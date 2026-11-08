La sutil y controversial reacción de Paola Dalay al encuentro de José Eduardo Derbez con una youtuber

José Eduardo Derbez y Wendy Salazar posan en un estudio junto a una fotografía superpuesta de Paola Dalay. (Instagram)

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Paola Dalay sigue dando de qué hablar tras confirmar su separación de José Eduardo Derbez. Ahora, la modelo domina la conversación digital por reaccionar a una fotografía de su expareja junto a Wendy Salazar, una creadora de contenido que cumplió su sueño de conocer al actor.

Un “me gusta” bastó para desatar críticas y especulaciones sobre los sentimientos de la influencer hacia su expareja.

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El episodio ocurre apenas unos días después de que ambos anunciaran su separación y de que Dalay confirmara que está saliendo con el futbolista César Romo.

Aunque José Eduardo y Paola han insistido en que mantienen una relación cordial, algunos internautas interpretaron el comentario como una señal de celos.

César Ramos y Paola Dalay asisten con gorras deportivas a una jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Instagram)

¿Qué comentó Paola Dalay en la foto de José Eduardo Derbez con Wendy Salazar?

La controversia comenzó cuando Wendy Salazar, conocida en Instagram como Wendy Syann, publicó una serie de fotografías de su encuentro con José Eduardo Derbez.

La influencer regiomontana asistió el martes 3 de noviembre a una presentación en vivo de Mixologando, el pódcast del actor, realizada en Maketeatro, Ciudad de México.

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Durante el espectáculo tuvo la oportunidad de subir al escenario y convivir con el hijo de Victoria Ruffo.

“La vida te sorprende de formas inimaginables. Muchos que me conocen y siguen saben lo que quería por lo menos tener una foto con José Eduardo Derbez, pero subir al escenario y ser parte del show por lo menos unos minutos ¡fue wow! ¡Sigo sin poderlo creer!”, escribió Salazar.

La publicación recibió mensajes de felicitación, pero uno destacó por encima de los demás: Paola Dalay respondió con un emoji de ojos de corazón.

Wendy fijó el comentario en la parte superior de la publicación, lo que aumentó su visibilidad y provocó una discusión entre los seguidores del actor.

Usuarios destacaron la reacción de Paola Dalay a la publicación de Wendy Salazar. (Instagarm)

¿Por qué critican a Paola Dalay tras reaccionar a la foto de su expareja?

Algunos internautas interpretaron la reacción como un intento de Dalay por mantenerse pendiente de la vida sentimental de José Eduardo.

Las críticas se intensificaron porque la influencer reconoció públicamente su acercamiento con César Romo apenas un día después de anunciar su separación.

César Romo y Paola Dalay: los rumores sobre su nueva relación

El 2 de noviembre, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Dalay confirmó que estaba conociendo sentimentalmente al futbolista de Raniza FC, equipo de la Kings League Américas.

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“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí, ya que yo había terminado con José Eduardo”, explicó.

También descartó que mantuvieran un noviazgo formal y aseguró que su separación del actor ocurrió aproximadamente cinco meses antes del anuncio público.

En días recientes, el periodista Emilio Morales afirmó en el programa de Adela Micha que Dalay ya estaría viviendo con Romo y que el deportista supuestamente habría impuesto condiciones relacionadas con la convivencia de la hija de la influencer.

Ninguno de los involucrados ha confirmado esas afirmaciones.

En medio de los señalamientos, Paola compartió videos junto a la menor durante la noche del viernes 6 de noviembre.

Paola Dalay responde a una pregunta sobre el acoso en redes sociales a través de una historia de Instagram en la que afirma que continuará activa en la plataforma. (Instagram: Paola Dalay)

José Eduardo Derbez revela cómo es su relación con Paola Dalay tras separarse

Mientras las publicaciones en redes generan controversia, José Eduardo Derbez ha ofrecido una versión distinta sobre la convivencia con su expareja.

Durante su participación en el pódcast Diablitohigh, el actor aseguró que continúan compartiendo momentos fuera de sus responsabilidades como padres.

“No, y hasta nos vamos a comer y no sabes lo bien que la pasamos y nos reímos”, expresó.

También destacó que procuran mantener una convivencia armoniosa frente a su hija. “Mi hija nos ve juntos, nos ve felices, nos ve contentos”, señaló.

El actor explicó que todavía tienen decisiones pendientes sobre las celebraciones familiares, particularmente Navidad.

“Esto apenas salió. Por ejemplo, ahora que venga Navidad veremos qué sucede o vemos qué onda”, comentó, antes de plantear que la organización dependerá también de las futuras relaciones sentimentales de ambos.

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