México

América deja escapar la victoria ante Pumas y pierde el liderato del Apertura 2026

Cruz Azul aprovechó el tropiezo para colocarse como líder del torneo

América Pumas Liga MX Apertura 2026 Jornada 16
Pumas Liga MX Apertura 2026 Jornada 16 (Foto: Club América/FB)
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El América perdió el liderato general del Apertura 2026 de la Liga MX luego de empatar 2-2 ante Pumas de la UNAM, en un intenso Clásico Capitalino disputado en el Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la Jornada 16.

El resultado dejó un sabor amargo para el conjunto dirigido por Guillermo Almada, que llegó al encuentro como líder de la competencia, pero no pudo conservar la ventaja ante unos universitarios que rescataron la igualada en dos ocasiones.

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El entrenador azulcrema dijo que lo único que los dejaba satisfechos era la victoria y no pudieron conseguirla por más que lo buscaron, además le quitó importancia de dejar el liderato con el empate.

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“Y las mismas responsabilidades vamos a tener en la liguilla, seamos primeros, seamos segundos. Y bueno, nos queda un partido para cerrar el campeonato y en definitiva, lo vamos a tomar con la mayor responsabilidad, intentando ganar y cerrar bien el campeonato”, destaco el entrenador.

Zendejas y Henry Martín marcaron para América

El encuentro comenzó con un ritmo intenso. Apenas al minuto 2, Alejandro Zendejas adelantó al América con un remate de cabeza, luego de un centro de Óscar Perea por el sector izquierdo.

La respuesta de Pumas fue inmediata. Al minuto 4, César Huerta aprovechó un servicio de Uriel Antuna para vencer al guardameta Luis Ángel Malagón y establecer el 1-1.

Después del intercambio de anotaciones, ambos equipos buscaron imponer condiciones, aunque las oportunidades de peligro disminuyeron durante buena parte del encuentro.

En el segundo tiempo, América encontró la posibilidad de recuperar la ventaja desde el punto penal. El defensa Pablo Bennevendo derribó a Henry Martín dentro del área y el árbitro señaló la pena máxima.

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Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - November 7, 2026 America's Henry Martin celebrates scoring their second goal REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - November 7, 2026 America's Henry Martin celebrates scoring their second goal REUTERS/Luis Cortes

El capitán azulcrema cobró con precisión y puso el 2-1, resultado que parecía encaminar a las Águilas hacia una victoria importante en sus aspiraciones de terminar como líderes.

Sin embargo, Pumas volvió a reaccionar. Tras una acción a balón parado, Ramos Mingo sujetó a Nathan y el silbante marcó otro penal, ahora a favor de los universitarios.

Robert Morales tomó la responsabilidad y convirtió desde los once pasos para firmar el 2-2 definitivo, con lo que los locales rescataron un punto ante su afición.

Ante el gol por penal de los Pumas, el director técnico de las Águilas señaló que no fue y reiteró que no le gusta hablar sobre la labor de los árbitros.

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“Y se terminó (el juego), digamos, el resultado con una jugada, que es claro que no es penal, no hay cesión. Ahora la miramos y bueno, me cuesta creer, en definitiva, sucedió lo que sucedió al final, este, que condiciona un poco el resultado”, destacó.

Por igual señaló al árbitro, VAR y que no le gusta quejarse de estas situaciones, “pero después terminan siendo determinantes en el resultado de un partido”, dijo.

Cruz Azul desplaza al América de la cima

Cruz Azul﻿ Tigres Jornada 16 Liga MX Apertura 2026
Cruz Azul﻿ Tigres Jornada 16 Liga MX Apertura 2026 (Club de Futbol Cruz Azul﻿/FB)

El empate tuvo consecuencias directas en la clasificación general. América dejó escapar puntos en la recta final de la fase regular y cedió el primer puesto a Cruz Azul, que aprovechó su resultado ante Tigres para colocarse en la cima del Apertura 2026.

Las Águilas deberán buscar recuperar terreno en la última jornada para llegar a la Liguilla con la mejor posición posible.

Por su parte, Pumas tampoco consiguió el resultado que necesitaba. El conjunto universitario permanece fuera de los puestos de clasificación y dependerá de otros resultados, además de conseguir una victoria en su último compromiso ante Monterrey, para mantener vivas sus posibilidades de avanzar a la fase final.

Pumas se complica el pase a la Liguilla

Esteban Solari Pumas Conferencia Pumas vs America Jornada 16 Liga MX Apertura 2026
Esteban Solari Pumas Conferencia Pumas vs America Jornada 16 Liga MX Apertura 2026

Aunque el empate permitió a los universitarios sumar una unidad, el resultado los mantiene fuera de la zona de clasificación. El equipo de Esteban Solari necesitaba una victoria para fortalecer sus aspiraciones de disputar la fase final.

Ahora, Pumas tendrá que jugarse sus últimas posibilidades frente a Monterrey y esperar una combinación favorable de resultados.

Ante ello, Esteban Solari dijo que a su equipo solo le queda pensar en lo que viene y mejorar para lograr la clasificación, “mientras tengamos chance, matemática, nosotros vamos a seguir trabajando para poder clasificar”.

Con respecto a la localia de los Pumas y que no ha pesado, donde solo han ganado un partido de ocho, el argentino mencionó que si es una deuda pendiente.

“Yo sí que creo que este año nos ha pesado todos esos puntos que no hemos conseguido en casa para no estar clasificando hoy a los playoffs”.

Mientras el América, en cambio, dejó escapar una oportunidad importante de consolidarse en la parte alta de la tabla, luego de un partido en el que tuvo la ventaja en dos ocasiones, pero no consiguió sostenerla.

El Clásico Capitalino terminó sin ganador y con consecuencias para ambos equipos: las Águilas perdieron el liderato y los universitarios complicaron todavía más su camino hacia la Liguilla.

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