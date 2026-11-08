En medio del Clásico Capitalino frente al América, Pumas ya habría amarrado la continuidad de Robert Morales

Los auriazules enfrentan a las Águilas en un duelo clave para sus aspiraciones de Liguilla, mientras la dirigencia buscaría cerrar la operación cercana a cinco millones de dólares. EFE/isaac Esquivel

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Mientras Pumas se juega la vida en el Apertura 2026 ante el Club América, la directiva auriazul habría dado un golpe sobre la mesa para asegurar a uno de los nombres que más ha sostenido al equipo en el último año. Robert Morales tendría encaminada su continuidad en Ciudad Universitaria hasta diciembre de 2029.

El delantero paraguayo llegó a préstamo desde Toluca a inicios de 2026 y se ganó un lugar en la institución con goles, compromiso y gran presencia en el área.

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El avance en las negociaciones coincide con el duelo clave ante el Club América en Ciudad Universitaria. REUTERS/Henry Romero

De acuerdo con el reporte del periodista especializado César Luis Merlo, ya existiría un acuerdo contractual entre el jugador y el Club Universidad Nacional, aunque todavía faltarían gestiones para que la compra quede formalizada.

Pumas prepara la compra definitiva de Robert Morales tras su año goleador

La continuidad de Robert no sería una renovación convencional. La directiva universitaria tendría que ejecutar la opción de compra pactada con los Diablos para quedarse de forma definitiva con el pase del delantero.

La operación tendría un valor cercano a los cinco millones de dólares .

El acuerdo con el futbolista contemplaría un contrato de tres temporadas , con vigencia hasta diciembre de 2029 .

Elvio Rojas , representante del delantero, habría participado en las conversaciones para resolver los términos económicos y deportivos del vínculo.

Pumas y Toluca todavía deberán completar los procedimientos administrativos de la transferencia antes de anunciarla.

Morales acumula 13 goles en la Liga MX con el conjunto de la UNAM entre el Clausura y el Apertura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

La apuesta apunta a evitar que Morales vuelva a depender de un préstamo o entre en el mercado al finalizar el torneo. En el Pedregal considerarían que el paraguayo ya conoce el funcionamiento del equipo y respondió en los meses que lleva con la camiseta auriazul.

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La compra del paraguayo dependería de afinar los últimos detalles

El acuerdo entre el Club Universidad Nacional y el jugador no equivale todavía a una transferencia concluida. El punto pendiente estaría en la formalización entre las dos instituciones, que todavía deben cerrar la venta definitiva del paraguayo.

El límite para completar la operación vencería el 15 de diciembre , de acuerdo con la información difundida.

Toluca habría dado prioridad a Pumas para resolver el futuro de Morales , en lugar de abrir una disputa con otros interesados.

La directiva universitaria buscaría cerrar el movimiento antes de planificar el siguiente torneo y definir las altas que necesita el plantel.

La firma hasta 2029 también permitiría a los felinos conservar margen ante un eventual interés de equipos del extranjero.

La directiva del Club Universidad Nacional pagaría una cifra cercana a los 5 millonesde dólares a Toluca para adquirir el pase definitivo del delantero. (FOto: Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports)

La cercanía del Clásico Capitalino ante el América le da otro contexto a la negociación. Mientras el equipo se concentra en un duelo que puede influir en sus aspiraciones de Liguilla, la dirigencia ya mueve piezas para no desmontar la base que utilizó durante 2026.

Los goles de Robert respaldan la decisión universitaria

Robert tuvo una rápida adaptación desde su llegada a México. En el Clausura 2026 anotó nueve goles y formó parte del plantel que alcanzó la final, una campaña que le permitió afirmarse como referencia en el frente de ataque.

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En el Apertura 2026 suma cuatro anotaciones y mantuvo su presencia como titular en varios encuentros.

Sus registros en Liga MX lo colocan con 13 goles en sus primeros dos torneos con Pumas .

En el equipo auriazul ha formado una sociedad ofensiva de miedo con Juninho Vieira , otra de las piezas que el club buscaría mantener de manera prioritaria.

Su permanencia evitaría que el Club Universidad Nacional tenga que salir al mercado en busca de un centrodelantero con margen limitado de adaptación.

Pumas apuesta por conservar a la dupla en el ataque que el paraguayo conforma con Juninho Vieira. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, la compra de Robert Morales llegaría cuando el Estadio Olímpico Universitario vuelve a recibir un partido de alto voltaje frente a las Águilas. Si los últimos trámites con los Diablos se resuelven antes del 15 de diciembre, Pumas conservará a un jugador querido por la afición que ya encontró su lugar entre los reflectores de Ciudad Universitaria.