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Polémica de startalents alcanza a Netflix: tráiler con Lesslie Polinesia desata críticas por el uso de otra voz

“Hermanastras” marca un controversial debut de la influencer en el doblaje

Composición dividida con un personaje animado que sostiene dos cartas a la izquierda y una mujer con auriculares ante un micrófono a la derecha
Polémica de startalents alcanza a Netflix: tráiler con Lesslie Polinesia desata críticas por el uso de otra voz. (YouTube / Instagram)
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La controversia por la contratación de celebridades e influencers para el doblaje de películas animadas alcanzó a Netflix.

La plataforma anunció que Lesslie Polinesia interpretará a Margot en Hermanastras, su nueva producción animada, pero el promocional provocó una denuncia pública de Diana Galván Santos, actriz de doblaje que aseguró que su voz fue utilizada para presentar al personaje.

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El señalamiento surgió mientras continúa la polémica por Wildwood: El bosque salvaje, película de LAIKA cuyo elenco latinoamericano ha sido cuestionado por la incorporación de figuras conocidas como Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez.

Una petición en Change.org dirigida a LAIKA Studios cuestiona la participación de Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez en la versión en español.

Netflix anuncia a Lesslie Polinesia en Hermanastras y desata controversia

El 5 de noviembre, Netflix Latinoamérica presentó a Lesslie Polinesia como una de las integrantes del doblaje en español de Hermanastras, cuyo título original es Steps.

La creadora de contenido interpretará a Margot, una de las hermanastras de Cenicienta que termina convertida en rana por un hechizo.

“Hola a todos, yo soy Lesslie Polinesia y doy voz a Margot en la película de Hermanastras en Netflix”, expresó durante la promoción.

Sin embargo, especialistas y seguidores del doblaje cuestionaron que la voz utilizada para presentar al personaje no correspondiera a la influencer.

La denuncia de la actriz Diana Galván Santos

Cartoons On The Moon, sitio especializado en cine y cultura geek, denunció el caso en X, antes Twitter. “Netflix contrató a la influencer Lesslie Polinesia para el doblaje de su nueva película: STEPS. Sin embargo, al promocionarla, usaron sin permiso la voz de una actriz de doblaje (Diana Galván) y la hicieron pasar como la de Leslie. Esto ya fue el colmo para muchos actores”.

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El señalamiento dio paso a una controversia distinta a la elección del reparto: el presunto uso de la interpretación de una actriz profesional para promocionar el trabajo de otra persona.

La discusión adquirió mayor relevancia cuando Diana Galván Santos se pronunció públicamente sobre el material difundido por Netflix.

A través de Instagram, la actriz aseguró que la voz de Margot que se escucha en el promocional corresponde a una interpretación suya.

Icon Block quote
“Contexto… la voz de Margot, la rana, en este promo es mía, y este es un claro ejemplo de cómo mi gremio es denigrado y minorizado. La total injusticia… sin palabras… el resto se cuenta solo”, expresó.
Captura de una publicación de redes sociales con una mujer que usa auriculares frente a un micrófono sobre un mensaje de texto
Diana Galván Santos se pronunció públicamente sobre el material difundido por Netflix. (Instagram)

Su declaración provocó críticas hacia la plataforma y la manera en que se presentan las participaciones de celebridades en producciones animadas.

Después de la controversia, usuarios reportaron que Netflix restringió los comentarios en el video promocional.

Hasta el momento, la plataforma no ha ofrecido una explicación pública sobre la utilización de esa voz ni ha aclarado si el material corresponde a una versión preliminar del doblaje.

Tampoco se ha confirmado que la intervención atribuida a Galván forme parte de la versión definitiva de la película.

¿Qué son los “startalents” y por qué generan polémica en el doblaje?

En la industria audiovisual, el término startalent se utiliza para identificar a celebridades, conductores, cantantes y creadores digitales contratados para interpretar personajes, principalmente en películas animadas.

Su participación suele formar parte de las estrategias de promoción, debido al reconocimiento público que tienen fuera de la actuación de voz.

La práctica no es nueva, pero ha provocado cuestionamientos de profesionales y espectadores que consideran que la popularidad no debe sustituir la preparación interpretativa.

El caso de Netflix añadió otro elemento al debate: el reconocimiento y la utilización de las voces de quienes trabajan habitualmente en la industria del doblaje.

Wildwood: fans reúnen firmas para exigir un nuevo doblaje latino

La controversia coincide con las críticas a Wildwood: El bosque salvaje, filme estrenado en México el 29 de octubre.

Macarena García interpreta a Prue McKeel, Javier Ibarreche presta su voz a Brendan y Natalia Téllez participa como Alexandra Svik.

Las interpretaciones generaron inconformidad entre espectadores, quienes impulsaron una petición en Change.org para solicitar a LAIKA Studios una nueva versión en español latino con actores especializados.

La campaña, creada por Stefanny Alanis, había superado las 2 mil 600 firmas durante los primeros días de noviembre.

Ante los cuestionamientos, Javier Ibarreche defendió su participación: “No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Mientras LAIKA no ha anunciado cambios en el reparto de Wildwood, Netflix mantiene programado el estreno de Hermanastras para el 20 de noviembre de 2026.

La plataforma tampoco ha aclarado públicamente qué participación tuvo Diana Galván Santos en el material promocional que presenta a Lesslie Polinesia como la voz de Margot.

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