México

Conagua pospone trasvase de la presa El Cuchillo de Nuevo León a Tamaulipas

El gobernador Samuel García solicitó mantener las reservas hídricas en Nuevo León para garantizar el abasto de la población

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, interviene durante un acto oficial. En su discurso, el mandatario expone la posición de su administración sobre la gestión de los recursos hídricos en la entidad y la preservación del suministro de la presa El Cuchillo.

Guardar

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció el aplazamiento del trasvase de agua de la presa El Cuchillo, en Nuevo León, hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, una operación que estaba programada para comenzar este sábado a las 12:00 horas.

La decisión se dio horas después de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, solicitara públicamente que no se realizara el envío de agua, con el argumento de que las reservas de las presas del estado deben permanecer disponibles para garantizar el abastecimiento de la población.

PUBLICIDAD

A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal expuso los niveles de almacenamiento de los principales embalses de Nuevo León y destacó que las condiciones actuales permiten mantener el suministro de agua, por lo que pidió a las autoridades federales reconsiderar el trasvase.

La conagua inició el desfogue de la presa El Cuchillo
Pospone trasvase de la presa El Cuchillo de Nuevo León a presa de Tamaulipas (Foto: Cuartoscuro)

García señaló que, después de cinco años de su administración, la presa Cerro Prieto se encuentra llena y ya está enviando agua, mientras que la presa La Boca registra aproximadamente 50 por ciento de almacenamiento y comenzó a aportar recursos al sistema de abastecimiento.

En cuanto a la presa El Cuchillo, uno de los principales embalses de la entidad, indicó que se encontraba al 63 por ciento de su capacidad.

PUBLICIDAD

Con estos niveles, el gobernador insistió en que el agua debe permanecer en Nuevo León, debido a la necesidad de asegurar el suministro para los habitantes, particularmente después de la crisis hídrica que enfrentó la entidad en años anteriores.

“Hoy aprovecho para pedir que no haya trasvase. Si con todo y la crisis nos dicen que hay trasvase, ya no sé en qué idioma hablarles”, expresó el mandatario en el mensaje difundido en sus plataformas digitales.

Conagua aplaza el envío de agua hasta nuevo aviso

El gobernador de Nuevo León Samuel García, pidió no hacer el trasvase a Tamaulipas Crédito: X / @samuel_garcias
El gobernador de Nuevo León Samuel García, pidió no hacer el trasvase a Tamaulipas Crédito: X / @samuel_garcias

Horas después de la petición de Samuel García, la Conagua informó que el trasvase hacia la presa Marte R. Gómez quedaba pospuesto hasta nuevo aviso.

Mediante un comunicado, la dependencia federal explicó que la decisión responde a los trabajos de conservación y mantenimiento que actualmente se realizan en la infraestructura hidráulica de la presa El Cuchillo.

La institución indicó que estas labores impiden ejecutar, por el momento, el acuerdo establecido previamente por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas.

“Se difiere hasta nuevo aviso ejecutar el acuerdo del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas [...] hasta finalizar las acciones de conservación y mantenimiento con el fin de tener las condiciones operativas”, informó la Conagua.

De esta manera, el envío de agua que estaba previsto para iniciar al mediodía de este sábado quedó suspendido temporalmente, sin que la autoridad federal estableciera una nueva fecha para su realización.

La dependencia precisó que el aplazamiento está relacionado con las condiciones operativas de la infraestructura y la necesidad de concluir los trabajos de mantenimiento antes de ejecutar el acuerdo.

El trasvase entre Nuevo León y Tamaulipas

El movimiento de agua de la presa El Cuchillo hacia la Marte R. Gómez forma parte de los mecanismos de distribución de recursos hídricos entre ambas entidades.

Este procedimiento tiene como destino la cuenca del río San Juan y responde a los acuerdos establecidos entre las autoridades involucradas para administrar el agua disponible en la región.

En Nuevo León, El Cuchillo representa una infraestructura estratégica para garantizar el suministro de agua a la zona metropolitana de Monterrey, mientras que en Tamaulipas el recurso enviado a la presa Marte R. Gómez resulta importante para las actividades agrícolas del distrito de riego 026.

El aplazamiento anunciado por Conagua representa, por ahora, una pausa en la operación prevista para este sábado. La reanudación dependerá de la conclusión de los trabajos de conservación y mantenimiento.

Temas Relacionados

ConaguaAguaNuevo LeónTamaulipasSamuel GarcíaPresa El CuchilloPresa Marte R. Gómezmexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pumas complica su clasificación a la Liguilla: Solari reconoce deuda como local

Tras el empate ante América, Pumas se jugará su última oportunidad de clasificar frente a Monterrey

Pumas complica su clasificación a la Liguilla: Solari reconoce deuda como local

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

Nuevo León: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Nuevo León: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

Ciudad de México: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

La Comisión Nacional de Energía es la entidad responsable de informar todos los días el precio de las gasolinas en México

Ciudad de México: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre en México?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre en México?
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR asegura 104 mil litros de hidrocarburos y detiene a cinco personas en Tamaulipas y Tabasco

FGR asegura 104 mil litros de hidrocarburos y detiene a cinco personas en Tamaulipas y Tabasco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre: exfuncionario de Tacámbaro, Michoacán, acusado de trata en EEUU aparece en evento de Raúl Morón

Fiscalía de Tabasco aclara declaraciones de su fiscal sobre presuntas detenciones de colaboradores de Adán Augusto López

Atacan a balazos el restaurante del periodista Ignacio Santiago en Juchitán: Fiscalía de Oaxaca ya está investigando la agresión

Cae líder del Cártel del Noreste en Coahuila y otros seis más que espiaban a policías

ENTRETENIMIENTO

Polémica de startalents alcanza a Netflix: tráiler con Lesslie Polinesia desata críticas por el uso de otra voz

Polémica de startalents alcanza a Netflix: tráiler con Lesslie Polinesia desata críticas por el uso de otra voz

La sutil y controversial reacción de Paola Dalay al encuentro de José Eduardo Derbez con una youtuber

Kimberly “La más preciosa” enfrenta crisis financiera tras el congelamiento de sus cuentas: “No sé que hacer”

Mariana Echeverría deja atrás las críticas y envía un poderoso mensaje: "Aprendí a caminar bajo la lluvia"

Mariana Garza pide donadores de sangre urgentes para su madre, la actriz Ana Silvia, tras delicada crisis de salud pulmonar

DEPORTES

Pumas complica su clasificación a la Liguilla: Solari reconoce deuda como local

Pumas complica su clasificación a la Liguilla: Solari reconoce deuda como local

América deja escapar la victoria ante Pumas y pierde el liderato del Apertura 2026

Pumas vs América: el Clásico Capitalino termina empatado, 2-2

Héctor Herrera pide no cargar tanta presión sobre Gilberto Mora y habla de su futuro en la Selección Mexicana: “Sería bueno que lo dejen tranquilo”

En medio del Clásico Capitalino frente al América, Pumas ya habría amarrado la continuidad de Robert Morales