Conagua pospone trasvase de la presa El Cuchillo de Nuevo León a Tamaulipas

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, interviene durante un acto oficial. En su discurso, el mandatario expone la posición de su administración sobre la gestión de los recursos hídricos en la entidad y la preservación del suministro de la presa El Cuchillo.

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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció el aplazamiento del trasvase de agua de la presa El Cuchillo, en Nuevo León, hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, una operación que estaba programada para comenzar este sábado a las 12:00 horas.

La decisión se dio horas después de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, solicitara públicamente que no se realizara el envío de agua, con el argumento de que las reservas de las presas del estado deben permanecer disponibles para garantizar el abastecimiento de la población.

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A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal expuso los niveles de almacenamiento de los principales embalses de Nuevo León y destacó que las condiciones actuales permiten mantener el suministro de agua, por lo que pidió a las autoridades federales reconsiderar el trasvase.

Pospone trasvase de la presa El Cuchillo de Nuevo León a presa de Tamaulipas (Foto: Cuartoscuro)

García señaló que, después de cinco años de su administración, la presa Cerro Prieto se encuentra llena y ya está enviando agua, mientras que la presa La Boca registra aproximadamente 50 por ciento de almacenamiento y comenzó a aportar recursos al sistema de abastecimiento.

En cuanto a la presa El Cuchillo, uno de los principales embalses de la entidad, indicó que se encontraba al 63 por ciento de su capacidad.

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Con estos niveles, el gobernador insistió en que el agua debe permanecer en Nuevo León, debido a la necesidad de asegurar el suministro para los habitantes, particularmente después de la crisis hídrica que enfrentó la entidad en años anteriores.

“Hoy aprovecho para pedir que no haya trasvase. Si con todo y la crisis nos dicen que hay trasvase, ya no sé en qué idioma hablarles”, expresó el mandatario en el mensaje difundido en sus plataformas digitales.

Conagua aplaza el envío de agua hasta nuevo aviso

El gobernador de Nuevo León Samuel García, pidió no hacer el trasvase a Tamaulipas Crédito: X / @samuel_garcias

Horas después de la petición de Samuel García, la Conagua informó que el trasvase hacia la presa Marte R. Gómez quedaba pospuesto hasta nuevo aviso.

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Mediante un comunicado, la dependencia federal explicó que la decisión responde a los trabajos de conservación y mantenimiento que actualmente se realizan en la infraestructura hidráulica de la presa El Cuchillo.

La institución indicó que estas labores impiden ejecutar, por el momento, el acuerdo establecido previamente por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas.

“Se difiere hasta nuevo aviso ejecutar el acuerdo del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas [...] hasta finalizar las acciones de conservación y mantenimiento con el fin de tener las condiciones operativas”, informó la Conagua.

De esta manera, el envío de agua que estaba previsto para iniciar al mediodía de este sábado quedó suspendido temporalmente, sin que la autoridad federal estableciera una nueva fecha para su realización.

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La dependencia precisó que el aplazamiento está relacionado con las condiciones operativas de la infraestructura y la necesidad de concluir los trabajos de mantenimiento antes de ejecutar el acuerdo.

El trasvase entre Nuevo León y Tamaulipas

El movimiento de agua de la presa El Cuchillo hacia la Marte R. Gómez forma parte de los mecanismos de distribución de recursos hídricos entre ambas entidades.

Este procedimiento tiene como destino la cuenca del río San Juan y responde a los acuerdos establecidos entre las autoridades involucradas para administrar el agua disponible en la región.

En Nuevo León, El Cuchillo representa una infraestructura estratégica para garantizar el suministro de agua a la zona metropolitana de Monterrey, mientras que en Tamaulipas el recurso enviado a la presa Marte R. Gómez resulta importante para las actividades agrícolas del distrito de riego 026.

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El aplazamiento anunciado por Conagua representa, por ahora, una pausa en la operación prevista para este sábado. La reanudación dependerá de la conclusión de los trabajos de conservación y mantenimiento.