del periodista Ignacio Santiago en Juchitán: Fiscalía de Oaxaca ya está investigando la agresión

Cae líder del Cártel del Noreste en Coahuila y otros seis más que espiaban a policías

ENTRETENIMIENTO

Polémica de startalents alcanza a Netflix: tráiler con Lesslie Polinesia desata críticas por el uso de otra voz

Polémica de startalents alcanza a Netflix: tráiler con Lesslie Polinesia desata críticas por el uso de otra voz

La sutil y controversial reacción de Paola Dalay al encuentro de José Eduardo Derbez con una youtuber

Kimberly “La más preciosa” enfrenta crisis financiera tras el congelamiento de sus cuentas: “No sé que hacer”

Mariana Echeverría deja atrás las críticas y envía un poderoso mensaje: "Aprendí a caminar bajo la lluvia"

Mariana Garza pide donadores de sangre urgentes para su madre, la actriz Ana Silvia, tras delicada crisis de salud pulmonar

DEPORTES

Pumas complica su clasificación a la Liguilla: Solari reconoce deuda como local

Pumas complica su clasificación a la Liguilla: Solari reconoce deuda como local

América deja escapar la victoria ante Pumas y pierde el liderato del Apertura 2026

Pumas vs América: el Clásico Capitalino termina empatado, 2-2

Héctor Herrera pide no cargar tanta presión sobre Gilberto Mora y habla de su futuro en la Selección Mexicana: “Sería bueno que lo dejen tranquilo”

En medio del Clásico Capitalino frente al América, Pumas ya habría amarrado la continuidad de Robert Morales